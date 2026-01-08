Nemzeti Sportrádió

Spanyol Szuperkupa: Atlético Madrid–Real Madrid

2026.01.08. 19:45
Talán a sorfal és a kapus is hibázott, de Federico Valverde kíméletlenül zúdított a hálóba (Fotó: Getty Images)
Ellenfélre vár a már döntős FC Barcelona a Spanyol Szuperkupában. Hogy az Atlético Madrid vagy a Real Madrid lesz-e a „szerencsés”, az ma este kiderül. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 1–2 (0–1)
Dzsidda, Abdullah király Stadion. Vezeti: M. Busquets
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Molina, 80.) – Giuliano S., Gallagher (Le Normand, 46.), Koke (Cardoso, 60.), Baena (Griezmann, 60.) – Sörloth (Almada, 74.), Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
REAL: Courtois – Valverde, Asencio (F. García, 68.), Rüdiger (F. Mendy, 69.), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, 87.) – Bellingham – Rodrygo (Mastantuono, 87.), G. García, Vini Jr (Güler, 80.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Sörloth (58.), ill. Valverde (2.), Rodrygo (55.)

 

