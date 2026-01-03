Nemzeti Sportrádió

Nem fért bele Jonathan David kihagyott büntetője, a Juventus nem bírt a Leccével

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 20:03
null
Jonathan David kihagyott büntetője sokba került a Juventusnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Juventus olasz labdarúgás Serie A Lecce
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában a Juventus 1–1-es döntetlent játszott a Leccével.

A Lecce legutóbb 2011-ben győzte le a Juventust, azóta tíz tétmérkőzésen hét torinói győzelem és három döntetlen volt a párharc mérlege. A kiesés elől menekülő Lecce az első félidőben egyszer találta el a kaput, abból viszont gól született, a hosszabbításban Lameck Banda lőtt jobbal 15 méterről a kapu bal oldalába. A torinóiak az első félidőben 12 kísérletből csupán kétszer céloztak pontosan. Jonathan David hetedik perces fejese a kapufán pattant, majd Weston McKennie lövését blokkolták a védők, Andrea Cambiasso bal alsó sarokba tartó lövését Wladimiro Falcone hárította, Manuel Locatteli erős próbálkozása pedig nem találta el a kaput.

A szünet után viszont összejött az egyenlítés a hazaiaknak. Kenan Yildiz lövése levágódik egy védőről, a labda pont McKennie elé pattant, aki öt méterről ballal a kapuba passzolt. Bő tíz perccel később a videóbíró segítségével a játékvezető kezezés miatt büntetőt ítélt a Juventusnak, Falcone azonban lábbal védte Jonathan David középre érkező lövését. A hazaiaknak még volt pár távoli próbálkozásuk, Kenan Yildiz a 94. percben 18 méterről a bal kapufát találta el, gól azonban már nem született, a Lecce elvitt egy pontot Torinóból.

OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)
Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)
KÉSŐBB
20.45: Atalanta–Roma (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák
12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)

   
1. Milan17115128–13+1538
2. Internazionale1612435–14+2136
3. Napoli16111424–13+1134
4. Roma1711620–11+933
5. Juventus1896324–16+833
6. Como1786323–12+1130
7. Bologna1675424–14+1026
8. Lazio1766518–12+624
9. Sassuolo1865723–22+123
10. Atalanta1757520–19+122
11. Udinese1864818–29–1122
12. Cremonese1756618–20–221
13. Torino1755717–28–1120
14. Cagliari1846819–25–618
15. Parma1746712–19–718
16. Lecce1745812–23–1117
17. Genoa1836918–28–1015
18. Verona1626813–25–1212
18. Pisa1819813–25–1212
20. Fiorentina17161017–28–119
AZ ÁLLÁS

 

 

Juventus olasz labdarúgás Serie A Lecce
Legfrissebb hírek

Serie A: a Como továbbra is remekel hazai pályán

Olasz labdarúgás
4 órája

Ha nehezen is, de Leao góljával legyőzte a Cagliarit a Milan a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
23 órája

Luka Modric: Ha nem futballoznék, valószínűleg pincér lennék

Olasz labdarúgás
2025.12.31. 13:49

Szívműtéten esett át a Lazio vezetőedzője

Olasz labdarúgás
2025.12.30. 15:09

Daniele De Rossi a Genoa élén visszatért Rómába, kétgólos vereséggel távozott

Olasz labdarúgás
2025.12.29. 22:41

Serie A: Höjlund duplájával nápolyi siker Cremonában

Olasz labdarúgás
2025.12.28. 17:16

Nkunku duplázott, győzelmi kényszerbe hozta városi riválisát a Milan

Olasz labdarúgás
2025.12.28. 14:36

Megszenvedett, de a Pisa otthonában is győzött a Juventus

Olasz labdarúgás
2025.12.27. 22:49
Ezek is érdekelhetik