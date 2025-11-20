Európa színe-java kijutott a vb-re, de azért meglepetés is akadt



SZINTE KIVÉTEL NÉLKÜL vették az akadályt Európa legjobb válogatottjai a 2026-os világbajnokság selejtezőjében, egyelőre nincs meglepetés hiányzó a jövő évi tornáról, még ha egy-egy csoportban a helyzet nem is a várakozásnak megfelelően alakult. Az A-csoport küzdelme majdnem teljesen a papírforma szerint zajlott, Szlovákia ugyan ráijesztett Németországra Pozsonyban (2–0), de az Észak-Írország elleni veresége azt jelentette, hogy az utolsó fordulóban Lipcsében győzelmi kényszerben lépett pályára. Enyhe kifejezés, hogy beleszaladt a késbe a szlovák csapat, a 6–0-s német sikerrel helyreállt a világ rendje. Az északíreknek az egyenes ági pótselejtező a Szlovákia elleni mérkőzés 91. percében csúszott ki a kezükből (0–1), ha kiharcolják a döntetlent, jobb gólkülönbséggel odaértek volna a második helyre. Ugyanakkor a Nemzetek Ligája-csoportgyőzelmüknek köszönhetően így is pótselejtezőt játszhatnak.

A B-csoport volt az egyetlen, amelyben két csapat is nyeretlenül zárta a selejtezősorozatot: Szlovénia a négy döntetlen mellett csak kétszer kapott ki, megelőzte az összeomló, edzőváltáson áteső Svédországot, amely a méltatlan eredményei dacára az északírekhez hasonlóan az NL védőhálója miatt ott lehet a pótselejtezőben. Svájc már a harmadik fordulóban megalapozta a kijutását, és a nyolc veretlen csapat egyike lett ősszel.

Skócia és Dánia drámai csatája még a magyar–ír összecsapás forgatókönyvét is felülmúlta. Az alaphangot Scott McTominay ollózós gólja adta meg, 1–1-nél jogtalannak tűnő második sárga lap után megfogyatkoztak a dánok, a skótok ismét vezetést szereztek a hajrában, amelyet sikerült emberelőnyben elszórakozniuk, hogy aztán a dánok ízelítőt kapjanak abból, amit mi is átéltünk (kétszer) Írország ellen. A végeláthatatlan beadások egyike után Kieran Tierney csodálatos tekeréssel utat talált a kapuba. A 98. percben sem ért véget az őrület a legendás Hampden Parkban, ­Kenny McLean félpályás góllal varrta el a szálakat. Győzelmével Skócia a C-csoport élére ugrott, 1998 után hihetetlen körülmények között jutott ki a világbajnokságra. Sokan legyintenek a válogatott futballra, de ez a végjáték is bizonyítja, hogy bizonyos esetekben a labdarúgás legtisztább, legérzelmesebb formája.

Kedde este 1–1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával az osztrák válogatott, és ezzel kijutott a vb-re, Marko Arnautovic és David Alaba így ünnepelt (Fotó: Reuters)

A D-csoportban Franciaországot senki sem szorongatta meg, viszont egyetlen döntetlenjével helyzetbe hozta Izlandot. A szigetországiak az utolsó fordulóban bukták el a pótselejtezőt jelentő második helyet, pedig Ukrajna ellen a döntetlen is elég lett volna nekik (0–2)…

Mivel Spanyolországon makulátlan játéka miatt nem lehet fogást találni, Lamine Yamal sérülése, valamint a Barcelona és a válogatott közti konfliktus került középpontba. Csak az utolsó, a gólkülönbség miatt gyakorlatilag tét nélküli meccsen bukott pontokat a vb egyik legfőbb esélyese. A második Törökország is hozta a kötelezőt, tízpontos előnnyel végzett Grúzia és Bulgária előtt az E-csoportban.

Az F-csoport történetét valószínűleg hosszú éveken át keservesen idézzük fel, Portugália két botlástól eltekintve simán kijutott a világbajnokságra, amely Cristiano Ronaldo hatodik, valószínűleg utolsó tornája lesz. Írország a Magyarország elleni két mérkőzésen elképesztő tartásról és küzdeni tudásról tett tanúbizonyságot, Dublinban a döntetlent (2–2), Budapesten a győzelmet (3–2) harcolta ki a hosszabbítás utolsó perceiben, így ott lehet a pótselejtezőben.

Következzenek az ötös csoportok, amelyek küzdelmei márciusban kezdődtek: Hollandia úgy nyerte meg pontelőnnyel a G-csoportot, hogy egyszer sem győzte le Lengyelországot. A finnektől elszenvedett vereség (1–2) után szövetségi kapitányt cseréltek a lengyelek, a távozó Michal Probierzzel összevesző Robert Lewandowski így visszatért a válogatottba, a pótselejtezőn újabb vb-szerepléshez segítheti válogatottját.

Ausztria Skóciához hasonlóan 28 év után jutott ki világbajnokságra, miután szinte végig vezette a H-csoportot. Az utolsó mérkőzésen ugyan hazai pályán majdnem megtréfálta Bosznia-Hercegovina, a 77. percben Michael Gregoritsch egyenlítésével biztossá vált az első hely. A bosnyákoknak és a harmadik helyen végző románoknak is van még esélyük a kvalifikációra, mindketten a pótselejtezőben folytatják, ugyanis keleti szomszédaink a Nemzetek Ligájában tavaly megnyerték a csoportjukat.

Norvégia is azon csapatok közé tartozik, amelyek 1998 után végre vb-résztvevők, ráadásul az európai selejtező két hibátlan együttesének egyike. A 37 szerzett gól messze a legtöbb, Erling Haaland 16 találattal lett mesterlövész, ez kétszer annyi, mint a holtversenyben második helyen végző Memphis Depay, Marko Arnautovic, Harry Kane hármas termése. Az előző két világbajnokságról lemaradó Olaszországnak ezúttal is rezeg a léc, a pótselejtezőn pokolian nehéz lesz átverekednie magát.

Erling Haaland (9) megmutatta, hogy nem csupán a klubjában képes klasszisteljesítményre, hanem a válogatottban is (Fotó: AFP)

Matematikailag az utolsó fordulóig nyitott kérdések jellemezték a J-csoportot is, de senki sem gondolta, hogy Belgiumnak gondot okoz majd Liechtenstein. Walesnek a pótselejtezőben lesz lehetősége egymás után a második világbajnokságára kijutni, de a nyolcadik fordulóban általa 7–1-re megvert Észak-Macedónia sem búslakodhat, ugyanúgy ott lesz a pótselejtezőben a Nemzetek Ligáján keresztül.

Anglia elképesztő évet zárt Thomas Tuchellel. Ugyan 2025 első felében akadozott a játék, az eredmények akkor is jöttek, végül kapott gól nélkül, százszázalékos teljesítménnyel a háta mögött rugaszkodhat neki a 2026-os világbajnokságnak, amelynek az előző két kiíráshoz hasonlóan esélyese lehet. A szerb–albán barátság természetesen idén sem mélyült el, a pályán viszont Albánia örülhetett, megelőzte az árnyékukat átlépni képtelen szerbeket, így márciusban a kijutásért küzdhet.

Az L-csoportban Horvátország villogott – Luka Modric az ötödik világbajnokságára készülhet –, miután hét győzelemmel és a második helyezett Csehország elleni döntetlennel, majdnem hibátlan mérleggel jutott ki. Ezüst- és bronzérem után következhet az arany?

A pótselejtező kalapbeosztása a világranglista alapján készült el, az első kalapot Olaszország, Dánia, Törökország és Ukrajna, a másodikat Lengyelország, Wales, Csehország és Szlovákia, a harmadikat Írország, Albánia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó alkotja, míg a Nemzetek Ligájából bekerülő csapatok a negyedik kalapba kerültek, Svédország, Románia, Észak-Macedónia és Észak-Írország az első kalapból kap ellenfelet. Az első és második kalapos csapatok (utóbbiak a harmadik kalapból kapnak ellenfelet) az első meccset (március 26.) hazai pályán játszhatják, míg a második, már a vb-kijutásról döntő összecsapásra (március 31.) csütörtökön, a pótselejtező beosztásával együtt sorsolják a pályaválasztói jogot.

A 2026-os világbajnokságnak a spanyol válogatott az egyik esélyese, Lamine Yamal pedig a torna sztárja lehet (Fotó: Imago Images)

Lezárultak az európán kívüli selejtezők, így kialakult az interkontinentális pótselejtező mezőnye is. A Kongói Demokratikus Köztársaság bravúrt hajtott végre, két jelentős vb-múltú ország válogatottját, Kamerunt és Nigériát kiejtve jutott el a mexikói minitornára, amelyen a világranglistán elfoglalt előkelő helyének köszönhetően kiemelt lesz. Ez azt jelenti, hogy csak egy meccset kell megnyernie, hogy története során másodszor szerepeljen vb-n (1974-ben Zaire néven képviseltette magát). A másik kiemelt együttes Irak lesz, amely oda-vissza vágós párharcban az Arab Emírségeket győzte le. Irak ott harcolhatja ki a részvételét, ahová legutóbbi és eddigi egyetlen szereplése kötődik, még 1986-ból. Az már biztos, hogy külön ágra kerül a két Észak- és Közép-Amerikából érkező válogatott, vagyis Jamaica és Suriname (két legjobb csoportmásodikként jutottak idáig), az ellenfelük pedig a Dél-Amerikában a 7. helyen végző Bolívia és az óceániai Új-Kaledónia lehet. A sorsolás az európai pótselejtezőhöz hasonlóan csütörtökön lesz, a mérkőzéseket pedig március 23. és 31. között rendezik. Interkontinentális pótselejtező: hat csapat, két vb-hely