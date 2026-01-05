Ukrán támadó a Kazincbarcika első téli érkezője – hivatalos

„Nagyon boldog vagyok, hogy a csapathoz kerülhettem – nyilatkozta Makszim Puhtyejev a klub honlapjának. – A legjobb tudásom szerint fogom segíteni a csapatot. Remélem, el fogjuk érni a céljainkat. Úgy érzem, ez egy nagy utazás kezdete.”

A 21 éves játékosnak nem ismeretlen a magyar élvonal, hiszen a Budapest Honvéd színeiben már bemutatkozhatott az NB I-ben – nyolc percet kapott a Ferencváros ellen 2022 augusztusában.

„Makszim nagyon jó alapokkal és képzettséggel rendelkező fiatal, akivel a Honvédban már dolgoztam együtt, és tudom, mire képes – tette hozzá Simon Miklós, a Kolorcity KBSC klubigazgatója. – Sok tapasztalattal gazdagodott az elmúlt években, remélem, ki tud teljesedni nálunk a tehetsége, és szintet tud lépni.”

A támadó a Sahtar Doneck, a Dinamo Kijev és a Metaliszt 1925 Harkiv utánpótlásában nevelkedett. 18 éves korában, 2022-ben a Budapest Honvéd szerződtette, amelynél a második csapat alapembere lett, ezt követően az NB II-ben Mosonmagyaróváron játszott kölcsönben – a másodosztályban összesen 32 mérkőzésen két gólt szerzett –, majd 2024-ben Szlovákiába igazolt. Az elmúlt másfél évben a somorjai FC STK 1914 Samorínt erősítette, ott 29 találkozón nyolc gól és egy assziszt volt a mérlege.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ferenczi János (Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (Csíkszereda – Románia)

Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

*Az őszi szezon közben.