Régi-új vezetőedző a szegedi kosárcsapat kispadján

2026.01.08. 17:18
Andjelko Mandics visszatér Szegedre (Fotó: SZTE-Szedeák/Facebook)
A férfi kosárlabda NB I-ben szereplő SZTE-Szedeák csütörtökön bejelentette, hogy immár Andjelko Mandics a csapat vezetőedzője.

A szegedi klub kedden adta hírül, hogy Simándi Árpád távozik a kispadról, csütörtökön pedig fény derült az utódjára. Andjelko Mandics ismerős közegbe tér vissza, ugyanis 2017 nyara és 2019 ősze között már irányította a Szegedet. A 49 éves szerb-magyar szakember azóta is dolgozott Magyarországon, 2023 januárjától 2025 márciusáig a DEAC vezetőedzője volt – előtte másodedzőként, illetve az utánpótlásban vállalt feladatot –, majd nemzetközi mentoredzőként tevékenykedett a debrecenieknél, akik szerdán jelentették be, hogy távozik a klubtól.

Mandics csütörtökön áll munkába, és a vasárnap 18 órakor kezdődő Szolnok elleni hazai bajnokin már ő irányítja az SZTE-Szedeákot.

2026.01.06. 13:25

Férfi kosár NB I: távozik a Szeged vezetőedzője

Távozik a szakmai igazgató is.
    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok151411409–11510.96729
  2. Szombathely151231369–11760.90027
  3. Kaposvár15961347–13120.80024
  4. Fehérvár15961360–13190.80024
  5. Honvéd15871231–12000.76723
  6. Debrecen15871215–12580.76723
  7. Paks15871327–12930.76723
  8. Sopron15871233–12130.76723
  9. Körmend15781328–13920.73322
10. Zalaegerszeg15691288–13440.70021
11. Kecskemét155101160–12550.66720
12. Pécs154111252–12950.63319
13. Szeged154111105–12650.63319
14. Oroszlány153121214–13650.60018

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

