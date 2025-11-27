Bemutatták Egyiptomban az arab nyelvű Puskás Ferenc-könyvet

Egyiptomban, az Alexandriai Könyvtár (Bibliotheca Alexandrina) kairói kutatóközpontjában bemutatták szerdán a Puskás Ferencről szóló könyv legújabb, arab változatát. Szöllősi György munkája, a Puskás, a leghíresebb magyar című kiadvány immár tíz nyelven elérhető (a napokban látott napvilágot a kilencedik, olasz verzió).

„Puskás Ferenc életrajza fényes fejezet az egyetemes sporttörténelemben – hangsúlyozta Ahmed Zajed, az Alexandriai Könyvtár igazgatója. – Nem csupán egy pályán tündöklő kivételes futballista története, de emberi minta is céltudatosságról, állhatatosságról és a nehézségek leküzdéséről. Példát ad arról, miként ötvöződik született tehetség és nemzeti büszkeség, egyéni csillogás és csapatmunka. Az Alexandriai Könyvtár hisz abban, hogy a sport a kultúra szerves része, az úgynevezett puha hatalom (»soft power«) egyik legfontosabb eszköze, amely hozzájárul az emberek közötti kapcsolatok építéséhez, a tisztelet és a béke értékeinek terjesztéséhez. Könyvtárunk jelen kötetre is úgy tekint, mint a Magyarország és Egyiptom közötti kulturális kommunikáció új hídjára, amely erősíti a két ország közötti, számos területen működő kötelékeket.”

Mahmud Ezzat, az Alexandriai Könyvtár stratégiai tudományok központjának igazgatója elmondta, a budapesti Puskás Múzeumban tett látogatása és az ott látott egyiptomi vonatkozású tárgyak, részletek is megerősítették abban, hogy indokolt elkészíteni az életrajz arab verzióját. Nem mellesleg Puskás Ferenc 1979 és 1984 között Port Szaídban dolgozott az Al-Maszri edzőjeként, míg válogatottbeli csapattársa, Hidegkuti Nándor az Al-Ahli kispadján ült és ötször vezette bajnoki címig csapatát.

„Manapság egyiptomiak százai tanulnak magyarországi egyetemeken, a magyar turistáknak pedig az egyik legnépszerűbb célállomása Egyiptom, köszönhetően a Budapest és Kairó közötti közvetlen repülőjáratoknak is – mondta Herencsár Rita, Magyarország kairói nagykövete, aláhúzva a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és diplomáciai érintkezések jelentőségét. – A sportban fontos kapocs, hogy a magyarok és az egyiptomiak együtt szurkolnak, ha Szoboszlai Dominik és Mohamed Salah pályára lép a Liverpoolban.”

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője beszédében kitért az egyiptomi labdarúgás magyar alakjainak érdemeire, megemlítve az afrikai ország válogatottját szövetségi kapitányként vezető Titkos Pál és a – Puskás Ferencet Egyiptomba csábító – Bundzsák Dezső munkásságát is. Megemlítette a közvetlen kapcsolat példájaként azt is, hogy az év legszebb góljáért járó Puskás-díjat 2018-ban az egyiptomi csatárcsillag, Mohamed Szalah érdemelte ki.

A könyvet az Alexandriai Könyvtárral együttműködésben megjelentető magyar kiadó, a Rézbong vezetőjeként Kovács Gergely köszöntötte a megjelenteket, köztük a – másnap kezdődő alexandriai nemzetközi futballtorna miatt Egyiptomban tartózkodó – magyar sportújságíró-válogatott hallgatóságban helyet foglaló tagjait. Jelen volt az eseményen Váczi Eszter, a Kairói Liszt Intézet igazgatója, a korszakos edző, szövetségi kapitány, Baróti Lajos unokája is.