Tizennégy magyar érem a muaythai Eb-n

V. J./MTIV. J./MTI
2025.11.28. 11:59
Nyári László is aranyérmet szerzett (Fotó: Magyar Muaythai Szakszövetség-Hivatalos/FB)
muaythai Eb Gergely Lajos Nyári László muaythai
Magyarország tizennégy érmet szerzett az athéni muaythai Európa-bajnokságon. A szövetség pénteki közleménye szerint a kontinensviadalon a magyar csapat 2 arany-, 5 ezüst- és 7 bronzérmet gyűjtött.

Az első helyen Nyári László (U23, 81 kg) és Gergely Lajos (ifjúsági, 75 kg) végzett.

A Magyar Muaythai Szövetséget képviselve Dudok Károly elnök több sportdiplomáciai tárgyalást folytatott.

„Az egyeztetések mindegyike a sportág jövőjét meghatározó lehetőségeket nyithat meg számunkra. Többek között megkezdődött a 2027-es IFMA Európa-bajnokság magyarországi megrendezésének előkészítése. Ezen kívül egy nemzetközi muaythai open verseny budapesti szervezése is előtérbe került, és a magyar bemutatóanyag prezentálása nagy sikert aratott, tovább erősítve hazánk nemzetközi pozícióját” – nyilatkozott a sportvezető.

A kontinensviadalon magyar bírók is aktívan hozzájárultak a verseny lebonyolításához: nemzetközi bíróként Vojvoda György, pontozóbíróként Szöllős Imre képviselte Magyarországot.

 

