Hosszabbítás kellett hozzá, de Szalah és csapata bejutott a legjobb nyolc közé az Afrika-kupán

Az agadiri meccs első félideje Omar Marmus révén két kisebb egyiptomi gólszerzési lehetőséget hozott, továbbá két kényszerű cserét: előbb a beniniek támadója, Aiyegun Tosin sérült meg, majd a szünet előtt az egyiptomi védő, Mohamed Hamdi helyére is váltást kellett küldeni. Az egyik oldalra Joel Dossou, a másikra Ahmed Fotuh állt be – a 83. perc főszereplői majd ők lesznek…

A második félidőben előbb az egyiptomi Rami Rabia, majd Dossou veszélyeztetett, aztán a 69. percben megszületett az egyiptomi drukkerek által várva várt gól: Mohamed Szalah kevergetett a jobb oldalon, indította Mohamed Hanit, akinek visszapasszolt labdája az első vonalat nem találta meg, azonban a másodikban érkezett Marvan Attia, és 19 méterről jobbal nagyszerű lövést küldött a jobb felső sarokba (1–0).

Gernot Rohr kapitány frissített a benini csapaton, újabb kettőt cserélt, és a nagyobb tempó meghozta gyümölcsét – kellett hozzá az is, hogy a beniniek letámadása megzavarja a rutinos kapust, Ahmed el-Senavit, aki rossz helyre rúgta előre a labdát. A gyorsan épülő támadás első lövését még blokkolták az egyiptomiak, Joel Dossou beadásába azonban nagyon rosszul nyúlt bele az első félidő másik csereembere, Fotuh – a lábán felpattanó labda El-Senavi felett a hálóba vágódott (1–1).

A rendes játékidő nem hozott több gólt, azaz ugyanaz történt, ami Egyiptom legutóbbi öt egyenes kieséses Afrika-kupa-mérkőzésén: hosszabbítás következett… A megelőző három ráadás egyetlen egyiptomi gólt sem hozott (amikor a „fáraók” továbbjutottak, tizenegyespárbajnak köszönhették), de a mostani kettőt is: az elsőnél Attia előkészítő volt, balról ő emelte középre a labdát, amelyet Jasszer Ibrahim a kissé szellősen védekező beniniek közül, mintegy 12 méterről látványos ívelt fejessel a kapu jobb oldalába küldött (2–1).

Az Al-Ahli 32 éves védője az idei Afrika-kupa 100. gólját szerezte, válogatott karrierje során pedig először talált be a kapuba – a legjobbkor. Benin másodszor már nem tudott talpra állni, sőt a hosszabbítás ráadásában, egy ellencsapásból a hatalmasat vágtázó Mohamed Szalah is rúgott egy elegáns gólt – Egyiptom 3–1-es győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

Egyiptom–Benin 3–1 (Attia 69., J. Ibrahim 97., Szalah 120+3., ill. Dossou 83.) – hosszabbítás után

Később

20.00: Nigéria–Mozambik

A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA

NYOLCADDÖNTŐ

Január 3.

Szenegál–Szudán 3–1

Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2

Január 4.

Marokkó–Tanzánia 1–0

Dél-Afrika–Kamerun 1–2

Január 5.

Egyiptom–Benin 3–1, h. u.

20.00: Nigéria–Mozambik

Január 6.

17.00: Algéria–Kongói DK

20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso

NEGYEDDÖNTŐ

Január 9.

17.00: Mali–Szenegál

20.00: Kamerun–Marokkó

Január 10.

17.00: Algéria/Kongói DK–Nigéria/Mozambik

20.00: Egyiptom–Elefántcsontpart/Burkina Faso

ELŐDÖNTŐ

Január 14.

A 3. HELYÉRT

Január 17.

DÖNTŐ

Január 18.