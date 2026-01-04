Serie A: három piros lap, győzött Rómában a címvédő Napoli

A Napoli az Európa-bajnok Leonardo Spinazzola góljával korán vezetést szerzett a Stadio Olimpicóban, bő félóra elteltével pedig Amir Rrahmani megduplázta az előnyt – mindkét találatot Matteo Politano készítette elő.

A második játékrész a piros lapokról szólt, a Laziónál kettő, a vendégeknél egy kiállítást történt: Tijjani Noslin két sárga lap miatt hagyta el a pályát a 81. percben, a hajrában pedig azonnali pirossal büntette Adam Marusics és Pasquale Mazzocchi kakaskodását a játékvezető.

A Napoli így a második helyen áll a Serie A tabelláján a Milan mögött, ám az Inter este mindkét csapatot megelőzheti, amennyiben legyőzi a Bolognát.

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ

Lazio–Napoli 0–2 (Spinazzola 13., Rrahmani 32.)

Kiállítva: Noslin (81.), Marusics (88.), ill. Mazzocchi (88.)

15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)

Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)

Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)

Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)

Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)

Pénteken játszották

Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)