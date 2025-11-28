Alpesisí-vk: Kilde két évvel súlyos sérülése után visszatért

A viadalt a svájciak négyszeres összetett világkupa-győztese, Marco Odermatt nyerte, Aleksander Aamodt Kilde a 24. helyet szerezte meg.

A balesete során Kildének kificamodott a válla és vágásos sérülést szenvedett a lábán, amely az idegeket is érintette, így az is kérdésessé vált, hogy tudja-e folytatni a pályafutását.

„Igen, ez tényleg hihetetlen. Már az is győzelem számomra, hogy ott állhattam a rajtnál. Hogy célba értem, és csak 1.25 másodperccel maradtam le, az egy álom. Nagyon büszke vagyok” – foglalta össze érzéseit a 21-szeres világkupa-győztes síző.

A norvég sísztárt a célban várta menyasszonya, a 103 világkupa-győzelemmel rekorder, kétszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok amerikai Mikaela Shiffrin.

A 33 éves Kilde 2020-ban megnyerte az összetett világkupát. A pekingi ötkarikás játékokon kombinációban ezüstérmet, szuperóriás-műlesiklásban bronzérmet szerzett.