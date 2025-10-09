Vb 2026: Tuchel igyekszik levenni az esélyesség terhét a játékosairól

A szigetországi válogatott 59 éve győzött a világbajnokságon, azóta nem sikerült nagy tornán diadalmaskodnia. Az előző szakvezető, Gareth Southgate irányításával 2018-ban elődöntőbe jutott vb-n, 2021-ben és 2024-ben pedig döntőt játszott Eb-n, de nyerni egyik alkalommal sem tudott. Az eredményekből kiindulva a német tréner nem sorolta a legnagyobb esélyesek közé együttesét, mert mint fogalmazott, olyan csapatokkal fog találkozni, amelyek ezen időszak alatt többször is nyertek világbajnokságot.

„Ha sohasem győztél még Wimbledonban, lehet, hogy te vagy az esélyesek egyike, de nem a favorit – igyekezett alátámasztani véleményét újságíróknak a walesiek elleni, csütörtöki felkészülési mérkőzés előtt, hozzátéve, hogy a labdarúgásban ott van Brazília, Argentína, Spanyolország és Franciaország, amelyek az előző vb-ken nyertek. – Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs esélyünk. Először kiharcoljuk a részvételt, azután meglátjuk, pontosan milyen céllal megyünk a világbajnokságra. Végig akarjuk járni az utat, de a szerepünknek világosnak kell lennie.”

„Nem értem, miért kellene terhelnünk magunkat azzal, hogy mi vagyunk a nagy esélyesek. Mikor nyertünk legutóbb? Olyan csapatot építünk, amely készen áll arra, hogy lépésről lépésre haladjon előre, és amellyel remélhetőleg senki sem akar majd szívesen játszani” – tette hozzá.

Tuchel hangsúlyozta, ő nem egyszerűen a legjobb játékosokat akarja összegyűjteni, hanem csapatot szeretne építeni.

„Kizárólag csapatok képesek trófeákat nyerni – hangoztatta a német tréner. – Néha előfordul, hogy az nem elég, ha a legjobb játékosokat összegyűjtjük és csak reméljük, hogy minden jól alakul.”

Az angolok kedden Lettországban lépnek pályára. Ha nyernek és előzőleg, szombaton a szerbek nem győzik le az albánokat, akkor az élen végeznek a K-csoportban és ezzel biztossá teszik helyüket a jövő évi 48 csapatos világbajnokságon, melyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek.

K-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Anglia 5 5 – – 13–0 +13 15 2. Albánia 5 2 2 1 5–3 +2 8 3. Szerbia 4 2 1 1 4–5 –1 7 4. Lettország 5 1 1 3 2–6 –4 4 5. Andorra 5 – – 5 0–10 –10 0

1. FORDULÓ

2025. március 21.

Andorra–Lettország 0–1

Anglia–Albánia 2–0

2. FORDULÓ

2025. március 24.

Albánia–Andorra 3–0

Anglia–Lettország 3–0

3. FORDULÓ

2025. június 7.

Andorra–Anglia 0–1

Albánia–Szerbia 0–0

4. FORDULÓ

2025. június 10.

Lettország–Albánia 1–1

Szerbia–Andorra 3–0

5. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Lettország–Szerbia 0–1

Anglia–Andorra 2–0

6. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Albánia–Lettország 1–0

Szerbia–Anglia 0–5

7. FORDULÓ

2025. október 11.

Lettország–Andorra

Szerbia–Albánia

8. FORDULÓ

2025. október 14.

Andorra–Szerbia

Lettország–Anglia

9. FORDULÓ

2025. november 13.

Andorra–Albánia

Anglia–Szerbia

10. FORDULÓ

2025. november 16.

Albánia–Anglia

Szerbia–Lettország