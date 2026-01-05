Nemzeti Sportrádió

NFL: kész a playoff első körének menetrendje; már több edzőtől elköszöntek

2026.01.05. 18:30
Csak egy évig tartott a 74 éves Pete Carroll Las Vegas-i edzősködése (Fotó: Getty Images)
Az NFL-ben az alapszakasz lezárultával kialakult a rájátszás mezőnye, így az első forduló, azaz a wild card kör pontos menetrendje is. Az első mérkőzésen szombat éjjel a Carolina Panthers a Los Angeles Ramst látja vendégül, míg a kör kedd hajnalban a Pittsburgh Steelers–Houston Texans összecsapással zárul. A playoffról lemaradó csapatoknál azonnal elkezdődött a felkészülés a következő idényre, ami több vezetőedző elbocsátását jelentette.

A rájátszás wild card körében hat mérkőzést rendeznek magyar idő szerint szombat estétől kedd hajnalig, főcsoportonként a három-három győztes az első kiemelthez csatlakozik. A Nemzeti főcsoportban a Seattle Seahawks, az Amerikai főcsoportban a Denver Broncos zárta az élen az alapszakaszt, mindketten a legalacsonyabban rangsorolt továbbjutót fogadják a második körben.

A rájátszásba be nem jutó 18 csapat máris a következő idényre hangol, több helyen ez a vezetőedző elbocsátásával kezdődött. A Brian Dabollt, illetve Brian Callahant már az idény közben menesztő New York Giants és Tennessee Titans mellett több másik klubnak is új vezetőedzőt kell keresnie.

Hétfőn az AFC Északi csoportját az utolsó helyen záró Cleveland Browns elköszönt Kevin Stefanskitól, aki hat éven át irányította az ohiói együttest, ezalatt (2002 óta először) kétszer is a rájátszásba jutott vele. Az AFC Nyugati csoportjának utolsó helyezettje, a tavaszi pittsburghi drafton elsőként választó Las Vegas Raiders egy idény után megköszönte a 74 éves Pete Carroll munkáját, míg az NFC Nyugati csoportjából egyedüliként a playoffról lemaradó Arizona Cardinals három szezon után menesztette a 43 esztendős Jonathan Gannont.

Némi meglepetésre edzőt vált az idény végén négyes győzelmi sorozatot építő Atlanta Falcons is, amely mindössze két évad után válik meg Raheem Morristól, akivel mindkét évben 8–9-es mérleggel zárt – idén az NFC Déli csoportjában hármas holtversenyben a playoffba jutó Carolina Panthersszel és a Tampa Bay Buccaneersszel.

NFL, RÁJÁTSZÁS
A WILD CARD KÖR MENETRENDJE
Szombat
22.30: NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) (Tv: Arena4)
Vasárnap
2.00: NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) (Tv: Arena4)
19.00: AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) (Tv: Arena4)
22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)
Hétfő
2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)

ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ
Szombaton játszották
Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14 (10–0, 3–7, 0–0, 3–7)
San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13 (0–7, 3–3, 0–0, 0–3)

Vasárnap kora este
Atlanta Falcons–New Orleans Saints 19–17 (7–0, 3–7, 3–3, 6–7)
Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–20 (6–7, 6–7, 0–3, 6–3)
Minnesota Vikings–Green Bay Packers 16–3 (3–0, 10–0, 0–0, 0–3)
New York Giants–Dallas Cowboys 34–17 (6–10, 10–0, 8–0, 10–7)
Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 41–7 (7–7, 24–0, 3–0, 7–0)
Houston Texans–Indianapolis Colts 38–30 (6–10, 17–7, 3–10, 12–3)

Vasárnap késő este
Buffalo Bills–New York Jets 35–8 (7–0, 14–0, 8–0, 6–8)
Chicago Bears–Detroit Lions 16–19 (0–3, 0–10, 0–3, 16–3)
Denver Broncos–Los Angeles Chargers 19–3 (10–0, 0–3, 3–0, 6–0
Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 14–12 (0–3, 6–0, 0–3, 8–6)
Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 37–20 (3–3, 13–3, 7–14, 14–0)
New England Patriots–Miami Dolphins 38–10 (14–0, 3–10, 14–0, 7–0)
Philadelphia Eagles–Washington Commanders 17–24 (0–0, 7–10, 10–0, 0–14)

Hétfő hajnal
Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 26–24 (0–7, 3–3, 10–0, 13–14)

 
AFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. New England Patriots14 – 3 – 00.824490–320+170
2. Buffalo Bills12 – 5 – 00.706481–365+116
3. Miami Dolphins7 – 10 – 00.412347–424–77
4. New York Jets3 – 14 – 00.176300–503–203
     
AFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Pittsburgh Steelers10 – 7 – 00.588397–387+10
2. Baltimore Ravens8 – 9 – 00.471424–398+26
3. Cincinnati Bengals6 – 11 – 00.353414–492–78
4. Cleveland Browns5 – 12 – 00.294279–379–100
     
AFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Jacksonville Jaguars13 – 4 – 00.765474–326+148
2. Houston Texans12 – 5 – 00.706404–295+109
3. Indianapolis Colts8 – 9 – 00.471466–412+54
4. Tennessee Titans3 – 14 – 00.176284–478–194
     
AFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. Denver Broncos14 – 3 – 00.824401–311+90
2. Los Angeles Chargers11 – 6 – 00.647368–340+28
3. Kansas City Chiefs6 – 11 – 00.353362–328+34
4. Las Vegas Raiders3 – 14 – 00.176241–432–191
     
NFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. Philadelphia Eagles11 – 6 – 00.647379–325+54
2. Dallas Cowboys7 – 9 – 10.441471–511–40
3. Washington Commanders5 – 12 – 00.294356–451–95
4. New York Giants4 – 13 – 00.235381–439–58
     
NFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Chicago Bears11 – 6 – 00.647441–415+26
2. Green Bay Packers9 – 7 – 10.559391–360+31
3. Minnesota Vikings9 – 8 – 00.529344–333+11
4. Detroit Lions9 – 8 – 00.529481–413+68
     
NFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Carolina Panthers8 – 9 – 00.471311–380–69
2. Tampa Bay Buccaneers8 – 9 – 00.471380–411–31
3. Atlanta Falcons8 – 9 – 00.471353–401–48
4. New Orleans Saints6 – 11 – 00.353306–383–77
     
NFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. Seattle Seahawks14 – 3 – 00.824483–292+191
2. Los Angeles Rams 12 – 5 – 00.706508–346+162
3. San Francisco 49ers12 – 5 – 00.706437–371+66
4. Arizona Cardinals3 – 14 – 00.176355–488–133
A CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE
 
AFCGy-V-D
1. Denver Broncos14 – 3 – 0
2. New England Patriots14 – 3 – 0
3. Jacksonville Jaguars13 – 4 – 0
4. Pittsburgh Steelers10 – 7 – 0
5. Houston Texans12 – 5 – 0
6. Buffalo Bills12 – 5 – 0
7. Los Angeles Chargers11 – 6 – 0
8. Indianapolis Colts8 – 9 – 0
9. Baltimore Ravens8 – 9 – 0
10. Miami Dolphins7 – 10 – 0
11. Cincinnati Bengals 6 – 11 – 0
12. Kansas City Chiefs6 – 11 – 0
13. Cleveland Browns5 – 12 – 0
14. Las Vegas Raiders3 – 14 – 0
15. New York Jets3 – 14 – 0
16. Tennessee Titans 3 – 14 – 0
  
NFCGy-V-D
1. Seattle Seahawks14 – 3 – 0
2. Chicago Bears11 – 6 – 0
3. Philadelphia Eagles11 – 6 – 0
4. Carolina Panthers8 – 9 – 0
5. Los Angeles Rams 12 – 5 – 0
6. San Francisco 49ers12 – 5 – 0
7. Green Bay Packers9 – 7 – 1
8. Minnesota Vikings9 – 8 – 0
9. Detroit Lions9 – 8 – 0
10. Tampa Bay Buccaneers8 – 9 – 0
11. Atlanta Falcons8 – 9 – 0
12. Dallas Cowboys7 – 9 – 1
13. New Orleans Saints6 – 11 – 0
14. Washington Commanders5 – 12 – 0
15. New York Giants4 – 13 – 0
16. Arizona Cardinals3 – 14 – 0
A FŐCSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE

 

 

