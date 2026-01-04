Kean volt a hős, a Fiorentina a hosszabbításban harcolta ki a győzelmet

Nagy hazai fölényben, ám gól nélkül telt az első Firenzében, ahol a Cremonese vendégszerepelt. A látogatók egyáltalán nem álltak hadilábon a szerencsével, hiszen 11 perc elteltével Fabiano Parisi fejelt a keresztlécre, később Rolando Mandragora lövésénél védett nagyot Emil Audero, majd Albert Gudmundsson lőtt mellé, pedig már csak a cremonai kapussal állt szemben. A játékrész hajrájában még egy meg nem adott Fiorentina-tizenegyes is tépázta a „violák” szurkolóinak idegeit, de a labda csak nem akart szabályos körülmények között a kapuba kerülni.

A második felvonás is ugyanilyen képet mutatott, de hiába próbálkoztak a házigazdák, nem jutottak egyről a kettőre, igaz, a rendkívül zártan védekező Cremonese mindent meg is tett azért, hogy megakadályozza a lilákat a gólszerzésben. Amikor már mindenki azt hitte, hogy a hatalmas firenzei fölény ellenére döntetlen születik, jött a slusszpoén: a hosszabbítás második percében Moise Kean lecsapott egy kipattanó labdára, és megszerezte csapata megérdemelt győzelmet jelentő gólját.

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fiorentina–Cremonese 1–0 (Kean 90+2.)

Lazio–Napoli 0–2 (Spinazzola 13., Rrahmani 32.)

Kiállítva: Noslin (81.), Marusics (88.), ill. Mazzocchi (88.)

Később

18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)

Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)

Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)

Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)

Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)

Pénteken játszották

Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)