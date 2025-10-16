Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: távozott állásából Patrick Kluivert – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.16. 07:51
null
Patrick Kluivert egyelőre nem igazán bizonyított trénerként (Fotó: Imago)
Címkék
vb-selejtező Patrick Kluivert Indonézia
Az Indonéz Labdarúgó-szövetség közös megegyezéssel felbontotta a nemzeti csapatot irányító Patrick Kluivert szerződését, miután biztossá vált, hogy a válogatott nem jut ki a 2026-os világbajnokságra.

Patrick Kluivert idén januárban kétéves megállapodást kötött az Indonéz Labdarúgó-szövetséggel, ám a világbajnoki szereplés reményének szertefoszlásával mindkét fél számára világos lett, hogy a közös munka nem folytatódhat.

A szövetség csütörtöki közleménye hangsúlyozza, hogy az irányváltás nemcsak a felnőttet, hanem az utánpótlás-válogatottakat (U23, U20) is érinti.

Az indonéz válogatott múlt szombaton az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatott volna, ám 1–0-ra kikapott Iraktól.

 

vb-selejtező Patrick Kluivert Indonézia
Legfrissebb hírek

Fekvőrendőr – Malonyai Péter jegyzete

Magyar válogatott
11 órája

Dupla Tízes: a legnagyobb esély a vb-részvételre 1986 óta?

Magyar válogatott
16 órája

A BL lenne a minta – az UEFA a svájci rendszerű selejtezősorozat bevezetését mérlegeli

Minden más foci
18 órája

Dávid Hancko: Németországban a csoportelsőségért játszhatunk

Foci vb 2026
Tegnap, 10:09

Vb 2026: huszonnyolc már elkelt a 48 helyből – így állnak a selejtezők

Foci vb 2026
Tegnap, 9:38

Ott a pont – Bodnár Zalán jegyzete

Foci vb 2026
2025.10.14. 23:59

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Portugália ellen nyújtott teljesítményét!

Magyar válogatott
2025.10.14. 23:19

„Annyira elfáradtam, hogy már nem bírtam a rövidre menni” – Szoboszlai az egyenlítő góljáról

Magyar válogatott
2025.10.14. 23:05
Ezek is érdekelhetik