Vb-selejtezők: Vlahovics gólja is elég volt a szerbeknek Lettországban

2025.09.06. 17:05
Fotó: Imago Images
A szerb labdarúgó-válogatott 1–0-ra nyert Lettország vendégeként a 2026-os világbajnokság selejtezőinek K jelű csoportjában szombaton.

Déli szomszédaink egyetlen gólját Dusan Vlahovics szerezte a mérkőzés 12. percében. Sikerével Dragan Sztojkovics veretlen csapata feljött a csoport második helyére Anglia mögé, s lépéselőnyben van a fő rivális albánokkal szemben.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
K-CSOPORT
5. FORDULÓ
Lettország–Szerbia 0–1 (Vlahovics 12.)
Később
18.00: Anglia–Andorra, Birmingham (Tv: Spíler1)

      
K CSOPORT

M

GyDVL-KGkP
1. Anglia336–0+69
2. Szerbia3214–0+47
3. Albánia41214–3+15
4. Lettország41122–5–34
5. Andorra440–8–80

 

 

