Két fiatal játékos visszatért Paksra a kozármislenyi kölcsön után
Pesti Zoltán és Máté Csaba ősszel az NB II-es Kozármislenyben futballozott kölcsönben, de most mindketten visszatértek a Paksi FC keretébe – adta hírül hétfőn hivatalos honlapján az NB I-es csapat.
A húszéves csatár, Pesti Zoltán eddigi pályafutása során harminchárom NB II-es, valamint három NB I-es mérkőzésen lépett pályára; a teljes 2024–2025-ös idényt és az elmúlt őszt a baranyai csapatnál töltötte, hat gólt szerzett, három gólpasszt adott tétmérkőzéseken.
A 2006-os születésű középpályás, Máté Csaba tizenöt forduló alatt 1179 játékpercet töltött a pályán ősszel – az ötödik legtöbbet foglalkoztatott játékosa volt a Kozármislenynek –, egy gólt szerzett, két gólpasszt adott.
