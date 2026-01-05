Hosszabbítás kellett hozzá, de Szalah és csapata bejutott a legjobb nyolc közé az Afrika-kupán
Az agadiri meccs első félideje Omar Marmus révén két kisebb egyiptomi gólszerzési lehetőséget hozott, továbbá két kényszerű cserét: előbb a beniniek támadója, Aiyegun Tosin sérült meg, majd a szünet előtt az egyiptomi védő, Mohamed Hamdi helyére is váltást kellett küldeni. Az egyik oldalra Joel Dossou, a másikra Ahmed Fotuh állt be – a 83. perc főszereplői majd ők lesznek…
A második félidőben előbb az egyiptomi Rami Rabia, majd Dossou veszélyeztetett, aztán a 69. percben megszületett az egyiptomi drukkerek által várva várt gól: Mohamed Szalah kevergetett a jobb oldalon, indította Mohamed Hanit, akinek visszapasszolt labdája az első vonalat nem találta meg, azonban a másodikban érkezett Marvan Attia, és 19 méterről jobbal nagyszerű lövést küldött a jobb felső sarokba (1–0).
Gernot Rohr kapitány frissített a benini csapaton, újabb kettőt cserélt, és a nagyobb tempó meghozta gyümölcsét – kellett hozzá az is, hogy a beniniek letámadása megzavarja a rutinos kapust, Ahmed el-Senavit, aki rossz helyre rúgta előre a labdát. A gyorsan épülő támadás első lövését még blokkolták az egyiptomiak, Joel Dossou beadásába azonban nagyon rosszul nyúlt bele az első félidő másik csereembere, Fotuh – a lábán felpattanó labda El-Senavi felett a hálóba vágódott (1–1).
A rendes játékidő nem hozott több gólt, azaz ugyanaz történt, ami Egyiptom legutóbbi öt egyenes kieséses Afrika-kupa-mérkőzésén: hosszabbítás következett… A megelőző három ráadás egyetlen egyiptomi gólt sem hozott (amikor a „fáraók” továbbjutottak, tizenegyespárbajnak köszönhették), de a mostani kettőt is: az elsőnél Attia előkészítő volt, balról ő emelte középre a labdát, amelyet Jasszer Ibrahim a kissé szellősen védekező beniniek közül, mintegy 12 méterről látványos ívelt fejessel a kapu jobb oldalába küldött (2–1).
Az Al-Ahli 32 éves védője az idei Afrika-kupa 100. gólját szerezte, válogatott karrierje során pedig először talált be a kapuba – a legjobbkor. Benin másodszor már nem tudott talpra állni, sőt a hosszabbítás ráadásában, egy ellencsapásból a hatalmasat vágtázó Mohamed Szalah is rúgott egy elegáns gólt – Egyiptom 3–1-es győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé.
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Egyiptom–Benin 3–1 (Attia 69., J. Ibrahim 97., Szalah 120+3., ill. Dossou 83.) – hosszabbítás után
Később
20.00: Nigéria–Mozambik
A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA
NYOLCADDÖNTŐ
Január 3.
Szenegál–Szudán 3–1
Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2
Január 4.
Marokkó–Tanzánia 1–0
Dél-Afrika–Kamerun 1–2
Január 5.
Január 6.
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso
NEGYEDDÖNTŐ
Január 9.
17.00: Mali–Szenegál
20.00: Kamerun–Marokkó
Január 10.
17.00: Algéria/Kongói DK–Nigéria/Mozambik
20.00: Egyiptom–Elefántcsontpart/Burkina Faso
ELŐDÖNTŐ
Január 14.
A 3. HELYÉRT
Január 17.
DÖNTŐ
Január 18.