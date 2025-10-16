Vb-selejtező: távozott állásából Patrick Kluivert – hivatalos

Patrick Kluivert idén januárban kétéves megállapodást kötött az Indonéz Labdarúgó-szövetséggel, ám a világbajnoki szereplés reményének szertefoszlásával mindkét fél számára világos lett, hogy a közös munka nem folytatódhat.

A szövetség csütörtöki közleménye hangsúlyozza, hogy az irányváltás nemcsak a felnőttet, hanem az utánpótlás-válogatottakat (U23, U20) is érinti.

Az indonéz válogatott múlt szombaton az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatott volna, ám 1–0-ra kikapott Iraktól.