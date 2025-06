Mitrovics triplázott, Szerbia simán megverte Andorrát, viszont Albánia nem tudott nyerni Rigában

A veretlenül csoportelső Anglia nem lépett pályára a világbajnoki selejtező negyedik fordulójában, így Albánia abban a reményben látogatott el Lettországba, hogy győzelem esetén egy meccsel többet játszva egy pontra csökkenti hátrányát a „háromoroszlánosokkal” szemben. A rigai találkozót viszont a lettek kezdték jobban, és a játékrész derekán rendkívül közel álltak a vezetés megszerzéséhez, de Janis Ikaunieks tizenegyesét védte az albán kapus, Thomas Strakosha.

Az ivószünet után viszont már sokkal inkább a vendégek akarata érvényesült, s az albánok egyik bal oldali beadása után a lettek kapitányáról, Antonijs Cernomordijsról a saját kapujába pattant a labda. A hátvéd azonban hamar javított, és még a szünet előtt, az első félidő ráadásának negyedik percében a másik kapuba is betalált. A második félidőben Albánia jóval többet birtokolta a labdát, mint vendéglátója, de kevés alkalommal tudott igazán nagy helyzetbe kerülni. A hajrában még a korábbi FTC-támadó, Myrto Uzuni is beállt az albán csapatba, de ő sem tudta megszerezni a győztes gólt csapatának, amely így is maradt a csoport második helyén. 1–1

Az eddigi egyetlen meccsén Albániával idegenben gól nélküli döntetlent játszó Szerbia a kötelező győzelem reményében fogadta Leskovacban Andorrát. Déli szomszédaink az első pillanattól óriási fölényben játszottak, s Alekszandar Mitrovics 12. és 24. percben szerzett góljával megérdemelten vezettek 2–0-ra a felezővonalat is alig átlépő miniállam válogatottja ellen.

Andorra a második félidőben is teljesen veszélytelen volt az ellenfél kapujára, de a sajátjára már annál inkább, ugyanis az 53. percben összehozott egy büntetőt a szerbeknek, akiknél Mitrovics megszerezte harmadik találatát is, kialakítva a végeredményt. 3–0

VILÁGBAJNOKSÁG

SELEJTEZŐ, EURÓPA, 4. FORDULÓ

K-CSOPORT

Lettország–Albánia 1–1 (Cernomordijs 45+4., ill. Cernomordijs 29. – öngól)

Szerbia–Andorra 3–0 (A. Mitrovics 12., 24., 53. – a harmadikat 11-esből)