Női kézilabda: tizenegyedik idényére is aláírt a Metz vezetőedzője

K. Zs.K. Zs.
2026.01.05. 20:24
Emmanuel Mayonnade a képen Vámos Petrával konzultál (Fotó: AFP)
Metz Handball Metz Emmanuel Mayonnade
A következő idényben is Emmanuel Mayonnade irányítja a metzi női kézilabdacsapatot – derült ki a Metz Handball hétfői sajtótájékoztatóján.

A csapatot immár tíz esztendeje vezetőedzőként szolgáló Emmanuel Mayonnade 2027 nyaráig hosszabbította meg a szerződését.

A Metz eddig 27 fontos trófeát hódított el története során; nyolc francia bajnoki címet és hat Francia Kupa-diadalt Mayonnade vezetésével könyvelt el. A 42 éves tréner négy alkalommal a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig is elnavigálta a csapatot.

Az Albek Anna és Vámos Petra személyében két magyar válogatott játékost foglalkoztató metziek új kerete is alakul: a brazil kapus, Gabriela Moreschi (CSM Bucuresti), a Győrből távozó dán irányító, Kristina Jörgensen, továbbá Lyndie Tchaptchet (Bera Bera) és Lilou Pintat (Dijon) nyártól a lotaringiai csapatban folytatja. 

 

