Cseh László májusban bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

Az intézmény honlapjának tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyes úszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig. A híradás kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot.

Cseh mellett a még két medencés úszó kerül a szervezet tagjai közé: a hollandok háromszoros olimpiai bajnok gyorsúszója, a 35 éves Ranomi Kromowidjojo, valamint az amerikaiak 37 éves, ötszörös olimpiai bajnok gyorsúszója, Nathan Adrian. Előbbi három nagy medencés és 14 rövid pályás világbajnoki aranyérmet szerzett, utóbbi pedig 10 nagy medencés vb-aranyát egyaránt váltóban szerezte, s két vb-címet rövid pályán is nyert.

Egy nyílt vízi úszót is beiktatnak majd, a holland Ferry Weertman a riói olimpián megnyerte a 10 kilométeres távot, s ugyanezen a távon az egy évvel későbbi budapesti vb-n világbajnok lett, ezzel pedig ő lett az első, aki egyidejűleg volt a 10 kilométeres táv nyílt vízi olimpiai és világbajnoka.

A beiktatási ceremóniára május 16-án kerül sor a floridai Fort Lauderdale-ben.

Cseh László a 14. magyar úszó, összességében pedig a 40. magyar lesz, aki bekerül a Hírességek Csarnokába, ahová legutóbb 2019-ben Salamon Ferenc vízilabdázó, később vízilabda-játékvezető, 1970-től számtalan nemzetközi vízilabdatorna szervezője, versenyigazgatója került be.