Megvan a darts Premier League mezőnye; elkezdődött a PDC pro tour selejtezője 20 magyarral

A világranglista első négy helyezettje, azaz az immár kétszeres világbajnok Luke Littler, mellette a szintén angol Luke Humphries, valamint két holland, Gian van Veen és Michael van Gerwen automatikus induló, hozzájuk választotta ki a PDC és a Sky Sports a másik négy játékost, a walesi Jonny Claytont és Gerwyn Price-t, az angol Stephen Buntingot és az északír Josh Rockot. Van Veen és Rock először lesz a Premier League szereplője.

A Premier League február 5-én Newcastle-ban rajtol, a 16 alapszakaszbeli versenynapból (amelynek lebonyolítása az elmúlt évekéhez hasonló) nyolc Angliában, kettő Skóciában, egy-egy pedig Belgiumban, Észak-Írországban, Írországban, Walesben, Németországban és Hollandiában lesz, a négyes döntőre Londonban kerül sor május 28-án.

BREAKING: The 2026 Premier League Darts line-up has been made official! These are the eight players taking part this year 🎯🔒 pic.twitter.com/dpqMew5vTJ — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) January 5, 2026

Hétfőn a németországi Kalkarban 19, az angliai Milton Keynesben egy magyar dartsos fut neki a PDC dartsszervezet heti selejtezőjének, hogy a sportág történetében első magyarként Pro Tour-kártyát szerezzen. A PDC Hungarian Fan Club Facebook-oldal tájékoztatása szerint Németországban Ancsin László, Ascsillán Gergő, Balogh Richárd, Bolla Ferenc, Borbély András, Egedi Bence, Jehirszki György, Kelemen Péter, Kerényi Balázs, Krekács Barna, Lővei Milán, Major Nándor, Paunoch Martin, Prés Nándor, Szedlár Krisztián, Székely Pál, Szlanyina József, Vályi Attila és Vida Mihály próbál szerencsét, míg Angliában Csató László ragad nyilakat. A PDC-világbajnokságon szerepelt Kovács Patrik a tavalyi évhez hasonlóan idén sem nevezett a Q Schoolra.

A selejtező célja, hogy a Tour-kártyájukat az előző évről megtartók mellé feltöltsék az állandó mezőnyt 128 főre – ez a 128 versenyző lesz jogosult arra, hogy az idény összes (azaz 30) Players Championship-versenyén elinduljon, valamint részt vegyen a European Tour-versenyek és a világbajnokság profik számára kiírt selejtezőin.

Az előző idényből szokás szerint megtarthatta a Pro Tour-kártyáját a világranglista legjobb 64 helyezettje, illetve mivel minden kártya alapból két évre szól, azok is, akik tavaly jutottak hozzá ehhez a versenyengedélyhez. Az idén ez további 31 főt jelent, ők is megtarthatják az elmúlt évben szerzett ranglistapontjaikat. A Challenge Tour és a Development Tour két-két legjobbja (köztük Beau Greaves, a legjobb női dartsos) szintén pro tour-kártyához jutott, a Q Schoolon 29 versenyengedélyt osztanak ki.

A Q-School két szakaszból áll, az első három nap amolyan előselejtező, amelyen azoknak nem is kell részt venniük, akik frissen vesztették el a kártyájukat, és újra próbálkoznak. A második etap (csütörtöktől vasárnapig) négynapos, Milton Keynesben és Kalkarban is egy-egy minitornát rendeznek naponta, ezeken idén már nemcsak a győztesek, hanem mindkét döntős azonnal megkapja a Pro Tour-kártyát, ami napi négy sikeres dartsost jelent. Ez összesen 16 selejtezős, amihez jön még 13 versenyző az utolsó négy nap eredményeinek ranglistái alapján (a nevezők arányában, azaz mivel Kalkarban többen neveztek, onnan többen szereznek versenyengedélyt).