Umathum Ádám: Nagyon értékes győzelmet arattunk

Nagy lépést tett az UEFA Ifjúsági Ligában a Puskás Akadémia, hogy bejusson a legjobb 32 csapat közé, hátrányból fordított a román FCSB otthonában. Az ellenfél játékerejéről némi képet adott, hogy az előző körben előbb idegenben, majd hazai pályán is 3–2-re legyőzte a horvát Lokomotiva Zagrebet, és olyan tehetséges futballista is erősítette, mint a 17 esztendős Alexandru Stoian, akiért az FCSB januárban 900 ezer eurót fizetett a Farulnak.

„A párharc első mérkőzése ilyenkor mindig utazás az ismeretlenbe, inkább a visszavágóra lehet jobban készülni az ellenfélből, ugyanakkor tudtuk, egyénileg jó képességű játékosai vannak a román bajnoknak – mondta a találkozó másnapján a felcsútiak kapitánya, Umathum Ádám, aki annak is örült, hogy a helyszínen drukkolt nekik a Székelyföld Labdarúgó-akadémia ötven növendéke is. – Úgy érzem, a mérkőzés elején nem voltunk elég élesek, de aztán átvettük az irányítást, más kérdés, hogy csak kisebb helyzetekig jutottunk el, igaz, az FCSB-nek sem volt nagy lehetősége. A szünetre gól nélküli állással mentünk be, úgy voltunk vele, nem rossz az eredmény, de éreztük, nyerhetünk is. Sajnos a második félidő elején hamar hátrányba kerültünk: lekéstünk az emberről, aki a beadás után a hosszú oldalról visszafejelte középre a labdát, és a kapu előtt is lemaradtunk. Ám szinte azonnal egyenlíthettünk volna, hiszen Krupa Zsolt kapufát lőtt. Több helyzetet is kidolgoztunk, viszonylag hamar egyenlítettünk, majd a vezetést is megszereztük – nem kérdés, értékes győzelmet arattunk.”

A Babó Levente irányította együttes az előző körben is idegenben játszotta az első meccsét, akkor 1–1-re végzett a norvég Brann otthonában. A visszavágó első félideje megmutatta, egyértelműen a Puskás Akadémia a jobb csapat, ám kimaradtak a lehetőségek, és mert a folytatásban sem született gól, tizenegyesek döntöttek a továbbjutásról. Mivel Bozó Mirkó három lövést kivédett, az ötödik sorozatra már nem volt szükség. Jó lenne elkerülni, hogy a decemberi visszavágón a román fiatalok azt érezzék, lehet keresnivalójuk a Pancho Arénában.

„Természetesen örültünk a lefújás után, de azzal is tisztában voltunk és vagyunk, hogy vár még ránk egy visszavágó – mondta még Umathum Ádám. – Az előny az első találkozó után nálunk van, sokat érne, ha a Panchóban meg tudnánk szerezni a vezetést, és sikerülne elvenni az ellenfél játékosainak kedvét. Hogy milyen különbséget látok a Brann és az FCSB között? A norvég együttes többet birtokolta a labdát, a román próbált minél hamarabb a kapu elé érni, a játékerejük nagyjából azonos. Az előző kiírásban a Puskás Akadémia ott volt a harminckettő között, motivációt jelent, hogy jövőre is versenyben legyünk, és esetleg egy topcsapat ellen játszhassunk. Megkönnyítettük a helyzetünket, a párharc első mérkőzését sikerrel vettük idegenben, mindent megteszünk, hogy a visszavágó is jól alakuljon nekünk.”

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Bajnoki ág, 3. forduló, első mérkőzés

FCSB (román)–Puskás Akadémia 1–2 (0–0)

Buftea, Nemzeti Futballközpont. Vezette: Ilioszki (északmacedón)

FCSB: M. Popa – Pompas (Sosu, 81.), Tataru (Panait, 70.), Dancus, Ciocirlan (L. Ilie, 55.) – Manolache, Toma – D. Popa, Necsulescu (Rosu, 81.), Colibasanu – Stoian (Ciobanu, 81.). Edző: Marius Stefan

PUSKÁS: Bozó – Budai, Pál, Umathum, Csiszár – Ásványi, Varga Zs. – Husztej (Zahorán, 82.), Krupa, Magyarics (Rus, 82.) – Mondovics (Kőszegi-Hoffmann, 69.). Edző: Babó Levente

Gólszerző: Stoian (49.), ill. Varga Zs. (58.), Krupa (72.)

A visszavágót december 10-én rendezik meg Felcsúton.