Békéscsabán eldőlni látszik az edzőkérdés, volt NB I-es játékosok érkezhetnek – NS-infó

Információink szerint a korábban az NB I-ben is futballozó, az élvonalban legutóbb Pakson szerepelt 31 éves középpályást, Nagy Richárdot szerződtetheti az NB II-ben utolsó, 16. helyen telelő Békéscsaba Szentlőrincről, miközben Harsányi István Csabáról kerülhet a baranyaiakhoz. Nagy ebben az idényben 14 NB II-es meccsen négy gólt szerzett és három gólpasszt adott, Harsányi mérlege pedig 13 meccsen egy gól és két gólpassz.

A Békéscsabával kapcsolatos hír, hogy jelen állás szerint a tavaszi szezonban is Csató Sándor irányítja a csapatot. Korábban beszámoltunk róla, hogy Marián Sluka szóba került a klubnál, mint lehetséges edzőjelölt, de ma már edzőmeccset játszik a csapat, és továbbra is Csató Sándor ül a kispadon, és valószínűleg ebben már nem is lesz a télen változás.

A kerettel kapcsolatos hír még, hogy a Békéscsabával készül, tesztelésen vesz részt két legutóbb Erdélyben szerepelt, korábbi NB I-es középpályás, a Csíkszeredától távozó Nagy János és a Szatmárnémetivel a héten szakító Pintér Bence. Az ősszel a DVSC kölcsönjátékosaként Karcagon futballozó Szakács Levente pedig Békéscsabán készül, értesüléseink szerint már megegyeztek a 20 éves játékossal, így a csabaiaknál folytatja pályafutását.

A klub korábban bejelentette már, hogy szerződést bontott Csató Martinnal, míg a DVTK-tól kölcsönkapott Kristóf Márk Patrik visszatért Diósgyőrbe.

A lila-fehérek eközben ma lejátszották első felkészülési meccsüket, a román első osztályú UTA Arad együttesétől egy góllal kaptak ki.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Békéscsaba 1912 Előre–UTA Arad (román I.) 0–1 (0–0)

Kórház utca, műfüves pálya

Békéscsaba: Póser – Zsolnai R., Ésik, Igricz M., Mikló, Kuzma, Viczián, Daru, Kotula M., Pintér B., Nagy J. Csereként pályára lépett: Takács J., Kovács G., Szabó B., Avramucz, Hodonicki, Kóródi, Dávid K., Sármány, Kővári, Balla K.

G: Alomerovic



