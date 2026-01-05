A DAC elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra

Remek őszt tudhat maga mögött a dunaszerdahelyi együttes: a bajnokságban a második helyen áll, az éllovas Slovan mögött mindössze egy ponttal. A Szlovák (Slovnaft) Kupában pedig bejutott a negyeddöntőbe.

„Nagyon bízunk benne, hogy tavasszal ott folytatjuk, ahol decemberben abbahagytuk” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir, aki annak ellenére, hogy az utolsó három őszi bajnoki mérkőzést eltiltás miatt kihagyta, pályafutása eddigi legjobb szezonját produkálta. Ezt a Transfermarkt becslése is bizonyítja, szeptemberben 800 ezer euróra értékelték, december közepére pedig az értéke már majdnem a duplájára, 1.5 millió euróra nőtt.

„A családdal pár napot Párizsban töltöttünk, majd a karácsonyi ünnepek után a keret minden tagja elkezdte az egyéni edzéseket. Az előírt munka mellett még Mohácsra is jártam különedzésekre” – árulta el a magyar játékos, aki az ősszel kilenc gólt ért el tétmeccsen, és bemutatkozott a nemzeti csapatban is.

Az új esztendő első közös pályaedzésére szerdán kerül sor. A munka első szakasza hazai környezetben zajlik, január 16-án pedig a Karcag ellen játszik felkészülési mérkőzést Branislav Fodrek együttese. Ezt követően az együttes törökországi edzőtáborba utazik. A tervezett öt előkészületi mérkőzésből hármat – az OFK Belgrád, az FK Szarajevo és az Austria Wien ellen – ott játszik.

A Niké Liga tavaszi szezonja február első hétvégén kezdődik, a DAC a pozsonyi Slovant fogadja.