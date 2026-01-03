Gasperini vereséggel tért vissza Bergamóba

Gian Piero Gasperini kilenc év alatt 439 mérkőzésen át irányította az Atalantát, mielőtt nyáron átvette a Roma irányítását. A 67 éves tréner a váltás óta most először tért vissza Bergamóba, de vereséggel távozott onnan. Az első helyzet a vendégek előtt adódott, Evan Ferguson lapos lövését Marco Carnesecchi hárította a 8. percben. Négy perccel később egy hazai szögletre Giorgio Scalvini egyszerre érkezett Mile Szvilarral, a kapusról kijövő labdát a 22 éves védő fél méterről a kapuba kotorta. A videóbíró percekig vizsgálta az esetet, végül Michael Fabbri játékvezető nem változtatott a döntésén.

A vezető gól után is megmaradt a bergamóiak lendülete, Nicola Zalewski lövése kevéssel a jobb kapufa mellé ment, Gianluca Scamacca fejese már a hálóban kötött ki. A VAR újabb hosszas közbeavatkozása után ezt a találatot azonban les miatt érvénytelenítették. A szünet után ismét Ferguson került helyzetbe, fejesét nagy bravúrral védte Carnesecchi. Ezt leszámítva az Atalanta stabilan védekezett, és 1–0-ra legyőzte a Romát.

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)

Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)

Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)

Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)

Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)

Vasárnap játsszák

12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)