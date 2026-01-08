Nemzeti Sportrádió

Cseh László májusban bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 17:34
null
Cseh László (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
úszás ISHOF Cseh László Hírességek Csarnoka
A Floridában, Fort Lauderdale-ben található Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának honlapja arról számolt be csütörtökön, hogy idén májusban Cseh László bekerül az intézmény tagjai közé.

Az intézmény honlapjának tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyes úszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig. A híradás kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot.

Cseh mellett a még két medencés úszó kerül a szervezet tagjai közé: a hollandok háromszoros olimpiai bajnok gyorsúszója, a 35 éves Ranomi Kromowidjojo, valamint az amerikaiak 37 éves, ötszörös  olimpiai bajnok gyorsúszója, Nathan Adrian. Előbbi három nagy medencés és 14 rövid pályás világbajnoki aranyérmet szerzett, utóbbi pedig 10 nagy medencés vb-aranyát egyaránt váltóban szerezte, s két vb-címet rövid pályán is nyert.

Egy nyílt vízi úszót is beiktatnak majd, a holland Ferry Weertman a riói olimpián megnyerte a 10 kilométeres távot, s ugyanezen a távon az egy évvel későbbi budapesti vb-n világbajnok lett, ezzel pedig ő lett az első, aki egyidejűleg volt a 10 kilométeres táv nyílt vízi olimpiai és világbajnoka.

A beiktatási ceremóniára május 16-án kerül sor a floridai Fort Lauderdale-ben.

Cseh László a 14. magyar úszó, összességében pedig a 40. magyar lesz, aki bekerül a Hírességek Csarnokába, ahová legutóbb 2019-ben Salamon Ferenc vízilabdázó, később vízilabda-játékvezető, 1970-től számtalan nemzetközi vízilabdatorna szervezője, versenyigazgatója került be.

 

úszás ISHOF Cseh László Hírességek Csarnoka
Legfrissebb hírek

Elárverezték Ryan Lochte három olimpiai aranyérmét, amelyet váltóban nyert

Úszás
2026.01.05. 19:42

Nemzeti Sport Gála: az úszás és az atlétika adja a legtöbb jelöltet

Egyéb egyéni
2026.01.05. 11:08

A hónap utánpótlásedzője: december jelöltjei

Utánpótlássport
2026.01.03. 09:06

„Továbbra is Kazany marad a 2028-as vizes Európa-bajnokság házigazdája”

Úszás
2025.12.24. 14:16

Úszás: A holland és a magyar felkészülési rendszer nagyon különböző – Szabó-Feltóthy Eszter

Úszás
2025.12.24. 12:20

Úszás: nemzetközi évbúcsúztató Győrben, hazai sikerekkel

Utánpótlássport
2025.12.22. 16:11

„Találd ki te, hogyan lehetsz jobb!” – interjú Kós Huberttel

Képes Sport
2025.12.22. 11:11

Ryan Lochte elárverezi három olimpiai aranyérmét a hatból

Úszás
2025.12.21. 16:18
Ezek is érdekelhetik