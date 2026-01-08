Régi-új vezetőedző a szegedi kosárcsapat kispadján

A szegedi klub kedden adta hírül, hogy Simándi Árpád távozik a kispadról, csütörtökön pedig fény derült az utódjára. Andjelko Mandics ismerős közegbe tér vissza, ugyanis 2017 nyara és 2019 ősze között már irányította a Szegedet. A 49 éves szerb-magyar szakember azóta is dolgozott Magyarországon, 2023 januárjától 2025 márciusáig a DEAC vezetőedzője volt – előtte másodedzőként, illetve az utánpótlásban vállalt feladatot –, majd nemzetközi mentoredzőként tevékenykedett a debrecenieknél, akik szerdán jelentették be, hogy távozik a klubtól.

Mandics csütörtökön áll munkába, és a vasárnap 18 órakor kezdődő Szolnok elleni hazai bajnokin már ő irányítja az SZTE-Szedeákot.