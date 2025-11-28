Gerevich-díj: Kása Ferenc mindent a kenuzásnak köszönhet

Kása Ferenc 1961-ben Szegeden kezdett kenuzni, versenyzőként is eredményes volt, hatszoros magyar bajnok. Az elektrotechnikusi végzettsége mellé a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán pedagógia-testnevelés szakos tanári diplomát, 1986-ban a TF-en kajak-kenu szakedzői végzettséget, majd 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen testnevelés szakos tanári diplomát szerzett.

Húszévesen, 1970-ben kezdett el edzősködni, a SZEOL AK & Olajbányász SE-nél, amelynél 1990-ig dolgozott. Ezt követően jött a Szegedi Vízisport Egyesület a sorban, amelytől 2023-ban távozott, és megalapította az SZVTSZ Vízisport Szakosztályt.

„Spontán kezdődött az edzősködés, a versenyzői pályafutásomnak egy kézsérülés vetett véget, viszont ha már ott voltam az egyesületben, amelybe gyerekek is jártak, természetesnek tűnt, hogy foglalkozom velük.

Nagyon hálás vagyok a kenuzásnak, gyakorlatilag mindent neki köszönhetek: hogy egyetemeket végeztem el, hogy megismertem a feleségemet… Mindent.

Munkája mellett 1990 júliusától 2012. szeptember végéig a szegedi Dózsa György Általános Iskola tanára volt, ahol elindította a kajak-kenu sporttagozatot. Az érmekben és helyezésekben kifejezhető eredmények mellett Kása Ferenc nevéhez fűződik, hogy az országban elsőként és egyedüliként integrálta a kajak-kenu sportágat.

„A régi víziúttörős mentalitást vittük tovább a Dózsában, tanmenetet írtam, zajlott a képzés, az első osztálytól kezdve a gyerekek megtanulták a kenuzás alapjait, fizikai felkészítést kaptak.

Óriási kihívás, hogy a legkevésbé ügyes fiatal is elérje a határait; ha ez megtörténik, máris kifizetődött a befektetett munka.

Azok a fiatalok, akik ezzel a sportággal foglalkoznak, szinte kivétel nélkül eredményes felnőttek lesznek, akik boldogulnak az életben.”

Életkép az SZVTSZ edzésén

Ha pedig érmek: a legeredményesebb felnőtt tanítványa volt a világ- és Európa-bajnok Bohács Zsolt, az Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes, 2000-ben Sydney-ben olimpiai tartalék Fürdök Gábor, valamint a C1 1000 méteren 2008-ban Pekingben olimpiai bajnok, 2004-ben Athénben bronzérmes Vajda Attila. A legutóbbi olimpián, 2024-ben Párizsban a Nagy Bianka, Kiss Ágnes kettes zárt negyedikként 500 méteren, a duó Európa-bajnok.

Több versenyzője az ifjúsági világ-és Európa-bajnokságokon, korosztályos nemzetközi viadalokon ért el érmes, illetve pontszerző helyezéseket, 2005 és 2013 között pedig közel kétszáz érmet szereztek a tanítványai a korosztályos országos bajnokságokon. Összesen 70 versenyzője kapott meghívást a felnőtt- vagy valamelyik korosztályos válogatottba.

Kása Ferenc ezt gondolja az utánpótlás-nevelői munkáról:

„A szakmaiság alap. Viszont ki kell egészülnie szeretettel, érzelemmel, alázattal.

Minden gyerekhez meg kell találni a kulcsot, amivel kinyitod, és rátalálsz a benne rejlő zsenire.

Ez azonban csak az említett hármas szabály betartásával lehetséges.”

(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ)