BL: rasszista nézőtéri megnyilvánulások miatt fizet az Atlético Madrid
Szurkolói rasszista megnyilvánulásai miatt 30 ezer eurós (11.5 millió forint) bírságot kapott az Atlético Madrid az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától.
Az indoklás szerint az október 21-i, Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen – amelyet a mezőnyben egyedüliként veretlen angol csapat nyert meg 4–0-ra – a spanyol klub drukkerei rasszista és diszkriminatív módon viselkedtek.
A madridi klubnak további 10 ezer eurót kell fizetnie azért, mert többen tárgyakat dobáltak a pályára.
A büntetés harmadik tételét – az Atlético szurkolói nem utazhatnak el egy idegenbeli BL-találkozóra – egy évre felfüggesztették.
(MTI)
