Premier League: Arsenal–Liverpool

Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulójában a Liverpool az Arsenal otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
ARSENAL–LIVERPOOL 0–0 – élőben az NSO-n!
London, Emirates Stadion, 21 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: A. Taylor
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard. Menedzser: Mikel Arteta
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik