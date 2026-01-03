Nemzeti Sportrádió

Gasperini vereséggel tért vissza Bergamóba

B. A. P.B. A. P.
2026.01.03. 22:48
Az Atalanta legyőzte a Romát (Fotó: Getty Images)
Roma olasz labdarúgás Serie A olasz bajnokság Atalanta
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában az Atalanta 1–0-ra legyőzte a Romát.

Gian Piero Gasperini kilenc év alatt 439 mérkőzésen át irányította az Atalantát, mielőtt nyáron átvette a Roma irányítását. A 67 éves tréner a váltás óta most először tért vissza Bergamóba, de vereséggel távozott onnan. Az első helyzet a vendégek előtt adódott, Evan Ferguson lapos lövését Marco Carnesecchi hárította a 8. percben. Négy perccel később egy hazai szögletre Giorgio Scalvini egyszerre érkezett Mile Szvilarral, a kapusról kijövő labdát a 22 éves védő fél méterről a kapuba kotorta. A videóbíró percekig vizsgálta az esetet, végül Michael Fabbri játékvezető nem változtatott a döntésén.

A vezető gól után is megmaradt a bergamóiak lendülete, Nicola Zalewski lövése kevéssel a jobb kapufa mellé ment, Gianluca Scamacca fejese már a hálóban kötött ki. A VAR újabb hosszas közbeavatkozása után ezt a találatot azonban les miatt érvénytelenítették. A szünet után ismét Ferguson került helyzetbe, fejesét nagy bravúrral védte Carnesecchi. Ezt leszámítva az Atalanta stabilan védekezett, és 1–0-ra legyőzte a Romát.

OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)
Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)
Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)

Vasárnap játsszák
12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)

   
1. Milan17115128–13+1538
2. Internazionale1612435–14+2136
3. Napoli16111424–13+1134
4. Juventus1896324–16+833
5. Roma1811720–12+833
6. Como1786323–12+1130
7. Bologna1675424–14+1026
8. Atalanta1867521–19+225
9. Lazio1766518–12+624
10. Sassuolo1865723–22+123
11. Udinese1864818–29–1122
12. Cremonese1756618–20–221
13. Torino1755717–28–1120
14. Cagliari1846819–25–618
15. Parma1746712–19–718
16. Lecce1745812–23–1117
17. Genoa1836918–28–1015
18. Verona1626813–25–1212
18. Pisa1819813–25–1212
20. Fiorentina17161017–28–119
AZ ÁLLÁS

 

 

