„Nagyon jókat versenyeztünk együtt” – korábbi csapattársa, Molnár Péter Dudás Miklósról

„Teljesen letaglózott a hír. Nagyon jókat versenyeztünk együtt. Megvolt köztünk az egészséges rivalizálás, de a tisztelet egymás iránt soha nem szorult háttérbe” – nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak Molnár Péter, aki Dudás Miklóssal, Tótka Sándorral és Kuli Istvánnal 2018-ban világbajnoki bronzérmet szerzett négyesben 500 méteren.

„Életvidám ember volt, színt vitt a csapatunk életébe” – emlékezett vissza Dudásra Molnár.

„A gyermekei voltak mindene, mindent megtett értük. Elképzelni sem tudom, hogy a szerettei mit élnek most át” – fogalmazott a világ- és Európa-bajnok kajakozó.

Dudás Miklóst hétfőn holtan találták budapesti lakásában. Az ügyben a 24.hu megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. A szervezet szóvivője, Csécsi Soma arról tájékoztatta a lapot, hogy a sportoló halálával kapcsolatban „nem merült fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja, így a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja annak körülményeit”.