Nemzeti Sportrádió

Kean volt a hős, a Fiorentina a hosszabbításban harcolta ki a győzelmet

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 17:11
Érthető Moise Kean öröme, győztes gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Fiorentina Serie A Cremonese
Kilencvenegy percig tartott ki a Cremonese szerencséje Firenzében, a lilák a hosszabbítás második percében Moise Kean szemfüles góljával szerezték meg a győztes gólt a Série A 18. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

Nagy hazai fölényben, ám gól nélkül telt az első Firenzében, ahol a Cremonese vendégszerepelt. A látogatók egyáltalán nem álltak hadilábon a szerencsével, hiszen 11 perc elteltével Fabiano Parisi fejelt a keresztlécre, később Rolando Mandragora lövésénél védett nagyot Emil Audero, majd Albert Gudmundsson lőtt mellé, pedig már csak a cremonai kapussal állt szemben. A játékrész hajrájában még egy meg nem adott Fiorentina-tizenegyes is tépázta a „violák szurkolóinak idegeit, de a labda csak nem akart szabályos körülmények között a kapuba kerülni.

A második felvonás is ugyanilyen képet mutatott, de hiába próbálkoztak a házigazdák, nem jutottak egyről a kettőre, igaz, a rendkívül zártan védekező Cremonese mindent meg is tett azért, hogy megakadályozza a lilákat a gólszerzésben. Amikor már mindenki azt hitte, hogy a hatalmas firenzei fölény ellenére döntetlen születik, jött a slusszpoén: a hosszabbítás második percében Moise Kean lecsapott egy kipattanó labdára, és megszerezte csapata megérdemelt győzelmet jelentő gólját.

OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Cremonese 1–0 (Kean 90+2.)
Lazio–Napoli 0–2 (Spinazzola 13., Rrahmani 32.)
Kiállítva: Noslin (81.), Marusics (88.), ill. Mazzocchi (88.)
Később
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)
Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)
Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Milan17115128–13+15 38 
2. Napoli17121426–13+13 37 
3. Internazionale1612435–14+21 36 
4. Juventus1896324–16+8 33 
5. Roma1811720–12+8 33 
6. Como1786323–12+11 30 
7. Bologna1675424–14+10 26 
8. Atalanta1867521–19+2 25 
9. Lazio1866618–14+4 24 
10. Sassuolo1865723–22+1 23 
11. Udinese1864818–29–11 22 
12. Cremonese1856718–21–3 21 
13. Torino1755717–28–11 20 
14. Cagliari1846819–25–6 18 
15. Parma1746712–19–7 18 
16. Lecce1745812–23–11 17 
17. Genoa1836918–28–10 15 
18. Fiorentina18261018–28–10 12 
19. Verona1626813–25–12 12 
19. Pisa1819813–25–12 12 

 

 

Fiorentina Serie A Cremonese
Legfrissebb hírek

Serie A: három piros lap, győzött Rómában a címvédő Napoli

Olasz labdarúgás
3 órája

Gasperini vereséggel tért vissza Bergamóba

Olasz labdarúgás
19 órája

Nem fért bele Jonathan David kihagyott büntetője, a Juventus nem bírt a Leccével

Olasz labdarúgás
22 órája

Serie A: a Como továbbra is remekel hazai pályán

Olasz labdarúgás
Tegnap, 17:09

Ha nehezen is, de Leao góljával legyőzte a Cagliarit a Milan a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2026.01.02. 22:46

Szívműtéten esett át a Lazio vezetőedzője

Olasz labdarúgás
2025.12.30. 15:09

Daniele De Rossi a Genoa élén visszatért Rómába, kétgólos vereséggel távozott

Olasz labdarúgás
2025.12.29. 22:41

Serie A: Höjlund duplájával nápolyi siker Cremonában

Olasz labdarúgás
2025.12.28. 17:16
Ezek is érdekelhetik