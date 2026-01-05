Fucsovics nélkül állnak ki a magyarok az amerikaiak elleni Davis-kupa-csatára

„Marozsán Fábiánnal és Piros Zsomborral szinte bárkivel felvesszük a versenyt a Davis Kupában, és a többiek is bizonyították már, hogy lehet rájuk számítani, képesek extra teljesítményre a válogatottban. Minden adott ahhoz, hogy működjön a csapatkohézió, ami elengedhetetlen a sikerhez” – fogalmazott a szakember.

Bardóczky kitért rá, hogy meggyőződése szerint salakon van a legnagyobb esélyük legyőzni a riválist, ezért választották ezt a borítást.

„Természetesen szerettem volna, ha mindkét top százas teniszezőnkre számíthatok. A csapathirdetés előtt többször egyeztettem Fucsovics Marcival, és nyugodtan mondhatom, hogy megértettük egymás érveit, céljait. Elfogadtam, hogy ő a salak miatt most nem vállalja a játékot, mert közvetlenül a DK-találkozó után Rotterdamban indul kemény pályán és nem akar egy sérülést kockáztatni. Mindketten tudjuk, hogy a sorsolásig még sok minden történhet, és lehetőségem van akár hármat is cserélni a most benevezett csapaton” – mondta a szövetségi kapitány.

A rivális hétfőn szintén keretet hirdetett, a névsorból pedig a legnagyobb nevek hiányoznak: az egyéni világranglistán a legjobb ötven között szereplő kilenc amerikai játékos egyike sem tagja a válogatottnak. A legelőkelőbben rangsorolt teniszező a mindössze 21 éves Ethan Quinn a 76., míg Emilio Nava a 88. az ATP-rangsorában. Mellettük két párosspecialistának szavazott bizalmat Bob Bryan szövetségi kapitány: a 41 esztendős Rajeev Ram 28. a páros-világranglistán, amelyen Austin Krajicek az 52. pozíciót foglalja el.

A magyarok – akik először csapnak majd össze a 32-szeres bajnok tengerentúliakkal – Tatabányán a Multifunkcionális Sportcsarnokban fogadják majd riválisukat február 7–8-án.

Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy Marozsánék az Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda. A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a kvalifikáció második fordulójában.

A válogatott tavaly februárban Montrealban 3:2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3:2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.