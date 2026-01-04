Nemzeti Sportrádió

Serie A: három piros lap, győzött Rómában a címvédő Napoli

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 14:52
null
A Napoli vezetőedzője, Antonio Conte választotta szét Adam Marusicsot és Pasquale Mazzocchit (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lazio Serie A Napoli
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) címvédő Napoli vasárnap mindhárom pontot begyűjtötte a Lazio vendégeként a 18. fordulóban.

A Napoli az Európa-bajnok Leonardo Spinazzola góljával korán vezetést szerzett a Stadio Olimpicóban, bő félóra elteltével pedig Amir Rrahmani megduplázta az előnyt – mindkét találatot Matteo Politano készítette elő.

A második játékrész a piros lapokról szólt, a Laziónál kettő, a vendégeknél egy kiállítást történt:  Tijjani Noslin két sárga lap miatt hagyta el a pályát a 81. percben, a hajrában pedig azonnali pirossal büntette Adam Marusics és Pasquale Mazzocchi kakaskodását a játékvezető.

A Napoli így a második helyen áll a Serie A tabelláján a Milan mögött, ám az Inter este mindkét csapatot megelőzheti, amennyiben legyőzi a Bolognát.

OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
Lazio–Napoli 0–2 (Spinazzola 13., Rrahmani 32.)
Kiállítva: Noslin (81.), Marusics (88.), ill. Mazzocchi (88.)
15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)
Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)
Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)

 

Lazio Serie A Napoli
Legfrissebb hírek

Gasperini vereséggel tért vissza Bergamóba

Olasz labdarúgás
17 órája

Nem fért bele Jonathan David kihagyott büntetője, a Juventus nem bírt a Leccével

Olasz labdarúgás
20 órája

Serie A: a Como továbbra is remekel hazai pályán

Olasz labdarúgás
22 órája

Ha nehezen is, de Leao góljával legyőzte a Cagliarit a Milan a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2026.01.02. 22:46

Szívműtéten esett át a Lazio vezetőedzője

Olasz labdarúgás
2025.12.30. 15:09

Daniele De Rossi a Genoa élén visszatért Rómába, kétgólos vereséggel távozott

Olasz labdarúgás
2025.12.29. 22:41

Serie A: Höjlund duplájával nápolyi siker Cremonában

Olasz labdarúgás
2025.12.28. 17:16

Nkunku duplázott, győzelmi kényszerbe hozta városi riválisát a Milan

Olasz labdarúgás
2025.12.28. 14:36
Ezek is érdekelhetik