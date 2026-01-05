Dakar: öt Toyota a szakasz élén, de Al-Attijah vezeti az összetettet

Kemény próbatétel várt a Dakar mezőnyére hétfőn, amikor egy 400 kilométeres szelektívet tartalmazó, sziklás, hegyes részeket is magába foglaló szakaszt kellett teljesíteni. A Janbu és Al-Ula közti száguldás az autósoknál totális Toyota dominanciát hozott, hiszen az első öt (!) helyen a japán gyártó versenyzői végeztek a Seth Quintero, Henk Lategan, Jazid al-Radzsi, Toby Price, Joao Ferreira sorrendben. De a Daciát vezető Nasszer al-Attijah is csak hat perccel volt lassabb az etalonnál, így az eddigi stabil teljesítménye azt jelenti, hogy vezeti az összetettet – igaz, mindössze hét másodperccel a hétfői szakaszgyőztes előtt.

Quintero azt reméli, a folytatásban is kitart a toyotások lendülete: „Ha a csapattársaiddal csatázol a győzelemért, akkor jó napod van. Nyilván sokat variáltunk a stratégiával, szóval ha kedden is megfelelően teljesítünk, és az élmezőnyben kezdjük a maratoni etapot, akkor boldog leszek.” Al-Attijah kiemelte, kockázatkerülő stílusa eddig kifizetődött: „Örülök, hogy nem hajtottam úgy, mint az őrült az elején, így megúsztam defektek nélkül. Így kell folytatnunk a következő két vagy három napban is, és akkor megtaláljuk a saját ritmusunk. A kedd kulcsfontosságú, mert nehéz lesz a navigáció.”

Ahogy az összetett vezetője is utalt rá, az Al-Ula környéki 736 kilométeres hurokszakasz nem lesz könnyű, mert a homokos területen bármikor felbukkanhatnak sziklás részek, a végén pedig a több különböző nyom miatt nehéz eligazodni az itineren.

Ami a motorosokat illeti, hétfői szakaszgyőzelmével Daniel Sanders átvette a vezetést az összetettben, míg a kamionosoknál a prológot követően újra a Mitchel van den Brink vezette holland trió áll az élen. A 2000 előtt gyártott járművek részére kiírt Dakar Classic-osztályban a Gaál Roland, Eigner Mihály páros az 54., a Balázs Szabolcs, Tempfli László duó a 64. helyen áll.

48. DAKAR RALI

Az állás a 2. szakasz (Janbu–Al-Ula, össztáv 504 km, ebből szelektív szakasz: 400 km) után

Autósok: 1. Nasszer Al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia Sandrider) 7:12:16, 2. Quintero, Short (amerikai, Toyota Hilux) 7 mp h., 3. De Mévius, Baumel (belga, francia, Mini JCW) 1:09 p h.

Motorosok: 1. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 7:42:24, 2. Canet (spanyol, KTM) 30 mp h., 3. Brabec (amerikai, Honda) 2:18 p h., …20. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 53:24 p h.

Kamionosok: 1. Mitchel van den Brink, Bart van Heun, Jarno van de Pol (holland, Iveco) 8:29:58, 2. Zala, Fiuza, Van Grol (litván, portugál, holland, Iveco) 3:06 p h., 3. Macik, Tomasek, Svanda (cseh, Iveco) 3:30 p h.