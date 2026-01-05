Női kézilabda: tizenegyedik idényére is aláírt a Metz vezetőedzője
A következő idényben is Emmanuel Mayonnade irányítja a metzi női kézilabdacsapatot – derült ki a Metz Handball hétfői sajtótájékoztatóján.
A csapatot immár tíz esztendeje vezetőedzőként szolgáló Emmanuel Mayonnade 2027 nyaráig hosszabbította meg a szerződését.
A Metz eddig 27 fontos trófeát hódított el története során; nyolc francia bajnoki címet és hat Francia Kupa-diadalt Mayonnade vezetésével könyvelt el. A 42 éves tréner négy alkalommal a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig is elnavigálta a csapatot.
Az Albek Anna és Vámos Petra személyében két magyar válogatott játékost foglalkoztató metziek új kerete is alakul: a brazil kapus, Gabriela Moreschi (CSM Bucuresti), a Győrből távozó dán irányító, Kristina Jörgensen, továbbá Lyndie Tchaptchet (Bera Bera) és Lilou Pintat (Dijon) nyártól a lotaringiai csapatban folytatja.
Legfrissebb hírek
Idő előtt távozik a Győri ETO irányítója – sajtóhír
Kézilabda
2025.12.28. 16:05
Magabiztos metzi siker a debreceniek ellen
Kézilabda
2025.11.15. 19:35
Európai kézilabdaligák: Albek Anna hét gólt lőtt
Kézilabda
2025.11.12. 22:00
Albek Anna szerint félelmetes a Győr védekezése
Kézilabda
2025.10.31. 19:07
Ezek is érdekelhetik