Tigran Barszegjan: Elszántan és jól játszva akarunk helytállni az esélyesebb magyarok ellen

– Két forduló után Örményország a második, pótselejtezőt érő helyen áll a magyarokat is felvonultató világbajnoki selejtezőcsoportban. Pedig a kezdés nem volt éppen biztató, hiszen öt gólt kaptak Portugáliától…

– Hát az nagyon nehéz meccs volt. Tudtuk, milyen játékosok szerepelnek az ellenfélnél, mindannyian a világ legjobbjai közé tartoznak, klubszinten és a válogatottban is számos sikert értek el, ők, ugye, a Nemzetek Ligája címvédői – válaszolta a Nemzeti Sportnak Tigran Barszegjan, a szlovák élvonalban címvédő pozsonyi Slovan 32 esztendős szélsője, a szombaton a Puskás Arénában a mieink ellen világbajnoki selejtezőt játszó örmény válogatott csapatkapitánya. – Nem volt kérdés, ki a jobb. Figyelmeztető jel nekünk, hogy a magyarok csupán egy góllal kaptak ki hazai pályán Cristiano Ronaldóéktól, ez sok mindent elárul Marco Rossi szövetségi kapitány csapatáról.

– Ha már Cristiano Ronaldót említette: bejárták az internetet a képsorok, amelyeken kedélyesen beszélget a portugál világklasszissal. Elárulja, miről volt szó?

– Nem szeretek ilyesmiről beszélni, de most kivételt teszek, a Nemzeti Sport olvasóinak elmondom. A második félidő elején, háromgólos vezetésüknél Cristiano Ronaldo megkérdezte, miért játszunk ennyire behúzódva, miért nem próbálunk gólt lőni. Erre azt válaszoltam: hát ha az olyan egyszerű lenne… Majd előhozakodott az ötlettel, hogy szerez egy gólt, aztán lőjek én egyet, mondtam, rendben. Fél perc sem telt, amikor betalált, s azonnal mutatta, most rajtam a sor. Nos, volt néhány lövésem, sajnos egyikből sem született gól.

Az írek legyőzése nagyon sokat jelentett az örmény válogatott játékosainak (FOTÓ: IMAGO IMAGES)

– Hogy viselkedtek a portugálok a pályán?

– Sportszerűen, a legkevésbé sem néztek le minket, a játékoskijáróban kifejezetten kedvesek voltak. Csapatkapitányként üdvözöltem Cristiano Ronaldót, ő is korrekt volt.

Tigran Barszegjan és Cristiano Ronaldo immár nem titkos beszélgetése az örmény–portugál meccsen (FOTÓ: GETTY IMAGES)

– Három nappal később aztán Örményországban kettő egyre megverték az íreket. Mi volt a siker titka?

– Talán a rossz pálya – jó, csak vicceltem. Komolyra fordítva: mindenképpen nyerni akartunk, mert előzőleg egy éve győztünk hazai pályán. Mindent beleadtunk, szívvel-lélekkel futballoztunk, és rengeteget segített a közönség. Egyébként odahaza mindig telt ház előtt játszunk, mint a magyarok, hálásak vagyunk ezért. Az íreken megmutatkoztak a fáradtság jelei, kimerítő mérkőzést játszottak előzőleg a magyarokkal, sokat kellett utazniuk, nem voltak frissek. Szinte csak bedobásból próbálták bejuttatni a labdát a tizenhatosunkon belülre, de kivédekeztük ezeket a helyzeteket. Óriási volt az öröm a hármas sípszó után Jerevánban.

– Miért nem ön végezte el az írek elleni vb-selejtezőn megítélt büntetőt? Hiszen a válogatottban és pozsonyi klubjában is rendszeresen elvállalja.

– Szereztem már sok gólt büntetőből, de hibáztam is. Például az idén nyáron, amikor a klubcsapatomban a BL-selejtező tizenegyespárbajában rontottam, és kiestünk... Igen, szuper érzés gólt lőni, ki ne szeretné, hogy ünnepelje a közönség, de nekem nem az egyéni mutatók a legfontosabbak, hanem a csapat sikere. Ugyanígy vagyok a csapatkapitányi poszttal is: a szalag viselése nélkül is vezéregyéniség vagyok a pályán.

– Szombaton Budapesten lépnek pályára a vb-selejtezőben. Jelenleg önök állnak a csoport második helyén, Magyarország pedig a harmadikon. Mit vár a mérkőzéstől?

– A tabella jelenlegi állása jószerével semmit sem jelent. Említettem már a magyarok erejét a Portugália elleni összecsapásukkal kapcsolatban, s ne feledjük, Írországban majdnem kicsikarták a győzelmet emberhátrányban futballozva. Az esélyek? Magyarország a szombati mérkőzés esélyese, nagyszerű játékosok alkotják a keretét, magasan jegyzett európai klubcsapatokban szerepelnek, no meg hatvanezer szurkoló buzdítja őket. Hozzánk is eljutott ám a hír, hogy telt ház lesz a Puskás Arénában. A magyarok szerepeltek az utóbbi három Európa-bajnokságon, mi csak álmodozunk róla, hogy nagy futballtornán játsszunk. Nehéz megmondani előre, milyen lesz a meccs képe, meglehet, végig nyomás alatt kell futballoznunk, de egy biztos: nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára. Nulla nulláról indul a meccs, elszántan és jól játszva akarunk helytállni, biztos vagyok benne, hogy színvonalas összecsapás lesz.

– Portugália alighanem megnyeri a selejtezőcsoportot – ki lesz a második?

– Várjuk meg, hogyan alakul a portugál–ír mérkőzés, esős időben meglepetés is születhet. A sorsunk mindenesetre a budapesti és a dublini meccsünkön, tehát már októberben eldőlhet, a következő két forduló után érdemes valójában az esélyekről beszélgetni.

Fotó: IMAGO/Gurgen Hakobyan @gug.photo A Konferencialigában már találkozhattunk idén nyáron az örmény válogatott szövetségi kapitányával, Jegise Melikjannal. Akkor még a Pjunik Jerevánt irányította, a második selejtezőkörben 2–1-es hazai sikert követően Győrben 3–1-re kikapott csapatával, így kiesett. A szoros párharc ellenére Borbély Balázs mindkét találkozón felülmúlta örmény kollégáját, aki kifejezetten mély védekezést választott hazai pályán. A 2–1-es előny tudatában az idegenbeli visszavágón szintén erre és persze az első mérkőzésen hatékonyan működő kontraakciókra építette csapata játékát, azonban Győrben már sokkal pontosabban, türelmesebben és kreatívabban játszott az ETO, és viszonylag könnyen alakította ki a nagyobbnál nagyobb lehetőségeket, a 4–3-as összesítés pedig hízelgő volt a jerevániakra nézve.

Az örmény válogatott eddigi két világbajnoki selejtezőjére sem változtatott sokat a stílusán a szakvezető – a keret összetétele miatt nincs is rá különösebb oka vagy lehetősége, messze a legszerényebb képességű válogatott keret áll rendelkezésére –, a felállás azonban négyről háromvédősre változott. Inkább a csapat bal oldala az aktív a labdás játékban, és ez abban is megmutatkozik, hogy máshonnan nem is teremt veszélyt az együttes. Érdemes a Slovan támadójára, Tigran Barszegjanra és a Krasznodar középpályására, Eduard Szpercjanra odafigyelni a bal oldalon, de a nigériai származású védekező középpályás, Ugochukwu Iwu is a csapat erősségei közé tartozik, és persze fontos láncszem a Puskás Akadémia védője, Giorgi Harutjunjan.

Szakmai partnerünk, a Cube stíluselemző grafikonjai szerint nincs igazán kiemelkedő erőssége az örmény válogatottnak: átlag feletti a kontrajátéka, a fejpárbajai száma és a labdabirtoklása, de mindez két mérkőzés mintája, és valószínűleg a magyar válogatott sokkal inkább rá tudja kényszeríteni az akaratát, mint az ír, amely tizenegy a tizenegy elleni játékban ötlettelenül, többségében előkészítetlen beadások erőltetésével futballozott a két őszi tétmeccsén. A júniusi, Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzés egyértelműen az örmények elleni selejtezőre való felkészülést szolgálta, és akkor négy védővel állt fel a magyar válogatott. Elsődleges, hogy mélyen védekező, kontrákra játszó csapat ellen a lehető legtöbb labdaügyes játékost küldjön pályára Marco Rossi, és a labdás játékot a kreatív megoldások mellett a türelem jellemezze: Tóth Alex és Szoboszlai Dominik szerepe rendkívül fontos a védelem bontásában, ahogy a két támadó szellemű szélső és szélső védő váltásai is. Ha esetleg Tóth Barna lesz a középcsatár, nem sokat kell módosítania a megszokott játékán, a Paksban rengeteg időt tölt az ellenfél tizenhatosán belül, sokat is ér labdába a legveszélyesebb területen, mert jól helyezkedik.

Portugália ellen teljesen fegyvertelenül szállt harcba Örményország (0–5), de Írországot megverte (2–1), s nem lehet kihagyni a képletből, hogy Magyarország legyőzésével hatalmas lépést tehetne a pótselejtező felé. Motivációból nincs hiány, a magyar válogatottnak kulcsfontosságú, hogy a labdajáratásba ne csússzon hiba, mert a vendégek kontratámadásai végzetesek lehetnek a világbajnoki reményeinkre nézve. (M. D.) Az örmények KONTRÁI végzetesek lehetnek

Tigran Barszegjan, a szlovák élvonal, a Niké Liga egyik nagy egyénisége. A Slovanban vezérszerepet tölt be, különc stílusát sokan kedvelik, mások kevéssé tolerálják, szokása, hogy góljai után úgy tesz, mintha pénzt szórna a közönség felé. Vladimír Weiss, a pozsonyi együttes vezetőedzője szerint kivételes tehetség, aki „ha kicsit többet edzene, biztosan nem nálunk, hanem már elit klubban futballozna”.

Furcsa szokása továbbá, hogy minden mérkőzés előtt betér az egyik népszerű gyorsétterembe.

„Nálam ez évek óta alap. Kizárólag csirkés burgereket eszem, mellé sült krumpli, nuggets és kóla – ez a csúcs!” – mondta nevetve a Slovanról készült dokumentumfilmben.

Az örmények csapatkapitánya mindemellett különleges cipőben futballozik.

„Az összes csukám közül a hupikék törpikés a legjobb, abban rúgtam a legtöbb gólt. Hogy miért ezek a figurák vannak a cipőn? Egyszer elvittem a családomat a Hupikék Törpikék Parkba Pozsonyban. A kisfiamnak nagyon tetszett, folyton énekelte is a meséből ismert dallamot, s azt mondtam magamnak: rendben, akkor törpöket nyomtatok a stoplisomra. Meg is tartottam az ígéretemet.”

Akik esetleg nem kifejezetten kedvelik, azok is elismerik, hogy óriási szíve van, emberségéről nemrégiben a dunaszerdahelyi szurkolók is megbizonyosodhattak, holott a Slovan-játékosok a legkevésbé sem a kedvenceik. A két csapat egymás elleni bajnoki mérkőzésén a pozsonyiak 3–2-es vezetésénél Ammar Ramadan kihagyta a DAC büntetőjét. Több slovanos sportszerűtlenül viselkedett a szír játékossal szemben, amikor közbelépett Tigran Barszegjan és védelmébe vette a csatárt: „Mondtam neki, ne csüggedjen, én nemrégiben BL-meccsen hagytam ki tizenegyest, ami miatt több millió eurótól esett el a Slovan.”

Egyébként is vallja, nem a meccsek, a gólok és a győzelmek a legfontosabbak, hanem az egészség és maga az élet. Nem mellesleg teljesítette a kétéves katonai szolgálatot, éles helyzetben segített kimerült bajtársain. Gyorséttermet kedvelő, nagyszívű tehetség törpikés cipőben

Fotó: IMAGO/Stina Stjernkvist/TT Az előző két meccsen már Jegise Melikjan ült az örmény válogatott kispadján, vele szemlátomást szervezettebb a csapat, szélesebb a taktikai repertoárja, mindamellett idő kell még, hogy a kapitány elképzeléseit teljes mértékben elsajátítsák a labdarúgók. Éppen emiatt alakulhatott úgy a Portugália elleni mérkőzés, hogy súlyos vereség lett a vége, az írek legyőzésekor sokkal jobban nézett ki a válogatott, okosan futballozott, szerintem megfelelő színvonalon teljesített. A portugálok alighanem megnyerik a selejtezőcsoportot, de a magyarok és az írek mellett mi is versenyben leszünk a második hely megszerzéséért. Nagy csapás és hátrány nekünk, hogy Henrih Mhitarjan, az olasz Inter középpályása nem szerepel a keretben, jóllehet így is vannak vezéreink a pályán, Eduard Szpercjan, Nair Tiknizjan, Tigran Barszegjan és Ugochukwu Iwu nevét mindenképpen kiemelném. NS-SZAKÉRTŐ: Vardan Minaszjan, az örmény válogatott korábbi szövetségi kapitánya (2009–2013; 2018)

A VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország