Nemzeti Sportrádió

Békéscsabán eldőlni látszik az edzőkérdés, volt NB I-es játékosok érkezhetnek – NS-infó

Vágólapra másolva!
2026.01.08. 14:29
null
Továbbra is Csató Sándor irányíthatja a Békéscsabát (Fotó: 1912elore.hu)
Címkék
Békéscsaba NB II magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint hamarosan játékost cserélhet egymással az NB II-es Békéscsaba és a Szentlőrinc, miközben az is eldőlni látszik, hogy a csabaiakat a tavaszi szezonban is Csató Sándor vezetőedző irányítja.

 

 

Információink szerint a korábban az NB I-ben is futballozó, az élvonalban legutóbb Pakson szerepelt 31 éves középpályást, Nagy Richárdot szerződtetheti az NB II-ben utolsó, 16. helyen telelő Békéscsaba Szentlőrincről, miközben Harsányi István Csabáról kerülhet a baranyaiakhoz. Nagy ebben az idényben 14 NB II-es meccsen négy gólt szerzett és három gólpasszt adott, Harsányi mérlege pedig 13 meccsen egy gól és két gólpassz.

A Békéscsabával kapcsolatos hír, hogy jelen állás szerint a tavaszi szezonban is Csató Sándor irányítja a csapatot. Korábban beszámoltunk róla, hogy Marián Sluka szóba került a klubnál, mint lehetséges edzőjelölt, de ma már edzőmeccset játszik a csapat, és továbbra is Csató Sándor ül a kispadon, és valószínűleg ebben már nem is lesz a télen változás.

A kerettel kapcsolatos hír még, hogy a Békéscsabával készül, tesztelésen vesz részt két legutóbb Erdélyben szerepelt, korábbi NB I-es középpályás, a Csíkszeredától távozó Nagy János és a Szatmárnémetivel a héten szakító Pintér Bence. Az ősszel a DVSC kölcsönjátékosaként Karcagon futballozó Szakács Levente pedig Békéscsabán készül, értesüléseink szerint már megegyeztek a 20 éves játékossal, így a csabaiaknál folytatja pályafutását.

A klub korábban bejelentette már, hogy szerződést bontott Csató Martinnal, míg a DVTK-tól kölcsönkapott Kristóf Márk Patrik visszatért Diósgyőrbe. 

A lila-fehérek eközben ma lejátszották első felkészülési meccsüket, a román első osztályú UTA Arad együttesétől egy góllal kaptak ki. 

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Békéscsaba 1912 Előre–UTA Arad (román I.) 0–1 (0–0)
Kórház utca, műfüves pálya
Békéscsaba: Póser Zsolnai R., Ésik, Igricz M., Mikló, Kuzma, Viczián, Daru, Kotula M., Pintér B., Nagy J. Csereként pályára lépett: Takács J., Kovács G., Szabó B., Avramucz, Hodonicki, Kóródi, Dávid K., Sármány, Kővári, Balla K.
G: Alomerovic


 

 

Békéscsaba NB II magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

FTC: Pesics tényleg nem tagja az utazó keretnek, de Keita és Tóth igen

Labdarúgó NB I
1 órája

Távozott egy légiós Nyíregyházáról – hivatalos

Labdarúgó NB I
5 órája

A ZTE eladja a Honvéd játékosát – hamarosan bejelentések lesznek Újpesten

Labdarúgó NB I
7 órája

NS-infó: argentin középpályás is csatlakozott a ZTE keretéhez

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:51

Felkészülés: új játékos volt a Csíkszeredában és a Nyíregyházában is, csak gól nem született

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:22

MTK: két fiatal Mislenybe kerülhet, kinéztek egy csatárt, Demjén jövője kérdéses

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:29

NS-infó: az Újpest két játékost is szerződtethet Zalaegerszegről

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:10

NB II: változott az Ajka, a Mezőkövesd, a Szeged és a Kozármisleny kerete is

Labdarúgó NB II
2026.01.06. 17:26
Ezek is érdekelhetik