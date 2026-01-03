Gasperini vereséggel tért vissza Bergamóba
Gian Piero Gasperini kilenc év alatt 439 mérkőzésen át irányította az Atalantát, mielőtt nyáron átvette a Roma irányítását. A 67 éves tréner a váltás óta most először tért vissza Bergamóba, de vereséggel távozott onnan. Az első helyzet a vendégek előtt adódott, Evan Ferguson lapos lövését Marco Carnesecchi hárította a 8. percben. Négy perccel később egy hazai szögletre Giorgio Scalvini egyszerre érkezett Mile Szvilarral, a kapusról kijövő labdát a 22 éves védő fél méterről a kapuba kotorta. A videóbíró percekig vizsgálta az esetet, végül Michael Fabbri játékvezető nem változtatott a döntésén.
A vezető gól után is megmaradt a bergamóiak lendülete, Nicola Zalewski lövése kevéssel a jobb kapufa mellé ment, Gianluca Scamacca fejese már a hálóban kötött ki. A VAR újabb hosszas közbeavatkozása után ezt a találatot azonban les miatt érvénytelenítették. A szünet után ismét Ferguson került helyzetbe, fejesét nagy bravúrral védte Carnesecchi. Ezt leszámítva az Atalanta stabilan védekezett, és 1–0-ra legyőzte a Romát.
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Atalanta–Roma 1–0 (Scalvini 12.)
Juventus–Lecce 1–1 (McKennie 49., ill. Banda 45+2.)
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Genoa–Pisa 1–1 (Colombo 15., ill. Lerisz 38.)
Sassuolo–Parma 1–1 (Thorstvedt 12., ill. Pellegrino 24.)
Vasárnap játsszák
12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)
|1. Milan
|17
|11
|5
|1
|28–13
|+15
|38
|2. Internazionale
|16
|12
|–
|4
|35–14
|+21
|36
|3. Napoli
|16
|11
|1
|4
|24–13
|+11
|34
|4. Juventus
|18
|9
|6
|3
|24–16
|+8
|33
|5. Roma
|18
|11
|–
|7
|20–12
|+8
|33
|6. Como
|17
|8
|6
|3
|23–12
|+11
|30
|7. Bologna
|16
|7
|5
|4
|24–14
|+10
|26
|8. Atalanta
|18
|6
|7
|5
|21–19
|+2
|25
|9. Lazio
|17
|6
|6
|5
|18–12
|+6
|24
|10. Sassuolo
|18
|6
|5
|7
|23–22
|+1
|23
|11. Udinese
|18
|6
|4
|8
|18–29
|–11
|22
|12. Cremonese
|17
|5
|6
|6
|18–20
|–2
|21
|13. Torino
|17
|5
|5
|7
|17–28
|–11
|20
|14. Cagliari
|18
|4
|6
|8
|19–25
|–6
|18
|15. Parma
|17
|4
|6
|7
|12–19
|–7
|18
|16. Lecce
|17
|4
|5
|8
|12–23
|–11
|17
|17. Genoa
|18
|3
|6
|9
|18–28
|–10
|15
|18. Verona
|16
|2
|6
|8
|13–25
|–12
|12
|18. Pisa
|18
|1
|9
|8
|13–25
|–12
|12
|20. Fiorentina
|17
|1
|6
|10
|17–28
|–11
|9