Ázsiai vb-selejtező: Indonézia lemarad a világbajnokságról, de Omán még reménykedhet

2025.10.11. 23:36
foci vb 2026 ázsiai vb-selejtező Arab Emírségek Omán Irak Indonézia
Két mérkőzést rendeztek szombaton a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőjének ázsiai zónájában: a dohai tornán az Arab Emírségek válogatottja 2–1-re legyőzte Ománt, amely így befejezte a selejtezős szereplését, de még reménykedhet a továbbjutásban, míg Dzsiddában Irak búcsúztatta Indonéziát.

Az ázsiai selejtező negyedik körében az előző fázis három csoportjának harmadik és negyedik helyezettjei vesznek részt; két hármas csoportban mini tornát játszanak Dohában és Dzsiddában, a csoportgyőztesek kijutnak a vb-re. A csoportmásodikok is folytathatják: ők oda-visszavágós párharcot vívnak novemberben, és annak győztese képviseli majd Ázsiát a jövő évi interkontinentális playofftornán.

Arab Emírségek–Omán 2–1. Dohában a Carlos Queiroz edzette ománi csapat az első negyedóra végéhez egy szerencsés öngóllal megszerezte a vezetést és egészen a második félidő utolsó negyedórájáig tartotta is az előnyét, de az Emírségek válogatottja előbb a 76. percben egyenlített, majd a 83. percben a vezetést jelentő gólt is megszerezte. Ezzel eldőlt, hogy Omán már csak folytathatja a harcot történelme első vb-szereplésének eléréséért, ha kedden a hazai közönsége előtt szereplő katari válogatott kikap, úgy, hogy az egymás elleni összevetésből rosszabbul jön ki, mint Quieroz csapata.

Irak–Indonézia 1–0. Indonézia válogatottja az utolsó esélyt igyekezett megragadni Irak ellen, és enyhe mezőnyfölényben játszott ugyan a dzsiddai minitornán, a második mérkőzésén, ám a 76. perc itt is döntőnek bizonyult. Zidane Ikbal góljával vezetést szerzett az iraki brigád és mint kiderült, ezzel véget vetett a Patrick Kluivert dirigálta indonéziaiak világbajnoki álmainak, akik biztosan a torna harmadik helyén zárnak.

A csoportgyőztesek kilétére kedden derül fény.

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐK
4. KÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT, DOHA
Arab Emírségek–Omán 2–1
Az állás: 1. Arab Emírségek 3 pont/1 meccs (2–1), 2. Katar 1 pont/1 meccs (0–0), 3. Omán 1 pont/2 meccs (1–2)
B-CSOPORT, DZSIDDA
Irak–Indonézia 1–0
Az állás: 1. Szaúd-Arábia 3 pont/1 meccs (3–2), 2. Irak 3 pont/1 meccs (1–0), 3. Indonézia 0 pont/2 meccs (2–4)

 

