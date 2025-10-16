Vb-selejtező: távozott állásából Patrick Kluivert – hivatalos
Az Indonéz Labdarúgó-szövetség közös megegyezéssel felbontotta a nemzeti csapatot irányító Patrick Kluivert szerződését, miután biztossá vált, hogy a válogatott nem jut ki a 2026-os világbajnokságra.
Patrick Kluivert idén januárban kétéves megállapodást kötött az Indonéz Labdarúgó-szövetséggel, ám a világbajnoki szereplés reményének szertefoszlásával mindkét fél számára világos lett, hogy a közös munka nem folytatódhat.
A szövetség csütörtöki közleménye hangsúlyozza, hogy az irányváltás nemcsak a felnőttet, hanem az utánpótlás-válogatottakat (U23, U20) is érinti.
Az indonéz válogatott múlt szombaton az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatott volna, ám 1–0-ra kikapott Iraktól.
Legfrissebb hírek
Ott a pont – Bodnár Zalán jegyzete
Foci vb 2026
2025.10.14. 23:59
Ezek is érdekelhetik