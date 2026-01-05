Női kézilabda: tizenegyedik idényére is aláírt a Metz vezetőedzője

A csapatot immár tíz esztendeje vezetőedzőként szolgáló Emmanuel Mayonnade 2027 nyaráig hosszabbította meg a szerződését.

A Metz eddig 27 fontos trófeát hódított el története során; nyolc francia bajnoki címet és hat Francia Kupa-diadalt Mayonnade vezetésével könyvelt el. A 42 éves tréner négy alkalommal a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig is elnavigálta a csapatot.

Az Albek Anna és Vámos Petra személyében két magyar válogatott játékost foglalkoztató metziek új kerete is alakul: a brazil kapus, Gabriela Moreschi (CSM Bucuresti), a Győrből távozó dán irányító, Kristina Jörgensen, továbbá Lyndie Tchaptchet (Bera Bera) és Lilou Pintat (Dijon) nyártól a lotaringiai csapatban folytatja.