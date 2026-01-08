Maratoni menet – Lategan és Sanders vezet a Dakar ralin

A maratoni szakaszok második napján mindenki a túlélésre hajt – ezúttal sem volt másként. Előző este a versenyzők maguk szerelték járművüket (szervizháttér nélkül), majd a rendezőktől kapott sátrakban tértek nyugovóra. Afrika óta ez sem túl gyakran fordul elő, a gyári pilóták legrosszabb esetben is luxus lakókocsiban hatják álomra a fejüket.

A sátrazást pedig egy újabb nehéz nap követi, jelesül a csütörtöki, amelyen egy 356 kilométeres mért szakasz várt a mezőnyre – bonyolítva a helyzetet azzal, hogy más-más útvonalon versenyeztek a motorosok és az autósok, vagyis utóbbiak előtt ezúttal nem voltak nyomok.

Az éllovas Henk Lategan szembe is nézett néhány navigációs kihívással, és bár veszített 12:43 percet a szakaszt megnyerő Mitch Guthrie-vel szemben (az amerikai második szakaszgyőzelmével bizonyította, hogy az első nem volt véletlen), az összetettben még így is ő vezet.

Ami a motorosokat illeti: vannak közöttük olyan versenyzők, akik ügyesen repülnek a „radar alatt”, és a legváratlanabb pillanatokban kerülnek reflektorfénybe. Ez a specialitása Luciano Benavidesnek, aki úgy lett világbajnok 2023-ban, hogy egyetlen versenyt sem nyert, és aki tavaly a hajrában „szinte észrevétlenül” behúzott két szakaszgyőzelmet, amivel felkapaszkodott az összetett negyedik helyre. A csütörtök az ő napja volt, és szakaszsikere azt is jelenti, hogy pályafutása során először szerepel a neve a top háromban az összetettben. A vezetést Daniel Sanders vette vissza a pénteki, végig dűnékből álló, nehéz szakasz előtt.

A szatmárnémeti Gyenes Emánuel a 26. helyre zárkózott fel az összetettben – neki igazából semmilyen kihívást nem jelentett, hogy magának kellett szerelni a maratoni szakasz estéjén, hiszen az Original by Motul kategóriában indulók amúgy is minden nap ezt teszik. Ezért is emeli meg előttük mindenki a kalapját.

48. DAKAR RALI

Az állás az 5. szakasz (Menedékhely–Hail, össztáv: 418 km, ebből szelektív szakasz: 356 km) után

Autósok: 1. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota Hilux) 20:36:44, 2. Al-Attijah, Lurquin (katari, belga, Dacia Sandriders) 3:17 perc hátrány, 3. Ekström, Bergkvist (svéd, Ford Raptor) 5:38 p h.

Motorosok: 1. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 20:58:10, 2. Brabec (amerikai, Honda) 2:02 p h., 3. Benavides (argentin, KTM) 5:55 p h., …26. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 3:59:39 ó h.

Kamionosok: 1. Martin Macík, Frantisek Tomásek, David Svanda (cseh, MM Technology) 23:42:03, 2. Van Den Brink, Van Heun, Van De Pol (holland, Eurol Rallysport) 8:29 p h. 3. Loprais, Kripal, Stross (cseh, Iveco) 54:25 p h.