Olasz klub szállt be a Tóth Alexért folyó versenyfutásba – sajtóhír
A La Repubblica és az Il Tempo értesülései szerint a Serie A-ban 9. helyen álló Lazio Tóth Alexszel kívánja megerősíteni a keretét, s az Üllői129 is úgy tudja, hogy valós a római klub érdeklődése.
Állítólag Maurizio Sarri vezetőedző mindenképp szeretné elérni, hogy minőségi erősítés érkezzen a csapathoz, és Angelo Fabiani sportigazgató a kilencszeres magyar válogatott labdarúgót szemelte ki. A hírek szerint a Ferencváros 8 millióra értékeli 20 éves középpályását, ám az olaszok inkább alacsonyabb átigazolási díjban gondolkodnak, s bónuszokat építenének be a szerződésbe.
Novemberben arról számolt be lapunk, hogy a Juventus és Bundesliga-klubok is érdeklődnek, és hogy az esetleges vételár bónuszokkal együtt akár 15 millió euróig is felkúszhat.
Miért figyelik elit klubok Tóth Alexet, a Fradi tehetségét?
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Lazio – Olaszország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
*Az őszi szezon közben.