Nemzeti Sportrádió

Nem fért kétség az Inter győzelméhez, a kék-feketék újra vezetik a Serie A-t

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 22:53
null
Kétgólos különbséggel nyert az Inter (Fotó: Getty Images)
Címkék
Internazionale Serie A Bologna Inter
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 18. fordulójának vasárnap esti, záró mérkőzésén az Internazionale 3–1-re legyőzte Milánóban a Bolognát, és újra vezeti a tabellát.

Nagy fölényben játszott a négy bajnoki óta hibátlan Inter a legutóbbi négy mérkőzésén nyeretlenül maradt Bologna ellen. A vendégek kapusa, Federico Ravaglia öt védést is bemutatott az első félidőben, többek között Lautaro Martínez és Marcus Thuram lövését is bravúrral hárította, míg csapatának egy nagyobb lehetősége volt, amikor Jens Odgaard a bal kapufa mellé fejelt. A 39. percben aztán már megszerezte a vezetést a milánói csapat, Lautaro Martínez passzából Piotr Zielinski 17 méterről kilőtte a kapu bal oldalát.

A szünet után gyorsan növelte előnyét a hazai együttes, Hakan Calhanoglu bal oldali szögletét követően Lautaro Martínez fejelt öt méterről a léc alá. A világbajnok argentin csatár nem sokkal később a lécre fejelt, így még várni kellett, hogy a kék-feketék bebiztosítsák győzelmüket. Ez aztán a 74. percben történt meg, Federico Dimarco szöglete után Marcus Thuramról pattant be a labda a vendégkapuba. A Bologna még szépített, Haralambosz Likojanisz ívelt középre, Santiago Castro pedig becsúszva juttatta a kapuba a labdát.

Magabiztos győzelmet aratott az Internazionale, így visszavágott ellenfelének a decemberi olasz Szuperkupa-búcsúért, és újra vezeti a bajnokságot. 3–1

OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Internazionale–Bologna 3–1 (Zielinski 39., Lautaro Martínez 48., M. Thuram 74., ill. S. Castro 83.)
Fiorentina–Cremonese 1–0 (Kean 90+2.)
Hellas Verona–Torino 0–3 (G. Simeone 10., Casadei 87., A. Njie 90+1.)
Lazio–Napoli 0–2 (Spinazzola 13., Rrahmani 32.)
Kiállítva: Noslin (81.), Marusics (88.), ill. Mazzocchi (88.)

Szombaton játszották
Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)
Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)
Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale1713438–15+2339
  2. Milan17115128–13+1538
  3. Napoli17121426–13+1337
  4. Juventus1896324–16+833
  5. Roma1811720–12+833
  6. Como1786323–12+1130
  7. Bologna1775525–17+826
  8. Atalanta1867521–19+225
  9. Lazio1866618–14+424
10. Sassuolo1865723–22+123
11. Torino1865720–28–823
12. Udinese1864818–29–1122
13. Cremonese1856718–21–321
14. Cagliari1846819–25–618
15. Parma1746712–19–718
16. Lecce1745812–23–1117
17. Genoa1836918–28–1015
18. Fiorentina18261018–28–1012
19. Pisa1819813–25–1212
20. Verona1726913–28–1512

 

Internazionale Serie A Bologna Inter
Legfrissebb hírek

Olasz klub szállt be a Tóth Alexért folyó versenyfutásba – sajtóhír

Labdarúgó NB I
5 órája

Kean volt a hős, a Fiorentina a hosszabbításban harcolta ki a győzelmet

Olasz labdarúgás
8 órája

Serie A: három piros lap, győzött Rómában a címvédő Napoli

Olasz labdarúgás
10 órája

Gasperini vereséggel tért vissza Bergamóba

Olasz labdarúgás
2026.01.03. 22:48

Nem fért bele Jonathan David kihagyott büntetője, a Juventus nem bírt a Leccével

Olasz labdarúgás
2026.01.03. 20:03

Serie A: a Como továbbra is remekel hazai pályán

Olasz labdarúgás
2026.01.03. 17:09

Ha nehezen is, de Leao góljával legyőzte a Cagliarit a Milan a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2026.01.02. 22:46

Összeveszett Inzaghival, az olasz tréner előző klubjánál köthet ki Joao Cancelo – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.12.31. 11:52
Ezek is érdekelhetik