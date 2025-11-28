Balhé Argentínában: Di Maríáék ünnepeltek, a díszsorfal hátraarcot csinált – Verón fél évre szóló eltiltást kapott

Az ügy előzménye: az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) nemrégiben úgy döntött, hogy kioszt egy ligabajnoki címet a bajnokság tavaszi (Apertura) és őszi (Clausura) alapszakaszában a legtöbb pontot gyűjtő csapatnak, vagyis a Rosario Centralnak.

Egyúttal felkérték az Estudiantest, hogy a két csapat éppen aktuális mérkőzése előtt – amelyet az őszi rájátszás keretében, a legjobb nyolc közé jutásért vívtak a hétvégén Rosarióban – álljanak díszsorfalat a bajnokoknak. Juan Sebastián Verón klubja sajátos módját választotta a gratulációnak: játékosai a szokásoknak megfelelően felsorakoztak, ám amikor Ángel Di María és rosariói csapattársai megindultak kifelé a játékoskijáróból, egyszerre hátat fordítottak.

AFA has now SUSPENDED every Estudiantes player who turned their backs during this guard of honour for Rosario Central for two games.



It has also suspended Estudiantes President Juan Sebastián Verón for 6 MONTHS! pic.twitter.com/s8cIlnKLmO — Jamie Ralph (@ModernLepra) November 28, 2025

Az Estudiantes – amely az összesített bajnoki tabella 15. helyén végzett 42 ponttal – már a döntés megismerésekor jelezte: elfogadhatatlannak tartja a bajnoki cím odaítéléséről hozott önkényes szövetségi határozatot, amelyről semmiféle szavazás nem volt.

Az európai gyakorlathoz képest bonyolultabb argentin bajnokságban a klasszikus bajnoki részben a legtöbb pontot szerző csapatnak az utóbbi években egy Libertadores-kupára szóló kvóta volt a jutalma – a bajnoki cím odaítélésekor számításba vették a tavaszi bajnokságban (Copa de la Liga Profesional) elért pontszámot is. Ilyen versenykiírással indult a mostani bajnokság is, csakhogy a szövetség az elmúlt napokban változtatott, állítása szerint „egyhangú döntéssel”.

A látványos tiltakozást levezénylő Verónt hat hónapra minden, futballal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották, míg a részt vevő labdarúgók két meccsre szóló eltiltást kaptak – igaz, azt már a következő idényben kell letölteniük, azaz pályára léphetnek szombaton a Córdoba elleni negyeddöntőben. A főkolomposként felelősségre vont Santiago Núnez három hónapig nem viselheti a csapatkapitányi karszalagot.

Ami a mérkőzést illeti, az Estudiantes ott is „tiszteletlen” volt, 1–0-ra győzött, és bejutott a legjobb nyolc közé – vagyis a Rosario, amely tavasszal a legjobb nyolcig jutott, most már a 16 között kiesett.

A rosarióiak azért megünnepelték a bajnoki címüket: a klub is, a csapatot nyár óta erősítő Ángel Di María is büszkén posztolt róla, a helyi drukkerek pedig Argentínában súlyos sértésnek számító rigmussal cikizték a karrierje során a Manchester Unitedben és a Chelsea-ben is futballozó Verónt: „Aki nem ugrál, az angol” – skandálták felé.

Sueño cumplido. El título que le faltaba. 🥹💙💛



Ángel Di María, campeón con Central en su casa. 🏟️🏆 pic.twitter.com/nXC0yWxMvo — Rosario Central (@RosarioCentral) November 25, 2025

A tavaszi bajnok a Platense volt, amely akkor jogot szerzett arra, hogy az év végén megmérkőzzön a Clausura leendő bajnokával a Bajnokok trófeájáért.