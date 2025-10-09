Második felvonás – Mohai Dominik jegyzete

Nem hittem, hogy fontos információt hagyok ki az edzői értékelésekből július 31-én, amikor az örmény kolléga az ETO Stadion sajtótermében azt kérdezte Jegise Melikjantól, igaz-e a pletyka, amely szerint a Pjunik Jereván kispadját elhagyva az örmény válogatott szövetségi kapitánya lesz. Mentségemre szóljon, honi újságíróként elsősorban az járt a fejemben, hogyan tálaljam a győriek első európai továbbjutását 15 év elteltével, ráadásul a játékvezető is megkavarta a 3–1-re végződő Konferencialiga-selejtező visszavágójának feldolgozását, hiszen fel kellett göngyölíteni, miért nem adott piros lapot két sárga lap felmutatása után Daniel Stefuljnak, ha egyáltalán neki adta őket, illetve mi lehet a következménye az elképesztő hibának.

Egyébként a szokásos sajtóelhárítási válasz érkezett a kérdésre, mondván, pletykát nem kommentál, különben is a klubcsapatára fókuszál.

Nos, hat napig fókuszált, mert augusztus hatodika óta Örményország szövetségi kapitánya, s így újra összehozza a sors a magyarokkal, a második felvonásra szombaton a Puskás Arénában, világbajnoki selejtezőn kerül sor. Kétszer nyert bajnokságot a Pjunikkal, az igazi bravúrt pedig 2022 nyarán hajtotta végre csapatával, amikor két kört is ment a Bajnokok Ligája selejtezőjében, és így a következő két párharc elveszítésével is a Konferencialiga főtáblájára jutott, amelyen két mérkőzésen is győzött. Tavaly három párharcot nyert meg a sorozatban, de a főtábla előtt kiesett. A nyári Tre Fiori és ETO elleni európai meccseken látszott, hogy Jegise Melikjan pragmatikus edző, nem azzal foglalkozik, hogy ráerőltessen valamilyen stílust a csapatára, hanem teljes mértékben alkalmazkodik az ellenfél játékához, így sohasem kér olyat a játékosaitól, amire nem képesek. Éppen ennek köszönhetők a hazai sikerek és a klub méretéhez képest tiszteletre méltó európai menetelések. Az írek szeptemberi legyőzése tekintélyt parancsoló, és biztosan vérszemet kaptak az örmény futballisták, de tartani azért nem kell tőlük: a magyar válogatott játéktudásban Dibusz Dénes, Sallai Roland és Varga Barnabás hiányában is messze fölötte áll az örménynek, s ha Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője taktikailag kétszer is felülmúlta Jegise Melikjant, ez Marco Rossinak is sikerül.

