NFL: kész a playoff első körének menetrendje; már több edzőtől elköszöntek

A rájátszás wild card körében hat mérkőzést rendeznek magyar idő szerint szombat estétől kedd hajnalig, főcsoportonként a három-három győztes az első kiemelthez csatlakozik. A Nemzeti főcsoportban a Seattle Seahawks, az Amerikai főcsoportban a Denver Broncos zárta az élen az alapszakaszt, mindketten a legalacsonyabban rangsorolt továbbjutót fogadják a második körben.

A rájátszásba be nem jutó 18 csapat máris a következő idényre hangol, több helyen ez a vezetőedző elbocsátásával kezdődött. A Brian Dabollt, illetve Brian Callahant már az idény közben menesztő New York Giants és Tennessee Titans mellett több másik klubnak is új vezetőedzőt kell keresnie.

Hétfőn az AFC Északi csoportját az utolsó helyen záró Cleveland Browns elköszönt Kevin Stefanskitól, aki hat éven át irányította az ohiói együttest, ezalatt (2002 óta először) kétszer is a rájátszásba jutott vele. Az AFC Nyugati csoportjának utolsó helyezettje, a tavaszi pittsburghi drafton elsőként választó Las Vegas Raiders egy idény után megköszönte a 74 éves Pete Carroll munkáját, míg az NFC Nyugati csoportjából egyedüliként a playoffról lemaradó Arizona Cardinals három szezon után menesztette a 43 esztendős Jonathan Gannont.

Némi meglepetésre edzőt vált az idény végén négyes győzelmi sorozatot építő Atlanta Falcons is, amely mindössze két évad után válik meg Raheem Morristól, akivel mindkét évben 8–9-es mérleggel zárt – idén az NFC Déli csoportjában hármas holtversenyben a playoffba jutó Carolina Panthersszel és a Tampa Bay Buccaneersszel.

NFL, RÁJÁTSZÁS

A WILD CARD KÖR MENETRENDJE

Szombat

22.30: NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) (Tv: Arena4)

19.00: AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) (Tv: Arena4)

22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)

Hétfő

2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)

ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ

Szombaton játszották

Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14 (10–0, 3–7, 0–0, 3–7)

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13 (0–7, 3–3, 0–0, 0–3)

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–New Orleans Saints 19–17 (7–0, 3–7, 3–3, 6–7)

Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–20 (6–7, 6–7, 0–3, 6–3)

Minnesota Vikings–Green Bay Packers 16–3 (3–0, 10–0, 0–0, 0–3)

New York Giants–Dallas Cowboys 34–17 (6–10, 10–0, 8–0, 10–7)

Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 41–7 (7–7, 24–0, 3–0, 7–0)

Houston Texans–Indianapolis Colts 38–30 (6–10, 17–7, 3–10, 12–3)

Vasárnap késő este

Buffalo Bills–New York Jets 35–8 (7–0, 14–0, 8–0, 6–8)

Chicago Bears–Detroit Lions 16–19 (0–3, 0–10, 0–3, 16–3)

Denver Broncos–Los Angeles Chargers 19–3 (10–0, 0–3, 3–0, 6–0

Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 14–12 (0–3, 6–0, 0–3, 8–6)

Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 37–20 (3–3, 13–3, 7–14, 14–0)

New England Patriots–Miami Dolphins 38–10 (14–0, 3–10, 14–0, 7–0)

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 17–24 (0–0, 7–10, 10–0, 0–14)

Hétfő hajnal

Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 26–24 (0–7, 3–3, 10–0, 13–14)

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 14 – 3 – 0 0.824 490–320 +170 2. Buffalo Bills 12 – 5 – 0 0.706 481–365 +116 3. Miami Dolphins 7 – 10 – 0 0.412 347–424 –77 4. New York Jets 3 – 14 – 0 0.176 300–503 –203 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 10 – 7 – 0 0.588 397–387 +10 2. Baltimore Ravens 8 – 9 – 0 0.471 424–398 +26 3. Cincinnati Bengals 6 – 11 – 0 0.353 414–492 –78 4. Cleveland Browns 5 – 12 – 0 0.294 279–379 –100 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Jacksonville Jaguars 13 – 4 – 0 0.765 474–326 +148 2. Houston Texans 12 – 5 – 0 0.706 404–295 +109 3. Indianapolis Colts 8 – 9 – 0 0.471 466–412 +54 4. Tennessee Titans 3 – 14 – 0 0.176 284–478 –194 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 14 – 3 – 0 0.824 401–311 +90 2. Los Angeles Chargers 11 – 6 – 0 0.647 368–340 +28 3. Kansas City Chiefs 6 – 11 – 0 0.353 362–328 +34 4. Las Vegas Raiders 3 – 14 – 0 0.176 241–432 –191 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 11 – 6 – 0 0.647 379–325 +54 2. Dallas Cowboys 7 – 9 – 1 0.441 471–511 –40 3. Washington Commanders 5 – 12 – 0 0.294 356–451 –95 4. New York Giants 4 – 13 – 0 0.235 381–439 –58 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Chicago Bears 11 – 6 – 0 0.647 441–415 +26 2. Green Bay Packers 9 – 7 – 1 0.559 391–360 +31 3. Minnesota Vikings 9 – 8 – 0 0.529 344–333 +11 4. Detroit Lions 9 – 8 – 0 0.529 481–413 +68 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Carolina Panthers 8 – 9 – 0 0.471 311–380 –69 2. Tampa Bay Buccaneers 8 – 9 – 0 0.471 380–411 –31 3. Atlanta Falcons 8 – 9 – 0 0.471 353–401 –48 4. New Orleans Saints 6 – 11 – 0 0.353 306–383 –77 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Seattle Seahawks 14 – 3 – 0 0.824 483–292 +191 2. Los Angeles Rams 12 – 5 – 0 0.706 508–346 +162 3. San Francisco 49ers 12 – 5 – 0 0.706 437–371 +66 4. Arizona Cardinals 3 – 14 – 0 0.176 355–488 –133 A CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE