Vb-selejtezők: Vlahovics gólja is elég volt a szerbeknek Lettországban

Déli szomszédaink egyetlen gólját Dusan Vlahovics szerezte a mérkőzés 12. percében. Sikerével Dragan Sztojkovics veretlen csapata feljött a csoport második helyére Anglia mögé, s lépéselőnyben van a fő rivális albánokkal szemben.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
K-CSOPORT
5. FORDULÓ
Lettország–Szerbia 0–1 (Vlahovics 12.)
Később
18.00: Anglia–Andorra, Birmingham (Tv: Spíler1)
|K CSOPORT
M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Anglia
|3
|3
|–
|–
|6–0
|+6
|9
|2. Szerbia
|3
|2
|1
|–
|4–0
|+4
|7
|3. Albánia
|4
|1
|2
|1
|4–3
|+1
|5
|4. Lettország
|4
|1
|1
|2
|2–5
|–3
|4
|5. Andorra
|4
|–
|–
|4
|0–8
|–8
|0