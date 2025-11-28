Nemzeti Sportrádió

BL: rasszista nézőtéri megnyilvánulások miatt fizet az Atlético Madrid

K. Zs.K. Zs.
2025.11.28. 11:26
Fotó: Getty Images
Szurkolói rasszista megnyilvánulásai miatt 30 ezer eurós (11.5 millió forint) bírságot kapott az Atlético Madrid az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától.

Az indoklás szerint az október 21-i, Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen – amelyet a mezőnyben egyedüliként veretlen angol csapat nyert meg 4–0-ra – a spanyol klub drukkerei rasszista és diszkriminatív módon viselkedtek.

A madridi klubnak további 10 ezer eurót kell fizetnie azért, mert többen tárgyakat dobáltak a pályára.

A büntetés harmadik tételét – az Atlético szurkolói nem utazhatnak el egy idegenbeli BL-találkozóra – egy évre felfüggesztették.

(MTI)

 

