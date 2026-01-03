Megjelent az első, hivatalosan licencelt Puskás-kártyakollekció

A sportkártyák világában rengeteg legendás sportoló kapott már helyet: ikonok, világsztárok, korszakalkotó alakok jelentek meg kártyákon. Sok gyűjtőalbumban volt már Puskás-kártya az ötvenes évektől napjainkig, a PUSKAS.COM legutóbbi Panini-szerződése alapján például három éven át 46 országban gyűjthették a rajongók a különféle – köztük japán nyelvű felirattal ellátott – Puskás-kártyákat. Most pedig egy önálló kollekciót kapott az Aranycsapat legendája.

A PUSKAS.COM beszámolójából kiderül, hogy a Blacklab Sportcards és Puskás Ferenc örököseinek licenckezelő cége összefogott és megalkotta az első, hivatalosan licencelt Puskás Ferenc-kártyakollekciót.

A kollekció egy prémium gyűjtői dobozban érhető el. Mindegyik doboz garantáltan tartalmaz 1 db relikviakártyát és 9 db számozott lapot. A szerencsések hozzájuthatnak a Puskás Ferenc eredeti aláírását tartalmazó kártyához is. Mindösszesen ezer doboz készült, minden doboz kézzel számozott.