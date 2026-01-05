Nemzeti Sportrádió

Sokszoros svájci válogatott lett Sallói Dániel edzője az MLS-ben

K. Zs.K. Zs.
2026.01.05. 17:34
Raphaël Wicky a Young Boys edzőjeként 2023-ban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Raphael Wicky Sporting KC MLS
A Young Boysszal korábban svájci bajnokságot és Svájci Kupát nyerő Raphaël Wicky lett a Sporting Kansas City vezetőedzője – jelentette be hétfőn a Sallói Dánielt is foglalkoztató egyesült államokbeli labdarúgócsapat.

A védőként, középpályásként 75-szörös svájci válogatott Raphaël Wicky két és fél évre szóló szerződést kötött a kansasi klubbal, további egy évre szóló opcióval.

A 48 éves szakember a Basel és a Young Boys vezetőedzője volt korábban, utóbbival a 2022–23-as idényben érte el a bevezetőben említett duplát.

Nem ismeretlen számára az amerikai labdarúgás, hiszen játékoskarrierjét a Chivas USA kötelékében fejezte be 2009-ben, majd volt az Egyesült Államok U17-es válogatottjának edzője, 2020–2021-ben pedig a Chicago Fire vezetőedzője.

A Sporting KC a legutóbbi MLS-idényben a Nyugati csoport utolsó helyén végzett, a Peter Vermest márciusban váltó beugró vezetőedző, a klubnál játékosként és edzőként 26 idényt lehúzó Kerry Zavagnin ideiglenes megbízatását decemberben megszüntették.

