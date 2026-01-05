Egy hónapig tartott a „Nancy-éra” a Celticnél, máris menesztették a francia edzőt

A 48 éves francia szakembert szinte napra pontosan egy hónapja, december negyedikén nevezték ki a skót óriásklub élére, ahol az októberben menesztett Brendan Rodgers, illetve a köztes időszakra beugró Martin O'Neill utódjaként vette át az irányítást.

A zöld-fehér együttes eredményei nemhogy javultak, de egyenesen tovább romlottak Nancyval a kispadon – a klubhoz közeli sajtó, valamint a szurkolói orgánumok szerint a francia edző alapjaiban próbálta megváltoztatni csapata játékrendszerét, de erre a Celtic kerete nem volt alkalmas.

A bajnokságban a Celtic hat meccsen két győzelem mellett négy vereséget (többek között a Keresztes Krisztiánt foglalkoztató Dundee United is borsot tört a rekordbajnok orra alá, de a Rangers elleni rangadót is elbukta a Celtic – a szerk.) könyvelt el, az El-ben az AS Romától kapott ki hazai pályán a Nancy-csapat, míg a Skót Ligakupa döntőjében a St. Mirren bizonyult jobbnak a zöld-fehéreknél.

A távozó Nancy mellett a vele együtt érkező segítőktől, valamint Paul Tisdale sportigazgatótól is elköszönt a klub.