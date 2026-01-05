Tíz meccs után sem talált legyőzőre a Debrecen a női kézi NB I-ben

A Bajnokok Ligájában is szereplő hajdúságiaktól betegség miatt hiányzott a válogatott jobbszélső, Grosch Vivien. Eredetileg a Pest vármegyei csapat lett volna a házigazda, de a DVSC szombati, Storhamar elleni sorsdöntő BL-találkozója miatt a pályaválasztói jog felcserélését kérte, amelyhez a Vác sportszerűen hozzájárult.

A Debrecen Európa-bajnoki bronzérmes csapatkapitánya, Tóvizi Petra másfél perc után elcsúszott, majd segítséggel sántikált le a pályáról, ám rövid ápolás után tudta folytatni a mérkőzést. Rövid, gyors támadások jellemezték a találkozót, kiegyenlített volt az első félidő. A szünet utáni percekben viszont négy-ötgólos előnyt dolgozott ki a házigazda, ahol bemutatkozott és be is talált a klub akadémiáján nevelkedett jobbszélső, a 19 esztendős Ratalics Luca.

A végjátékra 11 találatra növelte a különbséget a Debrecen, amelyre ezzel a mérkőzéssel együtt 26 nap leforgása alatt hét meccs vár.

KÉZILABDA

NŐI NB I

DVSC Schaeffler–Váci NKSE 35–24 (15–14)

