Balhé Argentínában: Di Maríáék ünnepeltek, a díszsorfal hátraarcot csinált – Verón fél évre szóló eltiltást kapott

K. Zs.K. Zs.
2025.11.28. 11:28
Juan Sebastián Verón hosszú eltiltást kapott (Fotó: Getty Images)
Fél évre szóló eltiltást kapott a korábbi argentin klasszis, a jelenleg az Estudiantes La Plata elnöki posztját betöltő Juan Sebastián Verón, akinek játékosai a tiltakozás látványos módját választották a hétvégén: hátat fordítottak a bajnok Rosario Central labdarúgóinak kivonulásakor a két csapat egymás elleni mérkőzése előtt.

Az ügy előzménye: az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) nemrégiben úgy döntött, hogy kioszt egy ligabajnoki címet a bajnokság tavaszi (Apertura) és őszi (Clausura) alapszakaszában a legtöbb pontot gyűjtő csapatnak, vagyis a Rosario Centralnak.

Egyúttal felkérték az Estudiantest, hogy a két csapat éppen aktuális mérkőzése előtt – amelyet az őszi rájátszás keretében, a legjobb nyolc közé jutásért vívtak a hétvégén Rosarióban – álljanak díszsorfalat a bajnokoknak. Juan Sebastián Verón klubja sajátos módját választotta a gratulációnak: játékosai a szokásoknak megfelelően felsorakoztak, ám amikor Ángel Di María és rosariói csapattársai megindultak kifelé a játékoskijáróból, egyszerre hátat fordítottak.

Az Estudiantes – amely az összesített bajnoki tabella 15. helyén végzett 42 ponttal – már a döntés megismerésekor jelezte: elfogadhatatlannak tartja a bajnoki cím odaítéléséről hozott önkényes szövetségi határozatot, amelyről semmiféle szavazás nem volt.

Az európai gyakorlathoz képest bonyolultabb argentin bajnokságban a klasszikus bajnoki részben a legtöbb pontot szerző csapatnak az utóbbi években egy Libertadores-kupára szóló kvóta volt a jutalma – a bajnoki cím odaítélésekor számításba vették a tavaszi bajnokságban (Copa de la Liga Profesional) elért pontszámot is. Ilyen versenykiírással indult a mostani bajnokság is, csakhogy a szövetség az elmúlt napokban változtatott, állítása szerint „egyhangú döntéssel”.

A látványos tiltakozást levezénylő Verónt hat hónapra minden, futballal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották, míg a részt vevő labdarúgók két meccsre szóló eltiltást kaptak – igaz, azt már a következő idényben kell letölteniük, azaz pályára léphetnek szombaton a Córdoba elleni negyeddöntőben. A főkolomposként felelősségre vont Santiago Núnez három hónapig nem viselheti a csapatkapitányi karszalagot.

Ami a mérkőzést illeti, az Estudiantes ott is „tiszteletlen” volt, 1–0-ra győzött, és bejutott a legjobb nyolc közé – vagyis a Rosario, amely tavasszal a legjobb nyolcig jutott, most már a 16 között kiesett.

A rosarióiak azért megünnepelték a bajnoki címüket: a klub is, a csapatot nyár óta erősítő Ángel Di María is büszkén posztolt róla, a helyi drukkerek pedig Argentínában súlyos sértésnek számító rigmussal cikizték a karrierje során a Manchester Unitedben és a Chelsea-ben is futballozó Verónt: „Aki nem ugrál, az angol” – skandálták felé.

A tavaszi bajnok a Platense volt, amely akkor jogot szerzett arra, hogy az év végén megmérkőzzön a Clausura leendő bajnokával a Bajnokok trófeájáért.

 

Ezek is érdekelhetik