Nem fért bele Jonathan David kihagyott büntetője, a Juventus nem bírt a Leccével
A Lecce legutóbb 2011-ben győzte le a Juventust, azóta tíz tétmérkőzésen hét torinói győzelem és három döntetlen volt a párharc mérlege. A kiesés elől menekülő Lecce az első félidőben egyszer találta el a kaput, abból viszont gól született, a hosszabbításban Lameck Banda lőtt jobbal 15 méterről a kapu bal oldalába. A torinóiak az első félidőben 12 kísérletből csupán kétszer céloztak pontosan. Jonathan David hetedik perces fejese a kapufán pattant, majd Weston McKennie lövését blokkolták a védők, Andrea Cambiasso bal alsó sarokba tartó lövését Wladimiro Falcone hárította, Manuel Locatteli erős próbálkozása pedig nem találta el a kaput.
A szünet után viszont összejött az egyenlítés a hazaiaknak. Kenan Yildiz lövése levágódik egy védőről, a labda pont McKennie elé pattant, aki öt méterről ballal a kapuba passzolt. Bő tíz perccel később a videóbíró segítségével a játékvezető kezezés miatt büntetőt ítélt a Juventusnak, Falcone azonban lábbal védte Jonathan David középre érkező lövését. A hazaiaknak még volt pár távoli próbálkozásuk, Kenan Yildiz a 94. percben 18 méterről a bal kapufát találta el, gól azonban már nem született, a Lecce elvitt egy pontot Torinóból.
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)
Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)
KÉSŐBB
20.45: Atalanta–Roma (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)
|1. Milan
|17
|11
|5
|1
|28–13
|+15
|38
|2. Internazionale
|16
|12
|–
|4
|35–14
|+21
|36
|3. Napoli
|16
|11
|1
|4
|24–13
|+11
|34
|4. Roma
|17
|11
|–
|6
|20–11
|+9
|33
|5. Juventus
|18
|9
|6
|3
|24–16
|+8
|33
|6. Como
|17
|8
|6
|3
|23–12
|+11
|30
|7. Bologna
|16
|7
|5
|4
|24–14
|+10
|26
|8. Lazio
|17
|6
|6
|5
|18–12
|+6
|24
|9. Sassuolo
|18
|6
|5
|7
|23–22
|+1
|23
|10. Atalanta
|17
|5
|7
|5
|20–19
|+1
|22
|11. Udinese
|18
|6
|4
|8
|18–29
|–11
|22
|12. Cremonese
|17
|5
|6
|6
|18–20
|–2
|21
|13. Torino
|17
|5
|5
|7
|17–28
|–11
|20
|14. Cagliari
|18
|4
|6
|8
|19–25
|–6
|18
|15. Parma
|17
|4
|6
|7
|12–19
|–7
|18
|16. Lecce
|17
|4
|5
|8
|12–23
|–11
|17
|17. Genoa
|18
|3
|6
|9
|18–28
|–10
|15
|18. Verona
|16
|2
|6
|8
|13–25
|–12
|12
|18. Pisa
|18
|1
|9
|8
|13–25
|–12
|12
|20. Fiorentina
|17
|1
|6
|10
|17–28
|–11
|9