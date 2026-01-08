Régi-új vezetőedző a szegedi kosárcsapat kispadján
A szegedi klub kedden adta hírül, hogy Simándi Árpád távozik a kispadról, csütörtökön pedig fény derült az utódjára. Andjelko Mandics ismerős közegbe tér vissza, ugyanis 2017 nyara és 2019 ősze között már irányította a Szegedet. A 49 éves szerb-magyar szakember azóta is dolgozott Magyarországon, 2023 januárjától 2025 márciusáig a DEAC vezetőedzője volt – előtte másodedzőként, illetve az utánpótlásban vállalt feladatot –, majd nemzetközi mentoredzőként tevékenykedett a debrecenieknél, akik szerdán jelentették be, hogy távozik a klubtól.
Mandics csütörtökön áll munkába, és a vasárnap 18 órakor kezdődő Szolnok elleni hazai bajnokin már ő irányítja az SZTE-Szedeákot.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|15
|14
|1
|1409–1151
|0.967
|29
|2. Szombathely
|15
|12
|3
|1369–1176
|0.900
|27
|3. Kaposvár
|15
|9
|6
|1347–1312
|0.800
|24
|4. Fehérvár
|15
|9
|6
|1360–1319
|0.800
|24
|5. Honvéd
|15
|8
|7
|1231–1200
|0.767
|23
|6. Debrecen
|15
|8
|7
|1215–1258
|0.767
|23
|7. Paks
|15
|8
|7
|1327–1293
|0.767
|23
|8. Sopron
|15
|8
|7
|1233–1213
|0.767
|23
|9. Körmend
|15
|7
|8
|1328–1392
|0.733
|22
|10. Zalaegerszeg
|15
|6
|9
|1288–1344
|0.700
|21
|11. Kecskemét
|15
|5
|10
|1160–1255
|0.667
|20
|12. Pécs
|15
|4
|11
|1252–1295
|0.633
|19
|13. Szeged
|15
|4
|11
|1105–1265
|0.633
|19
|14. Oroszlány
|15
|3
|12
|1214–1365
|0.600
|18
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.