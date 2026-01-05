Nemzeti Sportrádió

Egy hónapig tartott a „Nancy-éra” a Celticnél, máris menesztették a francia edzőt

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 16:37
Wilfried Nancy (Fotó: Getty Images)
Címkék
Wilfried Nancy skót labdarúgás Celtic
A skót élvonalban érdekelt Celtic a hivatalos honlapján közölte, hogy azonnali hatállyal menesztette Wilfried Nancy vezetőedzőt.

A 48 éves francia szakembert szinte napra pontosan egy hónapja, december negyedikén nevezték ki a skót óriásklub élére, ahol az októberben menesztett Brendan Rodgers, illetve a köztes időszakra beugró Martin O'Neill utódjaként vette át az irányítást. 

A zöld-fehér együttes eredményei nemhogy javultak, de egyenesen tovább romlottak Nancyval a kispadon – a klubhoz közeli sajtó, valamint a szurkolói orgánumok szerint a francia edző alapjaiban próbálta megváltoztatni csapata játékrendszerét, de erre a Celtic kerete nem volt alkalmas. 

A bajnokságban a Celtic hat meccsen két győzelem mellett négy vereséget (többek között a Keresztes Krisztiánt foglalkoztató Dundee United is borsot tört a rekordbajnok orra alá, de a Rangers elleni rangadót is elbukta a Celtic – a szerk.) könyvelt el, az El-ben az AS Romától kapott ki hazai pályán a Nancy-csapat, míg a Skót Ligakupa döntőjében a St. Mirren bizonyult jobbnak a zöld-fehéreknél.

A távozó Nancy mellett a vele együtt érkező segítőktől, valamint Paul Tisdale sportigazgatótól is elköszönt a klub.

 

Wilfried Nancy skót labdarúgás Celtic
Legfrissebb hírek

Keresztes Krisztián: Nem lehet más a célom, mint Nagy-Britanniában maradni

Légiósok
57 perce

A portugál támadó volt a hős, a Rangers nyerte a derbit

Minden más foci
2026.01.03. 15:35

Kéz a kézben a mélyben – Moncz Attila publicisztikája

Minden más foci
2025.12.19. 23:43

Keresztes Krisztián szép lövéssel egyenlített a Celtic ellen – videó

Minden más foci
2025.12.17. 22:27

Keresztes Krisztián: Borítani akarjuk a papírformát a Celtic ellen

Légiósok
2025.12.17. 12:07

A Celtic is kikapott, méghozzá a Romától; egy négyest rúgott a Fener az El-ben

Európa-liga
2025.12.11. 23:00

Gazdag Dániel csapatától érkezett a Celtic új edzője – hivatalos

Minden más foci
2025.12.04. 08:21

A duplázó Donyell Malent fejen találta egy söröspohár, de így is simán nyert a Villa

Európa-liga
2025.11.27. 21:09
Ezek is érdekelhetik