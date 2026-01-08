Premier League: Arsenal–Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

ARSENAL–LIVERPOOL 0–0 – élőben az NSO-n!

London, Emirates Stadion, 21 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: A. Taylor

ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard. Menedzser: Mikel Arteta

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot

Cikkünk folyamatosan frissül...