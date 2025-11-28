Nemzeti Sportrádió

„Különleges volt a nevelőklubom ellen játszani” – Németh Anett győzött olasz csapatával Érden

2025.11.28. 11:45
Németh Anett az érdi mérkőzésen (Fotó: Dömötör Csaba)
Németh Anett számára különleges érzés volt, hogy csütörtökön nevelőklubja, a Vasas ellen léphetett pályára a női röplabda CEV-kupában. A magyar válogatott játékos olasz együttese, a Chieri magabiztos teljesítménnyel 3:0-ra nyert az Érd Arénában, így előnnyel várja a jövő szerdai, torinói visszavágót.

„Minden szempontból különleges volt ismerős arcok előtt egy nagyon ismerős csarnokban pályára lépni. Örültem, hogy hazai nézők, a családom előtt játszhattam, de a felkészülésem nem volt más, mint bármelyik másik meccs előtt” – mondta a 25 éves feladóátló, aki a magyar válogatott tagjaként sokszor játszott már Érden.

A korábban a német Potsdamban, illetve az egyaránt olasz Pinerolóban és Perugiában szereplő Németh elmondta, messze a mostani együttese a legszervezettebb, a teljes stáb nagyobb létszámú, mint maga a játékoskeret.

„Ez az eddigi legerősebb csapatom, többet is dolgozunk, mint az előző két együttesemnél. Itt vannak a legjobb játékosok, a célunk pedig, hogy megszorongassuk, ha pedig lehet, le is győzzük a négy legjobb csapatot” – mondta a világ egyik legerősebb bajnokságának számító olasz élvonalról az ütő, aki az előző idényben a Serie A második legponterősebb játékosa volt.

A 65-szörös válogatott röplabdázó arról is beszélt, időre volt szüksége, hogy megszokja az új játékrendszert, az edzőt, valamint minden mást is, ez pedig meglátása szerint egy kicsit lassabban sikerült, mint szerette volna.

„Azt gondolom, mostanra már sikerült teljesen beilleszkedni, és a játék is úgy megy, ahogyan szeretném” – mondta Németh, aki a csütörtöki találkozó előtt átvehette az év legjobb játékosának járó Szalayné Sebők Éva-díjat, amelyet már negyedszer érdemelt ki.

Az olasz klubnál zajló munkáról azt mondta: a technikai elemekre is nagy hangsúlyt fektetnek, Nicola Negro vezetőedző pedig „precízen elvárja az elképzelései megvalósítását” a játékosaitól.

Németh szerint az olasz élvonalban jelenleg negyedik Chieri célja, hogy minél tovább, lehetőleg a döntőig jusson a második számú európai kupasorozatban, ha pedig már odáig eljut, akkor „nyerni is szeretnénk”.

Az együttes a 2023-as a Challenge-kupa-diadala után tavaly megnyerte a CEV-kupát, míg idén tavasszal előbbiben sorozatban a fináléig menetelt.

(MTI)

Ezek is érdekelhetik