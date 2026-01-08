Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge a CSM Bucuresti-be szerződött

A román klub honlapjának beszámolója szerint mindkét magyar játékos szerződése 2028 nyaráig szól, a jobbszélső Faluvégi Dorottya februárban, a balátlövő Kuczora Csenge pedig nyáron csatlakozik a fővárosi csapathoz.

„Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, és alig várom, hogy pályára lépjek CSM-mezben. Izgatottan várom, hogy mindenkivel találkozzak, és a CSM-család része lehessek – idézi a ChampSport International Sport Agency Faluvégit, míg Kuczora a következő szavakkal kísérte az aláírást: – Nagyon boldog vagyok, hogy a CSM-mel kezdhetem meg ezt az új fejezetet. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy a következő két szezonban a CSM színeit viselhetem. Nagyon várom az új kihívásokat, hogy együtt mindent elérjünk, amit szeretnénk.”

„Az érkezésük fontos lépés a következő két idény csapatának felépítése során. Jó képességeiket az európai kézilabdázás legmagasabb szintjén bizonyították, meg vagyunk győződve arról, hogy tapasztalataik révén nagy segítségére lesznek a csapatnak” – tette hozzá Bojana Popovics vezetőedző.

A junior-világbajnok Faluvégi korábban a Ferencváros, a Győr és a német SG BBM Bietigheim játékosa volt. Tavaly április végén egy edzésen elszakadt az elülső keresztszalagja, és porcsérülést is szenvedett, ezért megműtötték, majd az akkor már HB Ludwigsburg névre keresztelt klubcsapata csődbe ment, és megszűnt.

A junior Európa-bajnok Kuczora a Vasasban nevelkedett, később a Váci NKSE-t erősítette, jelenleg pedig az Európa-liga-címvédő német Thüringer HC játékosa. A válogatottban eddig 66 mérkőzésen 227 gólt lőtt.

(MTI)