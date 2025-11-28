Nemzeti Sportrádió

Sallai kétmeccses eltiltást kapott, nem játszik a Fenerbahce ellen

2025.11.28. 10:46
Sallai Roland a nemzeti csapat után klubszínekben is megjárta... (Fotó: Getty Images)
A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) fegyelmi bizottsága két mérkőzésre tiltotta el a Galatasaray magyar válogatott futballistáját, Sallai Rolandot durvaság miatt. A 28 éves játékos így biztosan nem játszik a Fenerbahce elleni derbin.

A Galatasaray a péntek délelőtti közleményében egyértelműen jelezte, hogy nem ért egyet a fegyelmi bizottság döntésével – pontosabban igazságtalanságot feltételez –, ugyanis egy másik mérkőzés hasonló esete nem ilyen elbírálást kapott.


Sallai Roland a Genclerbirligi elleni összecsapáson egy karatemozdulattal – nem szándékosan – fejbe rúgta a szlovén Zan Zuzeket, amiért a játékvezető rövid VAR-ozás után felmutatta neki a piros lapot.

Sallai két bajnokiról, a Fenerbahce elleni derbiről, valamint a Samsunsporral szembeni meccsről hiányzik majd.

 

