Következik a második magyar rangadó az ICEHL-ben

November 14. fontos dátum a honi jégkorong és az osztrák központú liga történetében is, hiszen az ICEHL-ben először rendeztek magyar rangadót. Akkor a MET Arénában csaknem hatezer néző előtt a Volán 5–1-re nyert, a mérkőzés feléig kiegyenlített játék zajlott a jégen, a helyzetkihasználás döntött, a második harmad derekán a kék-fehérek elléptek, és onnan már nem volt visszaút a Ferencvárosnak.

Azóta sok minden történt a két gárdánál, egyvalami azonban nem változott, mindkét együttes a rájátszáskvalifikációt érő 7–10. hely között helyezkedik el a tabellán. Az FTC a nyolcadik, a Fehérvár a tizedik jelenleg, a két csapatot három pont választja el egymástól, igaz, a zöld-fehérek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A Volán játékából továbbra is hiányzik a kiegyensúlyozottság, a jó teljesítmény, a forma az új edző, Ted Dent érkezésével sem lett stabilabb egyelőre. Hiába nyitott a szakember két szép győzelemmel a Bolzano, valamint az FTC ellen, ezt követően Salzburgban simán kikaptak a fehérváriak, és ugyan a Graz ellen bravúrgyőzelem következett, a Villach és a Bécs ellen sem szereztek pontot.

Utóbbi két vereség azért is fájó, mert közvetlen riválisokkal szemben maradtak alul, ezért nemcsak előre, hanem hátrafelé is nézegetniük kell – egy újabb vereség még lejjebb taszítaná a Fehérvárt. Ahogy az első fordulókban, továbbra is hatalmas gondja van a gólszerzéssel a Volánnak, ebben a mutatóban holtversenyben utolsó a ligában. Bécsben és a Villach ellen hazai jégen is egyszer találtak be Bartalis Istvánék, mindössze kettes szerzettgól-átlaguk van, ami nagyon kevés egy rájátszásba vágyó együttestől.

A Ferencváros az előző öt mérkőzéséből mindössze egyszer kapott ki, éppen a Volántól, így a visszavágás vágya biztosan fűti. Az FTC az elmúlt fordulókban elkönyvelhetett két kötelező győzelmet, valamint megverte a Pustertalt is, így az aktuális forma mellette szól. Igaz, így volt ez legutóbb is, a Fehérvár viszont a pályán adott választ arra a kérdésre, melyik az erősebb magyar csapat. Ha mindkét fél teljes erőbedobással játszik, ahogyan jó két héttel ezelőtt, a telt házas rangadó legnagyobb nyertesei a magyar szurkolók lesznek.