Kőbán Rita: Vannak még terveim, de most „énidőm” van
Gálaesttel ünnepelt a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság. Az eseményre az ötkarikás érmes sportolóink mellett az egyetemes magyar sport nagyjai és hazai, illetve nemzetközi sportági szövetségek vezetői is meghívást kaptak. Az esemény előtt Kőbán Rita olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozóval beszélgettünk.
„Így utólag kicsit nehezen hiszem el, hogy mennyit dolgoztam életemben. Most megtehetem, hogy pihenek, amiért hálás vagyok. Vannak terveim, szeretnék segíteni másoknak, de ennél többet nem árulhatok el. Ennek még ki kell forrnia, de visszatérek majd” – adott rövid helyzetjelentést Kőbán Rita.
Kőbán az ünnepség kapcsán elmondta, hogy ennyien nagyon ritkán gyűlnek össze, így örül a találkozásoknak.
