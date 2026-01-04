Nemzeti Sportrádió

Olasz klub szállt be a Tóth Alexért folyó versenyfutásba – sajtóhír

2026.01.04. 20:12
Olasz sajtóhírek szerint a Ferencváros és a magyar válogatott középpályása iránt a Lazio érdeklődik, és már a tárgyalások is megindultak a két klub között.

A La Repubblica és az Il Tempo értesülései szerint a Serie A-ban 9. helyen álló Lazio Tóth Alexszel kívánja megerősíteni a keretét, s az Üllői129 is úgy tudja, hogy valós a római klub érdeklődése.

Állítólag Maurizio Sarri vezetőedző mindenképp szeretné elérni, hogy minőségi erősítés érkezzen a csapathoz, és Angelo Fabiani sportigazgató a kilencszeres magyar válogatott labdarúgót szemelte ki. A hírek szerint a Ferencváros 8 millióra értékeli 20 éves középpályását, ám az olaszok inkább alacsonyabb átigazolási díjban gondolkodnak, s bónuszokat építenének be a szerződésbe.

Novemberben arról számolt be lapunk, hogy a Juventus és Bundesliga-klubok is érdeklődnek, és hogy az esetleges vételár bónuszokkal együtt akár 15 millió euróig is felkúszhat.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek:
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Lazio – Olaszország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
*Az őszi szezon közben.

 

