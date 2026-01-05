Két fiatal játékos visszatért Paksra a kozármislenyi kölcsön után

Pesti Zoltán (balra) paksi mezben egy 2023-as NB I-es mérkőzésen (Fotó: Kovács Péter)

A húszéves csatár, Pesti Zoltán eddigi pályafutása során harminchárom NB II-es, valamint három NB I-es mérkőzésen lépett pályára; a teljes 2024–2025-ös idényt és az elmúlt őszt a baranyai csapatnál töltötte, hat gólt szerzett, három gólpasszt adott tétmérkőzéseken.

A 2006-os születésű középpályás, Máté Csaba tizenöt forduló alatt 1179 játékpercet töltött a pályán ősszel – az ötödik legtöbbet foglalkoztatott játékosa volt a Kozármislenynek –, egy gólt szerzett, két gólpasszt adott.