Nemzeti Sportrádió

Két fiatal játékos visszatért Paksra a kozármislenyi kölcsön után

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 16:56
Címkék
Paks labdarúgó NB I Pesti Zoltán magyar átigazolás Máté Csaba
Pesti Zoltán és Máté Csaba ősszel az NB II-es Kozármislenyben futballozott kölcsönben, de most mindketten visszatértek a Paksi FC keretébe – adta hírül hétfőn hivatalos honlapján az NB I-es csapat.
Pesti Zoltán (balra) paksi mezben egy 2023-as NB I-es mérkőzésen (Fotó: Kovács Péter)

A húszéves csatár, Pesti Zoltán eddigi pályafutása során harminchárom NB II-es, valamint három NB I-es mérkőzésen lépett pályára; a teljes 2024–2025-ös idényt és az elmúlt őszt a baranyai csapatnál töltötte, hat gólt szerzett, három gólpasszt adott tétmérkőzéseken.

A 2006-os születésű középpályás, Máté Csaba tizenöt forduló alatt 1179 játékpercet töltött a pályán ősszel – az ötödik legtöbbet foglalkoztatott játékosa volt a Kozármislenynek –, egy gólt szerzett, két gólpasszt adott.

 

Paks labdarúgó NB I Pesti Zoltán magyar átigazolás Máté Csaba
Legfrissebb hírek

Ukrán támadó a Kazincbarcika első téli érkezője – hivatalos

Labdarúgó NB I
28 perce

Varga Barnabás sikeresen túljutott az orvosi vizsgálaton az AEK-nál – sajtóhír

Labdarúgó NB I
49 perce

Kisvárda: angol és olasz kérő jelentkezett; Balogh Norbert újra bizonyíthat

Labdarúgó NB I
5 órája

Nyeretlenségre veretlenség Felcsúton

Labdarúgó NB I
7 órája

A Honvéd és a Videoton is érdeklődik a felcsúti csatár iránt

Labdarúgó NB I
8 órája

Az MTK és a DVTK is megkezdte a téli átigazolások sorát – körkép

Labdarúgó NB I
10 órája

Hármas győzelmi sorozatok is kellettek a jó kisvárdai szerepléshez

Labdarúgó NB I
12 órája

Varga Barnabás közel kétórás késéssel megérkezett Görögországba – fotó, videó

Labdarúgó NB I
20 órája
Ezek is érdekelhetik