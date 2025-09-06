Vb-selejtezők: Vlahovics gólja is elég volt a szerbeknek Lettországban

Déli szomszédaink egyetlen gólját Dusan Vlahovics szerezte a mérkőzés 12. percében. Sikerével Dragan Sztojkovics veretlen csapata feljött a csoport második helyére Anglia mögé, s lépéselőnyben van a fő rivális albánokkal szemben.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

K-CSOPORT

5. FORDULÓ

Lettország–Szerbia 0–1 (Vlahovics 12.)

Később

18.00: Anglia–Andorra, Birmingham (Tv: Spíler1)