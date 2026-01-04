Nem fért kétség az Inter győzelméhez, a kék-feketék újra vezetik a Serie A-t

Nagy fölényben játszott a négy bajnoki óta hibátlan Inter a legutóbbi négy mérkőzésén nyeretlenül maradt Bologna ellen. A vendégek kapusa, Federico Ravaglia öt védést is bemutatott az első félidőben, többek között Lautaro Martínez és Marcus Thuram lövését is bravúrral hárította, míg csapatának egy nagyobb lehetősége volt, amikor Jens Odgaard a bal kapufa mellé fejelt. A 39. percben aztán már megszerezte a vezetést a milánói csapat, Lautaro Martínez passzából Piotr Zielinski 17 méterről kilőtte a kapu bal oldalát.

A szünet után gyorsan növelte előnyét a hazai együttes, Hakan Calhanoglu bal oldali szögletét követően Lautaro Martínez fejelt öt méterről a léc alá. A világbajnok argentin csatár nem sokkal később a lécre fejelt, így még várni kellett, hogy a kék-feketék bebiztosítsák győzelmüket. Ez aztán a 74. percben történt meg, Federico Dimarco szöglete után Marcus Thuramról pattant be a labda a vendégkapuba. A Bologna még szépített, Haralambosz Likojanisz ívelt középre, Santiago Castro pedig becsúszva juttatta a kapuba a labdát.

Magabiztos győzelmet aratott az Internazionale, így visszavágott ellenfelének a decemberi olasz Szuperkupa-búcsúért, és újra vezeti a bajnokságot. 3–1

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Internazionale–Bologna 3–1 (Zielinski 39., Lautaro Martínez 48., M. Thuram 74., ill. S. Castro 83.)

Fiorentina–Cremonese 1–0 (Kean 90+2.)

Hellas Verona–Torino 0–3 (G. Simeone 10., Casadei 87., A. Njie 90+1.)

Lazio–Napoli 0–2 (Spinazzola 13., Rrahmani 32.)

Kiállítva: Noslin (81.), Marusics (88.), ill. Mazzocchi (88.)

Szombaton játszották

Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)

Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)

Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)

Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)

Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)

Pénteken játszották

Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)