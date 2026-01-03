Nem fért bele Jonathan David kihagyott büntetője, a Juventus nem bírt a Leccével

A Lecce legutóbb 2011-ben győzte le a Juventust, azóta tíz tétmérkőzésen hét torinói győzelem és három döntetlen volt a párharc mérlege. A kiesés elől menekülő Lecce az első félidőben egyszer találta el a kaput, abból viszont gól született, a hosszabbításban Lameck Banda lőtt jobbal 15 méterről a kapu bal oldalába. A torinóiak az első félidőben 12 kísérletből csupán kétszer céloztak pontosan. Jonathan David hetedik perces fejese a kapufán pattant, majd Weston McKennie lövését blokkolták a védők, Andrea Cambiasso bal alsó sarokba tartó lövését Wladimiro Falcone hárította, Manuel Locatteli erős próbálkozása pedig nem találta el a kaput.

A szünet után viszont összejött az egyenlítés a hazaiaknak. Kenan Yildiz lövése levágódik egy védőről, a labda pont McKennie elé pattant, aki öt méterről ballal a kapuba passzolt. Bő tíz perccel később a videóbíró segítségével a játékvezető kezezés miatt büntetőt ítélt a Juventusnak, Falcone azonban lábbal védte Jonathan David középre érkező lövését. A hazaiaknak még volt pár távoli próbálkozásuk, Kenan Yildiz a 94. percben 18 méterről a bal kapufát találta el, gól azonban már nem született, a Lecce elvitt egy pontot Torinóból.

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)

Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)

Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)

Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)

KÉSŐBB

20.45: Atalanta–Roma (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)