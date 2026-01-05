NFL: kész a playoff első körének menetrendje; már több edzőtől elköszöntek
A rájátszás wild card körében hat mérkőzést rendeznek magyar idő szerint szombat estétől kedd hajnalig, főcsoportonként a három-három győztes az első kiemelthez csatlakozik. A Nemzeti főcsoportban a Seattle Seahawks, az Amerikai főcsoportban a Denver Broncos zárta az élen az alapszakaszt, mindketten a legalacsonyabban rangsorolt továbbjutót fogadják a második körben.
A rájátszásba be nem jutó 18 csapat máris a következő idényre hangol, több helyen ez a vezetőedző elbocsátásával kezdődött. A Brian Dabollt, illetve Brian Callahant már az idény közben menesztő New York Giants és Tennessee Titans mellett több másik klubnak is új vezetőedzőt kell keresnie.
Hétfőn az AFC Északi csoportját az utolsó helyen záró Cleveland Browns elköszönt Kevin Stefanskitól, aki hat éven át irányította az ohiói együttest, ezalatt (2002 óta először) kétszer is a rájátszásba jutott vele. Az AFC Nyugati csoportjának utolsó helyezettje, a tavaszi pittsburghi drafton elsőként választó Las Vegas Raiders egy idény után megköszönte a 74 éves Pete Carroll munkáját, míg az NFC Nyugati csoportjából egyedüliként a playoffról lemaradó Arizona Cardinals három szezon után menesztette a 43 esztendős Jonathan Gannont.
Némi meglepetésre edzőt vált az idény végén négyes győzelmi sorozatot építő Atlanta Falcons is, amely mindössze két évad után válik meg Raheem Morristól, akivel mindkét évben 8–9-es mérleggel zárt – idén az NFC Déli csoportjában hármas holtversenyben a playoffba jutó Carolina Panthersszel és a Tampa Bay Buccaneersszel.
NFL, RÁJÁTSZÁS
A WILD CARD KÖR MENETRENDJE
Szombat
22.30: NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) (Tv: Arena4)
Vasárnap
2.00: NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) (Tv: Arena4)
19.00: AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) (Tv: Arena4)
22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)
Hétfő
2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)
ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ
Szombaton játszották
Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14 (10–0, 3–7, 0–0, 3–7)
San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13 (0–7, 3–3, 0–0, 0–3)
Vasárnap kora este
Atlanta Falcons–New Orleans Saints 19–17 (7–0, 3–7, 3–3, 6–7)
Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–20 (6–7, 6–7, 0–3, 6–3)
Minnesota Vikings–Green Bay Packers 16–3 (3–0, 10–0, 0–0, 0–3)
New York Giants–Dallas Cowboys 34–17 (6–10, 10–0, 8–0, 10–7)
Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 41–7 (7–7, 24–0, 3–0, 7–0)
Houston Texans–Indianapolis Colts 38–30 (6–10, 17–7, 3–10, 12–3)
Vasárnap késő este
Buffalo Bills–New York Jets 35–8 (7–0, 14–0, 8–0, 6–8)
Chicago Bears–Detroit Lions 16–19 (0–3, 0–10, 0–3, 16–3)
Denver Broncos–Los Angeles Chargers 19–3 (10–0, 0–3, 3–0, 6–0
Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 14–12 (0–3, 6–0, 0–3, 8–6)
Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 37–20 (3–3, 13–3, 7–14, 14–0)
New England Patriots–Miami Dolphins 38–10 (14–0, 3–10, 14–0, 7–0)
Philadelphia Eagles–Washington Commanders 17–24 (0–0, 7–10, 10–0, 0–14)
Hétfő hajnal
Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 26–24 (0–7, 3–3, 10–0, 13–14)
|AFC Kelet
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. New England Patriots
|14 – 3 – 0
|0.824
|490–320
|+170
|2. Buffalo Bills
|12 – 5 – 0
|0.706
|481–365
|+116
|3. Miami Dolphins
|7 – 10 – 0
|0.412
|347–424
|–77
|4. New York Jets
|3 – 14 – 0
|0.176
|300–503
|–203
|AFC Észak
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Pittsburgh Steelers
|10 – 7 – 0
|0.588
|397–387
|+10
|2. Baltimore Ravens
|8 – 9 – 0
|0.471
|424–398
|+26
|3. Cincinnati Bengals
|6 – 11 – 0
|0.353
|414–492
|–78
|4. Cleveland Browns
|5 – 12 – 0
|0.294
|279–379
|–100
|AFC Dél
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Jacksonville Jaguars
|13 – 4 – 0
|0.765
|474–326
|+148
|2. Houston Texans
|12 – 5 – 0
|0.706
|404–295
|+109
|3. Indianapolis Colts
|8 – 9 – 0
|0.471
|466–412
|+54
|4. Tennessee Titans
|3 – 14 – 0
|0.176
|284–478
|–194
|AFC Nyugat
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Denver Broncos
|14 – 3 – 0
|0.824
|401–311
|+90
|2. Los Angeles Chargers
|11 – 6 – 0
|0.647
|368–340
|+28
|3. Kansas City Chiefs
|6 – 11 – 0
|0.353
|362–328
|+34
|4. Las Vegas Raiders
|3 – 14 – 0
|0.176
|241–432
|–191
|NFC Kelet
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Philadelphia Eagles
|11 – 6 – 0
|0.647
|379–325
|+54
|2. Dallas Cowboys
|7 – 9 – 1
|0.441
|471–511
|–40
|3. Washington Commanders
|5 – 12 – 0
|0.294
|356–451
|–95
|4. New York Giants
|4 – 13 – 0
|0.235
|381–439
|–58
|NFC Észak
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Chicago Bears
|11 – 6 – 0
|0.647
|441–415
|+26
|2. Green Bay Packers
|9 – 7 – 1
|0.559
|391–360
|+31
|3. Minnesota Vikings
|9 – 8 – 0
|0.529
|344–333
|+11
|4. Detroit Lions
|9 – 8 – 0
|0.529
|481–413
|+68
|NFC Dél
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Carolina Panthers
|8 – 9 – 0
|0.471
|311–380
|–69
|2. Tampa Bay Buccaneers
|8 – 9 – 0
|0.471
|380–411
|–31
|3. Atlanta Falcons
|8 – 9 – 0
|0.471
|353–401
|–48
|4. New Orleans Saints
|6 – 11 – 0
|0.353
|306–383
|–77
|NFC Nyugat
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Seattle Seahawks
|14 – 3 – 0
|0.824
|483–292
|+191
|2. Los Angeles Rams
|12 – 5 – 0
|0.706
|508–346
|+162
|3. San Francisco 49ers
|12 – 5 – 0
|0.706
|437–371
|+66
|4. Arizona Cardinals
|3 – 14 – 0
|0.176
|355–488
|–133
|AFC
|Gy-V-D
|1. Denver Broncos
|14 – 3 – 0
|2. New England Patriots
|14 – 3 – 0
|3. Jacksonville Jaguars
|13 – 4 – 0
|4. Pittsburgh Steelers
|10 – 7 – 0
|5. Houston Texans
|12 – 5 – 0
|6. Buffalo Bills
|12 – 5 – 0
|7. Los Angeles Chargers
|11 – 6 – 0
|8. Indianapolis Colts
|8 – 9 – 0
|9. Baltimore Ravens
|8 – 9 – 0
|10. Miami Dolphins
|7 – 10 – 0
|11. Cincinnati Bengals
|6 – 11 – 0
|12. Kansas City Chiefs
|6 – 11 – 0
|13. Cleveland Browns
|5 – 12 – 0
|14. Las Vegas Raiders
|3 – 14 – 0
|15. New York Jets
|3 – 14 – 0
|16. Tennessee Titans
|3 – 14 – 0
|NFC
|Gy-V-D
|1. Seattle Seahawks
|14 – 3 – 0
|2. Chicago Bears
|11 – 6 – 0
|3. Philadelphia Eagles
|11 – 6 – 0
|4. Carolina Panthers
|8 – 9 – 0
|5. Los Angeles Rams
|12 – 5 – 0
|6. San Francisco 49ers
|12 – 5 – 0
|7. Green Bay Packers
|9 – 7 – 1
|8. Minnesota Vikings
|9 – 8 – 0
|9. Detroit Lions
|9 – 8 – 0
|10. Tampa Bay Buccaneers
|8 – 9 – 0
|11. Atlanta Falcons
|8 – 9 – 0
|12. Dallas Cowboys
|7 – 9 – 1
|13. New Orleans Saints
|6 – 11 – 0
|14. Washington Commanders
|5 – 12 – 0
|15. New York Giants
|4 – 13 – 0
|16. Arizona Cardinals
|3 – 14 – 0