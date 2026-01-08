Nemzeti Sportrádió

Premier League: Arsenal–Liverpool

2026.01.08. 20:46
Fotó: Getty Images
angol foci Liverpool Arsenal angol labdarúgás Szoboszai Dominik Premier League Kerkez Milos angol bajnokság
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulójában a Liverpool az Arsenal otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
ARSENAL–LIVERPOOL 0–0 – élőben az NSO-n!
London, Emirates Stadion, 21 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: A. Taylor
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard. Menedzser: Mikel Arteta
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó tartalom

Szoboszlai: A BL-ben és az FA-kupában még meccsben vagyunk

A magyar válogatott középpályás elismerte, hogy a rögzített helyzetek nem tartoznak a Liverpool erősségei közé.

„Mindig is a Liverpool volt az álmaim klubja” – Ödegaard tizenegy éve

A norvég 15 évesen mégsem Angliát választotta, és most egykori kedvencei ellen készül.

Legutóbb Szoboszlai bombája döntött az Arsenal ellen – videó

KEZDÉS: 21.00. A gólt augusztus legszebbjének választották a Premier League-ben • Ma újra összecsap a két klub.

„Azóta sem edzett velünk...” – még mindig kérdéses Ekitiké Arsenal elleni játéka

Csatárposzton amúgy is szűk a Liverpool mozgástere, mivel Alexander Isak szárkapocscsontja eltört, így hónapokig harcképtelenné vált.

PERCRŐL PERCRE

 

Szoboszlai: A BL-ben és az FA-kupában még meccsben vagyunk

Angol labdarúgás
1 órája

„Mindig is a Liverpool volt az álmaim klubja” – Ödegaard tizenegy éve

Angol labdarúgás
7 órája

Közmunkát és felfüggesztett börtönbüntetést kapott az egykori Premier League-játékvezető

Angol labdarúgás
8 órája

Legutóbb Szoboszlai bombája döntött az Arsenal ellen – videó

Angol labdarúgás
9 órája

„Ilyen a filmekben van” – tökéletes búcsú a Man. City leendő sztárigazolásától

Angol labdarúgás
10 órája

Haalandé a Premier League 35 ezredik gólja, de nem örülhet igazán

Angol labdarúgás
10 órája

Amorim menesztése után is csak döntetlenre volt képes az MU a kiesőjelölt ellen

Angol labdarúgás
22 órája

Hiába Haaland jubileumi gólja, ismét csak ikszelt a City; emberhátrányban kapott ki a Chelsea

Angol labdarúgás
23 órája
