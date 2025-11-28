Pongó Marcell: Itthon mindenképp szeretnénk legyőzni a finneket

– Visszatekintve hogyan értékeli a nyári előselejtezőt, amelyet sikerrel kellett venni ahhoz, hogy most a finnek ellen készülhessenek?

– Felemásan. A két hazai meccs jól sikerült, jól játszottunk, a két idegenbeli viszont nem így alakult. Itthon a szebbik arcunkat mutattuk, a kinti, főként a macedónok elleni mérkőzés nagyon rossz volt – válaszolta lapunknak Pongó Marcell, a válogatott 28 éves irányítója.

– Átalakulóban van a válogatott, ez látszik, ön szerint jól halad a folyamat?

– Úgy vélem, igen, a stáb próbálja beépíteni a fiatalabb játékosokat, van olyan, aki először készül velünk. A hangulat jó, az edzéseken hasznos munka folyik, bizakodó vagyok a jövőt illetően.

– Mindent meg tudtak csinálni a szombathelyi összetartáson, amit szerettek volna?

– Nate Reuversnek Euroliga-meccse volt, csak csütörtökön csatlakozott hozzánk, és Lukács Norbert is később érkezett Oroszországból, de ő néhányat már edzett velünk. A finnek is hasonló helyzetben vannak, nekik is van euroligás játékosuk. Mi, akik az elejétől fogva itt voltunk, megcsináltuk, amit eltervezett a stáb.

– Hogy mozogtak eddig az újoncok, Filipovity Péter és Flasár Zalán?

– Belevaló srácok, nem voltak megilletődve, magabiztosan, jól dolgoztak. Régebbi válogatottként segítettünk nekik kisebb dolgokban, ezt el is fogadták, és pozitívan reagáltak rá.

– Mit szól hozzá, hogy ezúttal nem Váradi Benedekkel osztozik majd a perceken, ahogyan korábban évekig a nemzeti csapatnál és a Falcóban is?

– Gasper Okorn szövetségi kapitány beszélt velünk a felkészülés kezdete előtt, közölte, hogy két irányítóval tervez. Nyilván szokatlan helyzet, Beni hosszú évek óta rendszeres tagja a válogatottnak, a stáb döntése, hogy most nincs velünk, ugyanakkor Somogyi Ádám nagyszerű formában játszik ebben az idényben – mindenki teszi a dolgát.

– Mennyire erős ellenfél a finn csapat? Bravúros negyedik helyet szerzett idén az Európa-bajnokságon, ami elismerésre méltó.

– A finn kosárlabda nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt tíz-tizenöt évben, volt szerencsém több finn edzővel is dolgozni Németországban. A keretből hiányzik az NBA-s Lauri Markkanen, ott lesz viszont Mikael Jantunen a Fenerbahcéból. Vannak jó bajnokságokban szereplő játékosaik a finneknek, illetve Ilari Seppälä is ismerős arc. Nem kiemelkedő képességű játékosokra építenek, csapatként erősek, ezt az Eb-n is bizonyították.

– Ott van az ellenfél keretében Miikka Muurinen is, a belgrádi Partizan tizennyolc éves tehetsége. Osztja azokat a véleményeket, hogy nemzetközi sztár lehet belőle?

– Az adottságait figyelembe véve abszolút, nagyon fiatal srác, aki jelenleg nem kap sok lehetőséget a Partizanban. Ilyen fiatalon viszont mégiscsak okkal igazolták le a szerbek, kíváncsi leszek rá, felkészültünk belőle, ahogyan a többiekből is, az biztos, hogy kimagasló tehetség.

– Említette Ilari Seppälät, a Kecskemét irányítóját. Mennyire ismerte meg itt, Magyarországon?

– Nem játszottam még ellene, videókon láttam, jó kezű, magabiztos, harminckét évével rutinos játékos, szerintem a csereirányító posztját tölti majd be, meglátjuk, mennyi szerephez jut.

– Mi lesz a legfontosabb a pénteki összecsapáson?

– A finnek rendkívül gyors kosárlabdát játszanak, mindenképpen pörgős meccsre kell számítanunk. Nincs náluk elveszett labda, gyakorlatilag öten mennek a támadólepattanókért.

– Tűztek ki konkrét célt a következő két mérkőzésre?

– Nem fogalmaztunk meg minimális célt, itthon mindenképp szeretnénk nyerni a finnek ellen, a belgákkal még nem foglalkoztunk. Minden meccsen győzni szeretnénk, persze, a franciák más játékerőt képviselnek.

– Az Alba Fehérvárnál nemrégiben edzőt cseréltek, az idehaza elismert szerb Oliver Vidin ült le a kispadra. Milyenek az első benyomásai róla?

– Egy meccset már lejátszottunk vele, jól sikerült. A testvérem, Máté dolgozott vele korábban, tisztában voltam vele, mire számíthatunk tőle, milyenek lesznek az edzések. Mindenki pozitívan fogadta, folyik a munka.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK

G-csoport

1. forduló, péntek

18.00: MAGYARORSZÁG–Finnország (Tv: M4 Sport+/Duna World)

20.30: Franciaország–Belgium

2. forduló, hétfő

17.30: Finnország–Franciaország

20.30: Belgium–MAGYAR­ORSZÁG