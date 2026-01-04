Olasz klub szállt be a Tóth Alexért folyó versenyfutásba – sajtóhír

A La Repubblica és az Il Tempo értesülései szerint a Serie A-ban 9. helyen álló Lazio Tóth Alexszel kívánja megerősíteni a keretét, s az Üllői129 is úgy tudja, hogy valós a római klub érdeklődése.

Állítólag Maurizio Sarri vezetőedző mindenképp szeretné elérni, hogy minőségi erősítés érkezzen a csapathoz, és Angelo Fabiani sportigazgató a kilencszeres magyar válogatott labdarúgót szemelte ki. A hírek szerint a Ferencváros 8 millióra értékeli 20 éves középpályását, ám az olaszok inkább alacsonyabb átigazolási díjban gondolkodnak, s bónuszokat építenének be a szerződésbe.

Novemberben arról számolt be lapunk, hogy a Juventus és Bundesliga-klubok is érdeklődnek, és hogy az esetleges vételár bónuszokkal együtt akár 15 millió euróig is felkúszhat.