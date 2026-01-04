Kean volt a hős, a Fiorentina a hosszabbításban harcolta ki a győzelmet
Nagy hazai fölényben, ám gól nélkül telt az első Firenzében, ahol a Cremonese vendégszerepelt. A látogatók egyáltalán nem álltak hadilábon a szerencsével, hiszen 11 perc elteltével Fabiano Parisi fejelt a keresztlécre, később Rolando Mandragora lövésénél védett nagyot Emil Audero, majd Albert Gudmundsson lőtt mellé, pedig már csak a cremonai kapussal állt szemben. A játékrész hajrájában még egy meg nem adott Fiorentina-tizenegyes is tépázta a „violák” szurkolóinak idegeit, de a labda csak nem akart szabályos körülmények között a kapuba kerülni.
A második felvonás is ugyanilyen képet mutatott, de hiába próbálkoztak a házigazdák, nem jutottak egyről a kettőre, igaz, a rendkívül zártan védekező Cremonese mindent meg is tett azért, hogy megakadályozza a lilákat a gólszerzésben. Amikor már mindenki azt hitte, hogy a hatalmas firenzei fölény ellenére döntetlen születik, jött a slusszpoén: a hosszabbítás második percében Moise Kean lecsapott egy kipattanó labdára, és megszerezte csapata megérdemelt győzelmet jelentő gólját.
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Cremonese 1–0 (Kean 90+2.)
Lazio–Napoli 0–2 (Spinazzola 13., Rrahmani 32.)
Kiállítva: Noslin (81.), Marusics (88.), ill. Mazzocchi (88.)
Később
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)
Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)
Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|17
|11
|5
|1
|28–13
|+15
|38
|2. Napoli
|17
|12
|1
|4
|26–13
|+13
|37
|3. Internazionale
|16
|12
|–
|4
|35–14
|+21
|36
|4. Juventus
|18
|9
|6
|3
|24–16
|+8
|33
|5. Roma
|18
|11
|–
|7
|20–12
|+8
|33
|6. Como
|17
|8
|6
|3
|23–12
|+11
|30
|7. Bologna
|16
|7
|5
|4
|24–14
|+10
|26
|8. Atalanta
|18
|6
|7
|5
|21–19
|+2
|25
|9. Lazio
|18
|6
|6
|6
|18–14
|+4
|24
|10. Sassuolo
|18
|6
|5
|7
|23–22
|+1
|23
|11. Udinese
|18
|6
|4
|8
|18–29
|–11
|22
|12. Cremonese
|18
|5
|6
|7
|18–21
|–3
|21
|13. Torino
|17
|5
|5
|7
|17–28
|–11
|20
|14. Cagliari
|18
|4
|6
|8
|19–25
|–6
|18
|15. Parma
|17
|4
|6
|7
|12–19
|–7
|18
|16. Lecce
|17
|4
|5
|8
|12–23
|–11
|17
|17. Genoa
|18
|3
|6
|9
|18–28
|–10
|15
|18. Fiorentina
|18
|2
|6
|10
|18–28
|–10
|12
|19. Verona
|16
|2
|6
|8
|13–25
|–12
|12
|19. Pisa
|18
|1
|9
|8
|13–25
|–12
|12