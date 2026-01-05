Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás sikeresen túljutott az orvosi vizsgálaton az AEK-nál – sajtóhír

2026.01.05.
Varga Barnabás (Fotó: Czinege Melinda)
Varga Barnabás hétfőn sikeresen túljutott a kötelező orvosi vizsgálaton, gyakorlatilag az AEK Athén játékosának tekinthető – adta hírül a görög Gazzetta nevű sportportál.

A gazzetta.gr hétfő kora esti híre szerint a hivatalos bejelentés a következő 24 órában bármikor megtörténhet.

Múlt hétfőn a Nemzeti Sport elsőként számolt be az AEK érdeklődéséről, s azt is megírtuk, hogy a 13-szoros görög bajnok klub 4.5 millió eurót fizethet a 28-szoros válogatott labdarúgó játékjogáért, aki remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett az FTC színeiben, míg a magyar nemzeti csapatban az öt világbajnoki selejtezőjén ötször volt eredményes.

A görög portál hétfői hírében szintén arról írt, hogy úgy tudja: Varga átgazolása révén 4.5 millió eurót kasszírozhat a Ferencváros.

Tudomásunk szerint Varga 3.5 éves, azaz 2029 nyaráig szóló szerződést köt az AEK Athénnal, amelynek Marko Nikolics a vezetőedzője, aki korábban Fehérváron is ült a kispadon.

