Anglia a világbajnoki szereplés kapujába érkezett Szerbia kiütésével

Eltartott egy darabig, de Harry Kane a 33. percben feltörte az addig jól záró szerb védelmet. Az első perctől kezdve hatalmas fölényben futballoztak Belgrádban az angolok, számos jó lehetőséget kialakítottak, ráadásul Kane gólja után két perc telt el, már érkezett a második Noni Madueke révén. A pálya minden területén osztálykülönbség volt a csapatok között, az elmúlt hónapok visszafogott győzelmei után sokkal erősebb ellenfél ellen mutatta eddigi legszebb arcát a Thomas Tuchel dirigálta Anglia. Az első négy tétmeccsen nem kapott gólt a csapat, ezúttal a 41. percig még lövést sem engedett! Madueke pályafutása első, Kane a 74. gólját szerezte a nemzeti csapatban.

A szünet után sem állt le az angol gépezet, a kapu előtt szerencséje is volt a vendégeknek, s Madueke után Ezri Konsa is először ünnepelhetett gólt a válogatottban. A hazaiak Nikola Milenkovics kiállításának köszönhetően (a védő utolsó emberként buktatta Kane-t) emberelőnyben fejezték be a mérkőzést. Az angolok örömét Marc Guéhi ezt követő gólja tehette teljessé, még a BBC újságírói és szakértői is lenyűgözőnek tartották csapatuk magabiztosságát: Tuchel eddigi legerősebb ellenfele ellen készítette el a leghatékonyabb és leglátványosabb meccstervét. A végeredményt Marcus Rashford állította be büntetőből a 90. percben. 0–5

Anglia ötből öt meccset kapott gól nélkül megnyert, százszázalékos mérleggel áll a csoport élén, októberben kiharcolhatja a világbajnoki részvételt. Szerbia eggyel kevesebb mérkőzést játszva visszacsúszott a harmadik helyre, de vesztett pontok tekintetében jobban áll, mint a Tiranában Lettországot nehezen, büntetőgóllal legyőző, így a második helyre felugró Albánia – még minden esélye megvan arra, hogy elérje a pótselejtezőt jelentő második helyet.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

6. JÁTÉKNAP

K-CSOPORT

Szerbia–Anglia 0–5 (Kane 33., Madueke 35., Konsa 52., Guéhi 75., Rashford 90. – 11-esből)

Albánia–Lettország 1–0 (Asllani 25. – 11-esből)