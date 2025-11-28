Tizennégy magyar érem a muaythai Eb-n

Az első helyen Nyári László (U23, 81 kg) és Gergely Lajos (ifjúsági, 75 kg) végzett.

A Magyar Muaythai Szövetséget képviselve Dudok Károly elnök több sportdiplomáciai tárgyalást folytatott.

„Az egyeztetések mindegyike a sportág jövőjét meghatározó lehetőségeket nyithat meg számunkra. Többek között megkezdődött a 2027-es IFMA Európa-bajnokság magyarországi megrendezésének előkészítése. Ezen kívül egy nemzetközi muaythai open verseny budapesti szervezése is előtérbe került, és a magyar bemutatóanyag prezentálása nagy sikert aratott, tovább erősítve hazánk nemzetközi pozícióját” – nyilatkozott a sportvezető.

A kontinensviadalon magyar bírók is aktívan hozzájárultak a verseny lebonyolításához: nemzetközi bíróként Vojvoda György, pontozóbíróként Szöllős Imre képviselte Magyarországot.