Sallai kétmeccses eltiltást kapott, nem játszik a Fenerbahce ellen

A Galatasaray a péntek délelőtti közleményében egyértelműen jelezte, hogy nem ért egyet a fegyelmi bizottság döntésével – pontosabban igazságtalanságot feltételez –, ugyanis egy másik mérkőzés hasonló esete nem ilyen elbírálást kapott.



Sallai Roland a Genclerbirligi elleni összecsapáson egy karatemozdulattal – nem szándékosan – fejbe rúgta a szlovén Zan Zuzeket, amiért a játékvezető rövid VAR-ozás után felmutatta neki a piros lapot.

Sallai két bajnokiról, a Fenerbahce elleni derbiről, valamint a Samsunsporral szembeni meccsről hiányzik majd.