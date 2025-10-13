Nick Woltemade első válogatott gólja győzelmet ért a németeknek az északírek otthonában

Észak-Írország–Németország 0–1

A BBC beszámolója szerint optimistán, nagyszerű hangulatban várták az északír szurkolók a hétfő esti, Németország elleni vb-selejtezőt. Nyilvánvalóan abban bíztak, hogy a Szlovákia elleni 2–0-s hazai győzelem után a csoport esélyesének tartott nationalelfnek is sikerül visszavágni a szeptemberi vereségért. Észak-Írország úgy léphetett pályára, hogy két éve nem kapott ki hazai pályán. Akkor Szlovénia nyert 1–0-ra Belfastban, azóta Dánia, Andorra, Luxemburg, Bulgária, Fehéroroszország, Svájc, Izland és Szlovákia sem tudott győzni Michael O’Neill szövetségi kapitány csapata ellen látogatóként.

Úgy tűnt tehát, hogy a selejtezősorozat talán legnehezebb kilencven perce vár a németekre. Olyannyira, hogy negyedóra sem telt el, és az első lehetőségéből betalált a házigazda, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Összességében a németek irányítottak, és kisvártatva előnybe is kerültek. A 31. percben David Raum jobb oldali szöglete után Nick Woltemade válláról került a labda a kapu jobb oldalába. A Newcastle csatára a hatodik válogatott mérkőzésén az első gólját szerezte. Mi tagadás, jól megy neki, az előző öt tétmérkőzésén ez volt a negyedik gólja. Eredményes volt az Arsenal és a Royale Union Saint-Gilloise ellen is, csak a legutóbbi, Luxemburg elleni selejtezőn nem talált be. Julian Nagelsmann szövetségi kapitánynak pedig igaza lett, valóban nem kellett olyan sokat várni arra, hogy végre betaláljon a válogatottban. Ezt az egy botlást leszámítva szervezetten, jól védekeztek a hazaiak, így egygólos hátrányban készülhettek a második félidőre. Nagy kérdés volt, sikerül-e feltörniük a német védelmet, és valahogy megőrizni a két éve tartó hazai veretlenséget.

Rögtön a második játékrész elején Karim Adeyemi lőtt hatalmas helyzetben a kapu mellé. A Dortmund szélsője villámgyors akció végén egyedül törhetett a kapura, de nem tudott élni a lehetőséggel. A hazaiak nem adták fel, a 60. percben Shea Charles erős lövésénél kellett nagyot védenie Oliver Baumann-nak. Más kérdés, hogy előtte a tizenhatoson belül szabálytalankodtak David Raummal szemben, vagyis a gól mindenképpen érvénytelen lett volna. Az északírek beívelésekkel próbáltak helyzetbe kerülni, és a vendégek is tudták, hogy amíg csak egy gól a különbség, nem nyugodhatnak meg. Az eredmény azonban már nem változott, és mivel Szlovákia legyőzte Luxemburgot, Észak-Írország visszacsúszott a harmadik helyre. Igaz, a helyzete nem reménytelen, mivel novemberben a szlovákokhoz utazik, majd zárásként Luxemburgot fogadja.

Szlovákia–Luxemburg 2–0

Fotó: Imago Images

Szlovákia a pénteki, belfasti vereség után legyőzte Luxemburgot, és visszavette a második helyet a csoportban.

A nagyszombati helyszín és az ellenfél azért is volt különleges, mert Francesco Calzona szövetségi kapitány első tétmeccse a szlovák kispadon éppen a Luxemburg elleni Eb-selejtező volt két éve, ugyancsak az Anton Malatinsky Stadionban. Akkor a csalódást keltő 0–0 után végül isn sikeres selejtezősorozatot zárt a csapata, kijutva a 2024-es kontinenstornára.

A pénteki, belfasti vereség (0–2) után változások, főként pedig jobb játék és eredmény volt az elvárás a szlovák válogatottal szemben. Vasárnap jó hírt kapott Calzona: David Hancko ismét a csapat rendelkezésére állt. Az Atlético Madrid védőjének felesége, Kristyna Plísková, korábbi, világranglista-35. helyezett teniszező pénteken, három órával a mérkőzés kezdete előtt életet adott kisfiuknak, Dominiknak. Mivel anya és gyermeke is egészséges, a dinamikus balhátvéd csatlakozhatott a válogatotthoz.

A szövetségi kapitány négy helyen változtatott a pénteki kezdőhöz képest. A már említett Hancko mellett Tomás Rigo, Dávid Duris és Lukás Haraslín is bekerült a kezdőcsapatba.

Szlovák viszonylatban sokan voltak az Anton Malatinsky Stadionban (13 010 néző), ám igazi szurkolásról nem lehetett beszélni: a találkozó többnyire csendben zajlott, s inkább a mintegy kétszáz fős luxemburgi tábor hangját lehetett hallani.

Az első negyedórában nem mutatkozott meg a különbség a két csapat között – pedig a hazaiak a FIFA-világranglista 42., míg Luxemburg a 96. helyét foglalja el. A 14. percben óriási helyzetet hagytak ki a vendégek: Aiman Dardari egyedül vezethette a labdát Martin Dúbravkára, ám nem találta el a kaput. Ezt követően a hazaiak is veszélyeztettek, de Hancko beadásából Rigo a kapu mellé fejelt.

A játék kiegyenlített volt, a félidő derekán a szögletarány 4–0 volt Luxemburg javára. Bár a szünet előtti percekben valamivel aktívabb lett Szlovákia, csupán egy nagyobb lehetőséget dolgozott ki: Haraslín ügyesen játszotta magát üresre, de a bal kapufa mellé lőtt.

A második félidőre teljesen más felfogásban jött ki a hazai csapat. Előbb Duris célzott pontatlanul, majd egy védelmi hibát követően Ondrej Duda a jobb kapufát találta el. Az 55. percben azonban már megszületett a vezetés: Duda laposan, a tizenegyespont irányába adta be a szögletet, és a berobbanó Adam Obert nem hibázott.

A luxemburgiak próbáltak feljebb jönni, de egyetlen lövésen kívül nem tudtak igazi veszélyt kialakítani. A hazaiak főként a kiválóan, lendületesen játszó Hancko oldalán vezettek gyors ellentámadásokat.

Az egyik ilyen után, a 72. percben az Atlético védőjének beadását a mindössze száz másodperce pályán lévő Ivan Schranz váltotta gólra. A Slavia Praha támadója azonban a lövés közben combsérülést szenvedett, így le kellett cserélni.

Három perccel a vége előtt még Róbert Bozeník fejese okozott némi izgalmat, de Anthony Moris, a vendégek kapusa hárítani tudott, maradt tehát a kétgólos szlovák győzelem.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

A-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Észak-Írország–Németország 0–1 (Woltemade 31.)

Szlovákia–Luxemburg 2–0 (Obert 55., Schranz 72.)